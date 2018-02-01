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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فنانون مغاربة وجالية المملكة

فنانون مغاربة وجالية المملكة

الخميس 01 فبراير 2018 - 17:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 18:47
المغرب لايوجد فيه فن عن أي فن و فنانين كل المسرحيات و الأفلام و سكشاة تدور حاول لعروبى و لمدنى أو قصص ليس لها وقائع في عالمنا المهم عند الممل لمغربي هوى يوم تفرق فيه الأوسمة الملكية هداك هو يوم الممل لمغربي المهم أنهم حمضين
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2 - ommi.ommi الخميس 01 فبراير 2018 - 19:00
هل الدخول بالمجان ؟ على حسااب الدولة
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4
3 - RAFIK MAGHREBI الخميس 01 فبراير 2018 - 20:13
حدود المغرب تمند من طنجة الى لكويرة , و لا تنحصر في الرباط و الدار البيضاء .ان اكبر خطيئة ترتكب في حق المغرب و المغاربة ان نعتبر المغرب لا يتكون الا من الرباط و الدار البيضاء . ان الغاء عشر جهات له عواقب وخيمة . لاتنسوا ما تفعله الاغلبيات الصامتة في تاريخ الشعوب
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7
4 - Me again الخميس 01 فبراير 2018 - 20:38
اغلبية المغاربة في الداخل و الخارج يريدون المسرح بالامازيغية كذلك!

كفى من تهميش الفنانين الذين يؤدون انتاجاتهم بالامازيغية!

لماذا لا تبث التلفزة المغربية الاولى الافلام و المسرحيات الامازيغية التي ابهرت عشاقها عبر الفيديوهات, لكي يتمتع بها جميع شرائح المجتمع المغربي و يتعود على حب الثقافة الامازيغية!

ليكن في علم الوزارة ان اغلب هؤلاء الفنانيين القاطنين بالتلفزة و المسارح اصبحوا كاشفين و عيانين و مملين بالنسبة للاغلبية الساحقة من المغاربة و هم فقط مفروضين عليهم و لو انهم مرفوضين من طرفهم.

على الاقل 50% من الفن الامازيغي و 50% من الدارجي. اما العربية, فان المصرية و اللبنانية استعمرت التلفزة المغربية منذ ظهورها عقود, حثى اصبح المغاربة لا يرعرفون و لا يتعرفون على انفسهم!
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5 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الخميس 01 فبراير 2018 - 20:42
لا نريد مسرح ، تلك الأموال يجب تقديمها لفقراء الجبال ، نحن بخير في بلاد أوروبا لا نريد منكم شيئا ،زورو فقط جبال الأطلس المحاصرة أما نحن فننعم بالرفاهية الأروبية
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6 - hamza montreal الخميس 01 فبراير 2018 - 21:58
تلك الأموال يجب تقديمها لفقراء الجبال
لا نريد منكم شيئا
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7 - abdou الخميس 01 فبراير 2018 - 22:10
باز هل عندنا فنانين .كان من الافضل ان توزع هده الاموال على الفقراء
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8 - elassri الخميس 01 فبراير 2018 - 22:37
بالله عليكم هل هؤلاء فنانون ،ومن اعطاهم هذه الصفة ،الفن شيئ راقي اناسه مثقفون متجردون من كل تملق ،احرار في مواقفهم لا يخشون لومة لائم ولا يتملقون ،يصلون بجهدهم وبحب الناس لهم يقفون مع قضايا الظعفاء في وطنهم،يشاطرونهم افراحهم واتراحهم،ومن اين لنا نحن من هؤلاء ،نحن لنا فنانون مرتزقون ريعيون يحبون الوجاهة المصطنعة ،ويحبون كثيرا الشكوى حتى الثمالة يفرضون انفسهم على الشعب ويشعرونه بان لهم حق علية ،ليس لانهم يضحون لانتاج فن راقي بل لانهم التحقوا بالوجهاء وحصلوا على رضا اصحاب الحال ،
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9 - abdou الخميس 01 فبراير 2018 - 23:07
صيفطو لينا مصطفى الداسوكين ل Montreal
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10 - محند الخميس 01 فبراير 2018 - 23:11
الاسبقية الفقراء أو محاربة الأمية.
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