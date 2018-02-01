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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زراعة القمح في الصحراء

زراعة القمح في الصحراء

الخميس 01 فبراير 2018 - 19:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متفائل الخميس 01 فبراير 2018 - 19:14
نجاح التجربة المخبرية يدعو إلى عدم الاستباق الأحداث لأن تطبيق على أرض الواقع شيء آخر وخصوصاً التغيرات المناخية
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2
2 - عبدو الخميس 01 فبراير 2018 - 19:52
انا اكتشفت خصوبة تربة الصحراء سنة 2009 وهي قابلة لاي زراعة من يريد ان يرى دالك يتوجه لمنطقة فم الواد ضواحي العيون ولاهم هل يوجد مخطط مغربي لكي يصبح المغرب من الدول المصدرة للحبوب اما لاكتشافات وحدها لاتعني شيء وشكرا
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2
3 - amal hajiri الخميس 01 فبراير 2018 - 20:10
باااادرة طيبة.موفقين بإذن الله
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3
4 - أمين خالدي الخميس 01 فبراير 2018 - 20:25
لا بد من استغلال التطور التكنولوجي والمعلوماتي في المجال الفلاحي
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5
5 - oum imran الخميس 01 فبراير 2018 - 20:27
تطوير الوسائل المستخدمة في العمل و التقنيات يحسن المردود و ترفع من وثيرة العمل الشيئ الدي يعطي دفعة قوية لقطاع الفلاحي
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3
6 - mohamed rida الخميس 01 فبراير 2018 - 20:30
شيء جميل أن نتوصل بمثل هذه المعلومات والجد إيجابية في مصلحة بلدنا الحبيب 
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