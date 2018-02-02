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كُتّاب وآراء
قلب في اليمين..مأساة امرأة
الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - يوسف الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:03
شكرا الاخت خديجة تشوت .اللهم انا هدا منكر .بكاتني تلك المراة ونرجو من جميع المحسنين مساعدتها .حرام والله .الله كون معاها ويشافيها يارب يارب
2 - مهتم الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:48
اين اولائك الذين يسبقون مسخوط الوالدين , الله يسمحنا من الوالدين, الا هرسها فيك الوالدين ما كايان ليجبرها, اوا الاولاد ليسوا بشر ليس لهم حقوق؟ يا مسلمون يا بشر يا انسان ليس كل الاباء سواسية هناك اباء مجرمون ينبغي ان يحاسبوا على اجرامهم؟ كيف لاب بوجهه احمر يصرخ في وجه مشغلة ابنته القاصر متناسيا و المجتمع باكمله يتناسى انه اب و له مسؤوليات التربية و التدريس و الرعاية ؟ اودي حسان عوان لجات فيه فهاد المجتمع اما كيحماق او يقوم باجرام لان لا احد سيسمعه.
3 - amine الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:10
أسأل الله رب العرش العظيم أن يكون لك وكيلا إنه هو السميع المجيب و هو على كل شيئ قدير
4 - سعيد الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:12
يجب محاسبة هذا الأب ومعاقبته أشد العقاب من طرف السلطات ، هذا منكر يجب تغييره ، فهل من مغير؟
5 - حمزة الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:22
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
معانات و وحدانية اللهم إن هذا منكر كروش لحارام عايشين فنعيم و ناس لبسطاء كيموتو ومكاين لي يديها فيهوم عطيونا رقم تلفون دهاد سيدة نتعاونو معاها كمغاربة ولكل يشارك ب مساهمة بسيطة أوليس منحقها أن تعيش حياة هيئة في هذا العمر
معانات و وحدانية اللهم إن هذا منكر كروش لحارام عايشين فنعيم و ناس لبسطاء كيموتو ومكاين لي يديها فيهوم عطيونا رقم تلفون دهاد سيدة نتعاونو معاها كمغاربة ولكل يشارك ب مساهمة بسيطة أوليس منحقها أن تعيش حياة هيئة في هذا العمر
6 - idrissi mohamed الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:22
Ou est le gouvernememt. Ou est le roi
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