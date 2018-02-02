24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/02/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:21
|12:46
|15:37
|18:02
|19:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- أمريكا تمدد وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين
- دراسة تتوقع تلاشي البنوك الألمانية خلال 15 عاما
- البارصا أكثر الأندية إنفاقا في "الميركاتو الشتوي"
- دراسة: الوقوف 6 ساعات يساعد في إنقاص الوزن
- كندا تعدل النشيد الوطني تحقيقًا لمساواة الجنسين
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعتيق يلتقي مغاربة بلجيكا
الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - marokkii الجمعة 02 فبراير 2018 - 15:47
والسي بن عتيق وناقش مشاكل الهجرة مع مكتب الهجرة البلجيكي وخصوصا المغاربة الموجودين بالمغرب.هناك من يريد فيزا سياحية ورفضت وهناك من تزوج بلجيكية او بلجيكي الجنسية اكثر من خمس سنوات ودائما الرفض من طرف القنصلية البلجيكية العنصرية بالدار البيضاء أما رفيع الرأس طلع لينا في الراس
2 - م المصطفى الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:55
جميلة هي مثل هذه اللقاءات، ولابد أن تكون لها نتائج إيحابية، ولو قليلة. المهم أن تخصص زيارات للوقوف على هموم الجالية وقضاياها على هذا الغرار، ولم تزويدها ببعض المعلومات في ميادين شتى بأرض الوطن.
لكن الملاحظ أن الجالية المغربية غالبا لا تكون على علم بمثل هذه اللقاءات. ففي شمال فرنسا على سبيل المثال ليس هناك من يقوم بعملية الإشعار بهذا النوع من الزيارات، وما قيل في ذلك يقال في المسرحيات وحتى في الزيارات التي يقوم بها المرشدون الدينيون للمساجد في شهر رمضان.
فما أجمل لو توفرت القنصلية على موقع إليكتروني لإخبار وإشعار الجالية المغربية بكل ما هو جديد.
لكن الملاحظ أن الجالية المغربية غالبا لا تكون على علم بمثل هذه اللقاءات. ففي شمال فرنسا على سبيل المثال ليس هناك من يقوم بعملية الإشعار بهذا النوع من الزيارات، وما قيل في ذلك يقال في المسرحيات وحتى في الزيارات التي يقوم بها المرشدون الدينيون للمساجد في شهر رمضان.
فما أجمل لو توفرت القنصلية على موقع إليكتروني لإخبار وإشعار الجالية المغربية بكل ما هو جديد.
3 - حسن الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:13
عدد كبير من المغاربة اشتغلوا سنين كثيرة في إيطاليا وعادوا بصفة نهائية إلى الوطن والان يطالبون السيد الوزير بتحويل اموالهم التي دفعوها من اجل التقاعد في إيطاليا لصندوق التقاعد المغربي .
4 - Amin الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:29
Les frais de notaires en Europe ont diminué. Et au maroc ont augmenté. Donc je vais investir ou...bien sur la Belgique.Et 7% sur le prix d achat sans abattement.c trop
5 - Bon courage الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:57
j'avais toujours reproché à M. Benaatik d'avoir ignoré les problèmes des MRE.
Aujourd'hui, je lui souhaite de réussir ce que l'Ambassadeur Amer avait échoué de réaliser lorsqu'il était Ministre des MRE. Je lui conseille de ne pas d'écouter l'Ambassadeur Amer car il n'est pas mieux placé pour résoudre quoi que ce soit.
Aujourd'hui, je lui souhaite de réussir ce que l'Ambassadeur Amer avait échoué de réaliser lorsqu'il était Ministre des MRE. Je lui conseille de ne pas d'écouter l'Ambassadeur Amer car il n'est pas mieux placé pour résoudre quoi que ce soit.
6 - محمد حموش الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لسيد الوزير على المجهودات التي يقوم بها لمصلحتنا. .على العموم في كل وزارة. .نطلب من السيد الوزير أن يطرح على الجمارك.. المغاربة المتقاعدين أن لا يفرض عليهم قنون 6 أشهر. .إننا نضطر لنخرج السيارة خارج الوطن. .إذا كنتم تعتبرننا مغاربة. .ونحن مغاربة. وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس. .نصر الله
شكراً لسيد الوزير على المجهودات التي يقوم بها لمصلحتنا. .على العموم في كل وزارة. .نطلب من السيد الوزير أن يطرح على الجمارك.. المغاربة المتقاعدين أن لا يفرض عليهم قنون 6 أشهر. .إننا نضطر لنخرج السيارة خارج الوطن. .إذا كنتم تعتبرننا مغاربة. .ونحن مغاربة. وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس. .نصر الله
7 - mohajir yohibo el watan الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:25
c"etait et il ya et il aura tjrs les mm problemes des immigrants a l"etranger concernant leur residense leur reconnaissance des diplomes leur regroupement familial leur retraites et leur caisses leur logement ou terrains ds leurs villes au maroc leur virement bancairs leur retour a leurs pays natal pr se stabiliser et s"interger soit ds la societe et de trouver un job a leur retour au pays ou mm faire des projets c ca il faut venir avec les solutions et debuter les demarches et non juste faire les reunions et discuter des jours et des jours car le probleme est deja connu il faut commencer a traiter ces dossier et non juste parler car les immigrants marocains a l"etranger ont deja poser ces kestions a chaq fois un ministre prend sa place au gouvernement ayina men blabla il faut agir et nous montrer que vous etes la pour nous prendre ds vos bras machi tayjbokom ghir floussna;nass bagha dkhol el bled mais maa machakil matakdarch
8 - Isabella الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:04
e Musulman n'a et ne doit pas avoir ce culte de la personnalité comme cela se fait chez les occidentaux,cela ne se trouve nul part dans l'islam et ses lois,il faut que le Marocain cesse d'etre asservit par cette junte au pouvoir,junte esclave de l'occident et son idéologie,et savoir que les hommes dictateurs au pouvoir dans ce pays qui vous montrent les dents aujourd'hui ne sont nullement differents de ceux d'hier,c juste une hypocrisie latente pour faire croire qu'il y a du nouveau...?qu'ils sachent que personne parmi les Marocains ne les ont élus,donc ils ne représentent que leur seule personne,les Marocains dit vulgairement de l'exterieur ne sont pas un troupeau de bètes pour ainsi prétendre passé les visiter(un zoo)cela relève d'une pure hypocrisie
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8