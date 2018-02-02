24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:2112:4615:3718:0219:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. السلطات تواصل إبادة كلاب ضالة في مقريصات (5.00)

  2. بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)

  3. الخصاص يدفع جمعويين إلى التبرع بالدم في سطات (5.00)

  4. مِنَح ضخمة تُغضب شغيلة مكتب الماء والكهرباء (5.00)

  5. مصالح الدار البيضاء تشدد الخناق على مطاعم الأحياء الشعبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أب يبكي اختفاء مولوده

أب يبكي اختفاء مولوده

الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:16

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المغرب الضائع الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:14
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو حال بلادنا
لك الله يا وطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - تعليق الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:00
نرجو ان تتحرك الشرطة للبحث عن ابن هذا المواطن المغربي هذا عيب وعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - Hamza الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:11
كل مايجري في البلاد اخره نوجه شكوى الى الملك, اليس هناك قضاء? اليس هناك شرطة تحمي المواطن المغلوب على امره ? والله كاننا في غابة القوي لا يرحم الضعيف. الله الله ياعمر . الله المستعان, لله معك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - درجة الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:15
شكون نت شكون نت ,أنت مغربي ولكن من أخر درجة يحتاجونكم في لحرب و دفاع على الوطن و يقومون بتخديركم بالوطنية و حب الأرض و موت من أجل أن ينعم هم باموال و مناصب لك لله. سوف تحرق نفسك مادا سوف تستفيد انتقم منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - marokkii الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:22
مشكيلة هدي مشينا المصحة الخاصة ينساو ليك ليكات أو قفازات.مشيتي.لمستشفى الدولة يسرقو ليك ولدك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - BRAHIM الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:32
بالنسبة لي ، بيان حقيقة هذا المولود أهم من تنظيم المونديال. على 40 مليون مغربي أن يتجند لإرجاع المولود لوالديه حيا أو ميتا. و أرجومن صميم قلبي لمن يعلم أي شيء حول الموضوع أن يتقدم لإخبار الشرطة بذلك وسيكون ذلك عملا بطوليا يفوق الوطنية إلى درجة الإنسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
7 - اسامة براطو الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:34
ما انت سوى قطرة ماء في بحر شاسع و صوتك في بلد الظلم و الظلال لا أساس له من الصحة هم مافية قانونية و سيقولون لك إنتظر فهدا هو البروتوكول المعمول به....اتمنى من الله العلي العظيم أن يلقيك بإبنك في القريب العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - yarab الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:38
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو حال بلادنا
لك الله يا وطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - Amine الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:51
Je demande qu'on trouve son fils.ya rab.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.