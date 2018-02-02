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كُتّاب وآراء
أب يبكي اختفاء مولوده
الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - المغرب الضائع الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:14
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو حال بلادنا
لك الله يا وطني.
لك الله يا وطني.
2 - تعليق الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:00
نرجو ان تتحرك الشرطة للبحث عن ابن هذا المواطن المغربي هذا عيب وعار
3 - Hamza الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:11
كل مايجري في البلاد اخره نوجه شكوى الى الملك, اليس هناك قضاء? اليس هناك شرطة تحمي المواطن المغلوب على امره ? والله كاننا في غابة القوي لا يرحم الضعيف. الله الله ياعمر . الله المستعان, لله معك
4 - درجة الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:15
شكون نت شكون نت ,أنت مغربي ولكن من أخر درجة يحتاجونكم في لحرب و دفاع على الوطن و يقومون بتخديركم بالوطنية و حب الأرض و موت من أجل أن ينعم هم باموال و مناصب لك لله. سوف تحرق نفسك مادا سوف تستفيد انتقم منهم
5 - marokkii الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:22
مشكيلة هدي مشينا المصحة الخاصة ينساو ليك ليكات أو قفازات.مشيتي.لمستشفى الدولة يسرقو ليك ولدك
6 - BRAHIM الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:32
بالنسبة لي ، بيان حقيقة هذا المولود أهم من تنظيم المونديال. على 40 مليون مغربي أن يتجند لإرجاع المولود لوالديه حيا أو ميتا. و أرجومن صميم قلبي لمن يعلم أي شيء حول الموضوع أن يتقدم لإخبار الشرطة بذلك وسيكون ذلك عملا بطوليا يفوق الوطنية إلى درجة الإنسانية
7 - اسامة براطو الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:34
ما انت سوى قطرة ماء في بحر شاسع و صوتك في بلد الظلم و الظلال لا أساس له من الصحة هم مافية قانونية و سيقولون لك إنتظر فهدا هو البروتوكول المعمول به....اتمنى من الله العلي العظيم أن يلقيك بإبنك في القريب العاجل
8 - yarab الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:38
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو حال بلادنا
لك الله يا وطني.
لك الله يا وطني.
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