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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أهريش .. الوظيفة والطلاق

أهريش .. الوظيفة والطلاق

الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رضوان الفتحي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 10:29
مع احتراماتي للفنانة بشرى أهريس احترمك واحبك كفنانة مغربية اعطيت الشىء الكثير رغم صغرة سنك فنيا واتمنى لك مستقبلا زاهرا وبالتفيق انشاء الله يا اختي العزيزة بشرى.
لكنني اتحدث اليوم عن زواج الفنانات بصفة عامة فهن لايصلحن للزواج لانهن خلقن للتمثيل فقط حتى الحياة الزوجية تصبح لهن كخشبة المسرح على سبيل المثال.
كما انصح شباب اليوم عن عدم الارتباط بأية فنانة كيف ما كانت هوايتها غناءا أو تمثيلا. لان المراة المغربية حينما تكون مستقلة مادية يصعب على الرجل مسايرة حياته الزوجية لأنهن حين يتمكن من الشىء يردن استعراض عضلاتهن من الأفضل الابتعاد عن المرأة المستقلة ماديا ولكم واسع النظر وشكرا للجميع DIMA DIMA FUS
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2 - عبده/ الرباط الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 10:44
تعجبني هذه الممثلة ... فهي مثقفة و تمثل بكل تلقائية و عفوية و بساطة دون اي تكلف او تنميق او بهرجة تحس بانها طبيعية جدا و خاصة في ادوار المراة المغربية العادية ... احس بانها تتقن الأدوار الكوميدية ... كما انها تخلق جوا من الكوميديا في مواقف محرجة ... غير انها مع الاسف لم تنل بعد حظها الكامل من الشهرة و النجومية باعتبارها احدى الممثلات الموهوبات ... اما بالنسبة لشكلها فهي عادية و لا تحتاج الي عملية تجميل فتخسيس الجسم يمكن اجراؤه باي طريقة كانت و لا يدخل في إطار عمليات التجميل .... واصلي و تابعي عملك الفني من اجل نجاح اكبر
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3 - الزمر الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:32
السلام، هده الممثلة من الممثلين القلائل الدين يجلبون المشاهد لمشاهدة أعمالها. بعيد عن جودة المنتوج. وسبب هو الشعبوبة . والحاج الوحيد التي انا انتقدها فيها هي أنها فيها شيئ من العنصرية بسبب مواقفها المعلن في بعض المواضيع هي غنية عنها.
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4 - salah35 الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:46
لم أكن أعلم أن بشرى أهريش بهذا المستوى الثقافي المتميز, فأنا أتابعها منذ أكثر من 15 سنة وكنت أرى فيها دائما المرأة البسيطة المغلوبة على أمرها, لكن اليوم تاكدت أنها فعلا موهبة فنية تستحق التقدير
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