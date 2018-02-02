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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معرض البيضاء في بروكسل

معرض البيضاء في بروكسل

الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:52
وماذا عن باقي المغرب أخرى من خنيفرة و تنغير جرادة و الحسيمة. ...... أم ذنب هذه المدن أنها مهمشة الوزير يتكلم بلغة الاستعمار قديما و المعروف باسم المغرب النافع و المغرب غير النافع
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2 - samir الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:15
Ce qui est bien au Maroc, c'est que tout le monde ment sur tout le monde, et au Final, tout le monde fini dans le couscous !!!
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3 - خليلوفيتش الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:20
هاد الوزير معروف عليه بلي رأس مالو غير هضرا سولو عليه صحاب البانكا لحقاش كان هو الكاتب العام ديال نقابة الأبناك باع الماتش باش يوصل هوا انشري يا هسبريس
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4 - mohajira الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:19
لم افهم شيئا عروض مسرحية لفائدة مغاربة العالم....لا حولة ولاقوة الا بالله مغاربة اطفال متشردين في شوارع استوكهولم وباريس وبلجيكا....والسيد الوزير بن عتيق سيرسل 46عرض مسرحي للتعريف بالفقر و الريع السياسي والاق والفني ....على من تضحكون مغاربة العالم يريدون تنمية حقيقية في جميع مناطق المغرب غير النافع. اما نحن مغاربة العالم ليس لدينا الوقت لمشاهدة مسرحيات العياشة مع احترامنا لبعض الفنانين الذين يساندون مطالب الشعب.
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