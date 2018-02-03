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كُتّاب وآراء
محنة حامل في قسم ولادة
السبت 03 فبراير 2018 - 20:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Hamza السبت 03 فبراير 2018 - 21:25
لا حول ولا قوة الا بالله. اشكيو الى الله اما المغرب هو هكذا .
2 - طريقة الفهم السبت 03 فبراير 2018 - 21:26
من خلال تصريح الام لايمكن الجزم بأن هناك إهمال.لأن هناك عدة نساء يلدن ولادة طبيعية رغم السقاية (ماء للجنين) اخضر ويتم أنقاد الجنين والام معا.ومسألة أخرى حتى وإن كانت الفحوصات الطبية قبل الولادة ممتازة فهذا لا يعنى أن الولادة ستمر في ظروف جيدة.كل شئ ممكن أتناء الولادة.
3 - نارويط الفرعونية السبت 03 فبراير 2018 - 21:42
بقيت كنشوف تتا بديت كنسمع باللي البنية شاربة السائل الاخضر وانا نحبس. واقيلا هاد السيدة كتعرف حسن من الطبيبة. انا لا ادافع عن الممرضة ولا الطبيبة، و إنما، راه ماشي بالضرورة للي طراة ليه شي حاجة راه باسباب الاخرين
4 - الندم السبت 03 فبراير 2018 - 21:48
الطبيبة ستندم كجميع اطباء المملكة لتوليد مغربية في غياب ادنى شروط العمل فالطبيب انسان يجب ان يعمل ساعات محدودة و ليس لايام لان الوزارة لا تريد توظيف اخصائيين و الطبيب لا يداوي بالمجهود كما قال بن كيران في ابنية متهالكة بوسائل بدائية و من هنا ادعو الاطباء لتقديم استقالات جماعية لان مثل هذه القضايا ستتفاقم في القريب العاجل و كالعادة الوزراة ستحمل الاطباء كامل المسؤولية و القضاء في غياب قانون منظم و علم بالمضاعفات الغير ممكن تجنبها سيملئ السجون بالاطباء الجزاره
5 - MOHA السبت 03 فبراير 2018 - 21:50
لا بد من معاقبة الممرضة والطبيبة معاَ.والحكم عليهم بالتعويض لهذه الأم المسكينة.
6 - Reda السبت 03 فبراير 2018 - 22:53
اودي كولشي راه محن في هذه البلاد لا الي حامل بجنين و لا حامل شهادة عليا و لا حامل ديبلوم ........
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