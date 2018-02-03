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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جريمة بسبب 38 مليون

جريمة بسبب 38 مليون

السبت 03 فبراير 2018 - 19:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تازي السبت 03 فبراير 2018 - 20:58
فين المطالبين بالحقوق ، فين المناهضين للقران ، واش هادوا ما خصهومش ولكم في القصاص حياة , لكن الاية لذوي الالباب فقط وناس الابواب الماجورة ما يملكوهش
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24
2 - Hassan السبت 03 فبراير 2018 - 21:41
واش أ عيباد الله 38 مليون باقا فلوس ، لا حول و لا قوة إلا بالله
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-34
3 - الرباطية السبت 03 فبراير 2018 - 22:15
شكون باقي يتعامل بالكاش اذا كان كل شيء قانوني الشيك مصادق عليه كافي، حسب علمي الصفقات المشبوهة فقط تتعامل بالنقود و هذا خطر جدا
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12
4 - rif السبت 03 فبراير 2018 - 22:25
انا الله يمهل ولا يهمل ان شاء الله غادي تشافا اخويا والمجرمين يتعاقبو وياخدو الجزاء ديالهم.
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