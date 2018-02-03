24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/02/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:20
|12:46
|15:38
|18:03
|19:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- الأمن الإيطالي: إصابة مهاجرين أفارقة في إطلاق نار
- المنتخب الوطني للسجناء المغاربة يحرز بطولة إفريقيا لكرة القدم
- الصيد البحري يجمع الوزيرة بوعيدة بمسؤول ليبيري
- الكروج والرقم القياسي
- مؤتمر "الكاف" بالمغرب
المنتخب الوطني للسجناء المغاربة يحرز بطولة إفريقيا لكرة القدم (5.00)
جدلية "محاربة خطاب الكراهية " بالمغرب من المظلومية إلى التعايش (5.00)
- بوتفليقة يُغلق "منفذ التحية" بين المغاربة والجزائريين بأسلاك شائكة - (127)
- منع "أريوس" يثير اتهامات للدولة بالميز العنصري ضد الأمازيغ - (77)
- تحالف الإهمال والثلوج والبرد يخطف أرواح مغاربة بجبال الأطلس - (75)
- رحلات القنص بالصحراء تدفع البوليساريو إلى مهاجمة أمراء الخليج - (74)
- العثماني يكشف خارطة طريق التنقيب عن البترول والغاز بالمغرب - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمارات مهددة بالانهيار
السبت 03 فبراير 2018 - 20:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - Jaouad wald fes السبت 03 فبراير 2018 - 21:12
فاس المدينة المنسية تعاني في صمت ولا أحد يبالي لحالها . المغرب ليس فقط الرباط والدارالبيضاء هناك مناطق مهمشة اقتصاديا واجتماعيا والمسؤولين في سبات عميق. حداري من الغضب الشعبي الدي سيأتي على الأخضر واليابس.
3 - khalid g السبت 03 فبراير 2018 - 21:21
اين هؤلاء اللدين يتغنون و يقولون احسن بلد و نحن نحتل في المراتب الاولى نعم يحتل العاهل المرتبة الاولى في العالم من حيت الرفاهية و الجاه...بينما الشعب في المراتب الاخيرة في الفقر و القهر.
هده هو المغرب الحقيقي مباني عشوائية قربها مزابل وروائح ليس في اكدال اللدين معضمهم مقربين بالقصر...لكن سيكون يوم عسير لهؤلاء الدين نهبوا اموال الشعب
هده هو المغرب الحقيقي مباني عشوائية قربها مزابل وروائح ليس في اكدال اللدين معضمهم مقربين بالقصر...لكن سيكون يوم عسير لهؤلاء الدين نهبوا اموال الشعب
4 - Moroccan السبت 03 فبراير 2018 - 21:45
الى صاحب التعليق 3 khalid....لقد أصبت و قلت مالم يستطع أحد قوله ..رحم الله البطن التي أنجبتك ..أناس تقضي العطلة في فرنسا و الهند و أناس مهددة في نومها و حياتها ...تقدير و إجلال لهسبريس حبر الشعب
5 - fadi السبت 03 فبراير 2018 - 22:12
مغرب التناقضات.التلفاز المغربي تشاهد فيه مغربا لاعلاقة له بالواقع
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5