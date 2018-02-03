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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمارات مهددة بالانهيار

عمارات مهددة بالانهيار

السبت 03 فبراير 2018 - 20:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - observer السبت 03 فبراير 2018 - 20:49
هذا هو أحسن بلد وبلد التجف TGV.
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30
2 - Jaouad wald fes السبت 03 فبراير 2018 - 21:12
فاس المدينة المنسية تعاني في صمت ولا أحد يبالي لحالها . المغرب ليس فقط الرباط والدارالبيضاء هناك مناطق مهمشة اقتصاديا واجتماعيا والمسؤولين في سبات عميق. حداري من الغضب الشعبي الدي سيأتي على الأخضر واليابس.
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16
3 - khalid g السبت 03 فبراير 2018 - 21:21
اين هؤلاء اللدين يتغنون و يقولون احسن بلد و نحن نحتل في المراتب الاولى نعم يحتل العاهل المرتبة الاولى في العالم من حيت الرفاهية و الجاه...بينما الشعب في المراتب الاخيرة في الفقر و القهر.
هده هو المغرب الحقيقي مباني عشوائية قربها مزابل وروائح ليس في اكدال اللدين معضمهم مقربين بالقصر...لكن سيكون يوم عسير لهؤلاء الدين نهبوا اموال الشعب
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35
4 - Moroccan السبت 03 فبراير 2018 - 21:45
الى صاحب التعليق 3 khalid....لقد أصبت و قلت مالم يستطع أحد قوله ..رحم الله البطن التي أنجبتك ..أناس تقضي العطلة في فرنسا و الهند و أناس مهددة في نومها و حياتها ...تقدير و إجلال لهسبريس حبر الشعب
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20
5 - fadi السبت 03 فبراير 2018 - 22:12
مغرب التناقضات.التلفاز المغربي تشاهد فيه مغربا لاعلاقة له بالواقع
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