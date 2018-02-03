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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الجزائر ومونديال المغرب

الجزائر ومونديال المغرب

السبت 03 فبراير 2018 - 19:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المهدي السبت 03 فبراير 2018 - 21:07
كذاب و حساد و حقود ... في قلبهم غل و يتمنون في أعماقهم ألا ينظم المغرب كأس العالم ... والله العلي العظيم انه يتألم من نجاح الشان و جميع المشاركين أكدوا حسن التنظيم إلا هو حيث قال بالحرف "تنظيم لا بأس به"
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24
2 - MOULAHID السبت 03 فبراير 2018 - 21:21
إنه تصريح من مسؤول جزائري يعبر فيه عن نوايا حميدة يشكر عليها لأنه يؤكد أن الرياضة بإمكانها إصلاح ما أفسدته السياسة ويعطي إشارة قوية لإحياء الأمل في مغرب عربي كبير وقوي بجميع دوله: العريقة(الجزائروالمغرب وموريتانيا وليبيا وتونس) وعلى جميع الأصعدة الإقتصادية والصناعية والفلاحية و والرياضية) ...
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-18
3 - hassan السبت 03 فبراير 2018 - 21:26
الغل و الحقد يظهر على محياه اسدي ماتساعدنا من ساعدوك اعطنا غير التقار يا دولة الفقاقير.
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32
4 - عزيز بودربالة السبت 03 فبراير 2018 - 21:28
قال لك عندما يكون الترشيح رسمي؟ هل صحيح مازال المغرب لم يقدم ترشيحه لإحتضان نسخة كأس العالم 2026؟ شيء ُمحَيِّرْ؟ هذا يُظْهِرُ بشكل واضح كيف أنهم مرتبكون ومتخوفون من نجاح المغرب بالفوز بتنظيم كأس العلم 2026،
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31
5 - عسو السبت 03 فبراير 2018 - 22:07
لا تعولوا على صوت العدو الجزائر. فهي تناور ولن تصوت لصالح المملكة. المغرب شوكة في حلق الجزائر. عاش المغرب.
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5
6 - المغرب المغربي السبت 03 فبراير 2018 - 22:33
قارة أفريقيا مضلومة منذ انطلاق كأس العالم في الأوروغواي في الثلاثينات نظمت هاته المسابقة فقط مرة واحدة في جنوب افريقيا سنة 2010 وحتى 2026 لا نرى أي ترشيح واضح وان لم ينظم في إفريقيا والمغرب الذي سيتقدم بترشيح رسمي لن تنظم أفريقيا كأس العالم حتى 2030 أو 2034.....
آسيا نظمت كأس العالم أكثر من مرتين امريكا جنوبية وشمالية أكثر من خمس مرات أوروبا كذلك هذا ظلم...
اسبانيا سنة 1982 عندما نظمت المسابقة دخلت على السياحة بفضل بناء فنادق وطرق وملاعب...
في حالة تنظيم المغرب سيرتفع عدد السياح أضعاف مضاعفة وقد يحطم ارقام قياسية في جلب الجمهور وسيكون أفضل من جنوب افريقيا وهذا طبيعي....
لذلك تجد دول شقيقة ودول الجوار لا ترغب بذلك فالسائح في تلك الفترة سيتوجه صوب المغرب سواء سياح أوروبا أو أمريكا أو آسيا أو حتى افريقيا...نتمناو نظموه حقيقة وليس احلام.....
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10
7 - صفر السبت 03 فبراير 2018 - 22:52
أحسن مساعدة هي تعطيونا التيساع.
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4
8 - سعيد السوسي السبت 03 فبراير 2018 - 22:53
عاونونا بغيناكم تعاونونا راه حنا خاوا
احسن مايمكن تعاونونا به هو التساع و قيلونا اعباد الله ما بغينا منكوم والوووووو غااااا التيقار
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1
9 - محمد السبت 03 فبراير 2018 - 23:00
هل ساعدتم انفسكم لتساعدوننا ؟؟؟؟
ساعدوا الشعب الجزائري المهووس بكرة القدم ببناء ملاعب اولا يا دولة الفقاقير يا من تدهب انديتم لحد اللن للمغرب وتونس للتدرب فيها قبل انطلاق الموسم لا ملاعب ولا بنية تحتية رياضية ولا تننظيم فقط كلام في كلام لا ينتهي .تشبهون في ملاعبكم وكلامكم المغرب في الثمانينات مسوول منافق من كلامه المرتبك يتبين للجميع نفاقه وحسرته
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10 - المجيب السبت 03 فبراير 2018 - 23:02
مشكورة هسبورت لطرحها هذا السؤال البسيط على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. فانزعاج وتلعثم وارتباك هذا المسؤول يخبرنا بالكثير لتدارك جوانب ربما علينا ان ناخذها محمل الجد وبترتيبات استباقية غير عادية. للتذكير فالجميع يعلم انه تقرر تنظيم مونديال 2022 في دولة قطر. انما انظروا بماذا تسبب هذا الحدث الرياضي؛ فجيران قطر الذين يسمون اشقاء عرب، ثارت ثائرتهم واصيبوا بالسعار والغيرة والحسد الى درجة انهم اعلنوا عليها الحرب بحصار عسكري وسياسي واقتصادي. لذلك يجب علينا كمغاربة ومنذ الان ان نكون يقظين لنقوي جاهزية وفعالية قواتنا المسلحة على طول الحدود الشرقية لرد كل مغامرة عسكرية بوتفليقية مباغثة في حالة نجاح المغرب في مسعاه لتنظيم المونديال. والارهاصات والعلامات الاولى لهذا الاحتمال بدأنا نلاحظ بوادرها هذه الايام لان عسكر بوتفليقة انطلق يزرع الاسلاك الشوكية قبالة وجدة، ومناوشات البوليزباليو المتكررة لجس النبض تدخل ايضا في هذا الاطار.
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