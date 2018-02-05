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كُتّاب وآراء
حقيقة جريمة تطوان
الاثنين 05 فبراير 2018 - 00:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ok65 الاثنين 05 فبراير 2018 - 04:43
لا حول و لا قوة الا بالله. اللهم نسألك العفو و العافية
2 - المرابطي الاثنين 05 فبراير 2018 - 07:03
سبحان من أعطاك الصبر... هذه هي الحكمة. اللهم ارحم الجميع وهون على هذا المكلوم...
3 - Lym الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:15
Depuis 30 ans l école marocaine à fabrique une très mauvaise génération .avec des profs sous qualifiés voire inaptes .un bâclage dans le programme scolaire .aucun suivi aucune formation .consequence .chomage ,criminalité ,drogue .delinquence les responsables doivent prendre très au sérieux l école depuis le primaire jusqu a l université .car c est elle qui fabrique un peuple .son niveau d éducation .former Bien payer les profs pour les encourager à bien faire leur travail .l école est un secteur très sensible
4 - همام الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:18
القرقوبي خطار ..حضيو ولادكم..عشت مع حالة فتى في العائلة هادئ ..لطيف..لكن فجأة تغيرت نظرات عينيه اصبح عدائيا ..فبدأيقول لي في احدى الايام اعطني سكينا اريد ان اذبح احدهم..فتيقنت انه تناول القرقوبي والعياذ بالله.
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