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كُتّاب وآراء
منتخب نيجيريا يهنئ المغرب
الأحد 04 فبراير 2018 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مول جبان الأحد 04 فبراير 2018 - 13:31
يقول: مبروك للمملكة المغربية الانضمام لاتحاد غرب افريقيا.
2 - الحاج الصحراوي اكادير الأحد 04 فبراير 2018 - 13:54
هذه هي الروح الرياضية الفعلية تمتزج فيها الرياضة بما هو سياسي وعقدي وانساني
3 - ملاحظ الأحد 04 فبراير 2018 - 14:20
التهنئة هي بخصوص الالتحاق بدول غرب افريقيا و ليس الاتحاد الافريقي
4 - oujdi الأحد 04 فبراير 2018 - 18:25
je. pense que ce n'est pas quelques choses qui donne a etre ebahi de toutefaçon on a tien compris
5 - مغربي فخور الأحد 04 فبراير 2018 - 21:13
شكرا للشباب المغربي من اللاعبين المحليين للعبهم بمسؤولية حملهم القميص الوطني و ماحشموناش و شكرا للرجل الرصين اللي كيخدم و كيحمل هم الكرة المغربية السيد القجع و لكل مغربي أيا كان مقامه يخدم بلده من مكانه بأمانة دون غش لرفع اسم وطننا عاليا بين الأمم.
6 - معتوق السويس الأحد 04 فبراير 2018 - 21:53
يهنؤنهم بالفرنسى
شعب افريقيا مسكين الاستعمار سلب ونهب وطنهم و باع الافارقه عبيد
ولازال الافارقه يرطنون فرنسى وانجليزى
ولا حياة لمن تنادى تم نصحهم من قبل اهل العلم الافارقه لكن الشعب لايسمع
ولايستجيب
شعب افريقيا مسكين الاستعمار سلب ونهب وطنهم و باع الافارقه عبيد
ولازال الافارقه يرطنون فرنسى وانجليزى
ولا حياة لمن تنادى تم نصحهم من قبل اهل العلم الافارقه لكن الشعب لايسمع
ولايستجيب
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