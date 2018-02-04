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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لقاء مع الجالية بأونفيرس

لقاء مع الجالية بأونفيرس

الأحد 04 فبراير 2018 - 19:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Nihilus الأحد 04 فبراير 2018 - 17:21
vous avez un roi, et il est la loi, dehors ça nous avons rien, no peuple, ni pays, ni futur
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3
2 - انفيرس الأحد 04 فبراير 2018 - 19:31
اوا شكون كان حظير في هد الاجتماع وا عن أي مشاكل تكلمتم عليها وا كم كان عداد الحاضرين ؟؟؟
السفارات المغربية والقنصلية هيا فاشله في كل بقاع العالم لن تقدم أي شيء لي المواطن المغربي إلى جواز السفر والبطاقات الوطنية فقط وثمنها مضاعف
نحن مسجلين في القنصلية المغربية بي ؤنفيرس لمادا لم يرسلون لنا رسائل ادا كانت شفافية؟؟؟؟
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6
3 - Patriote الأحد 04 فبراير 2018 - 20:48
la réunion organisée par les autorités marocaines à Anvers n' a rassemblé que qqs personnes qui ne représentent nullement la communauté marocaine à Anvers. 90% des marocains d’Anvers ne parlent pas l'arabe, ils parlent que le flamand et le rifain.
avec les événements du hirak du rif, les citoyens d’Anvers ne font aucune confiance à ces émissaires du makhzen
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4 - mimou الأحد 04 فبراير 2018 - 21:13
هذا السياسيين اذكياء عارفين الجالية في بلجيكا عتارس مشحمين
اوا باز لهذا المغارب عايشين في بلاد متطورة منذ عقود ما زال هم ناعسين
بحال البقر تتحلب ما تتحرك
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