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كُتّاب وآراء
المغرب بطل إفريقيا
الأحد 04 فبراير 2018 - 22:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - رشيد من Köln الأحد 04 فبراير 2018 - 22:43
ألف ألف مبروك. . الله ابارك فرحتوا كل المغاربة. .
2 - BrahimHD الأحد 04 فبراير 2018 - 22:50
نتمنى كذلك ان نكون ابطالا في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية والحقوقية.
حلم بعيد لكن لا شيء مستحيل مع العلم والتوعية والانفتاح.
حلم بعيد لكن لا شيء مستحيل مع العلم والتوعية والانفتاح.
3 - تغطية الشمس بالغربال الأحد 04 فبراير 2018 - 22:59
انا كمواطن مغربي صراحة لم أكسب شيء من تتويج المغرب بطلا للشان أو حتى كسب كاس العالم لن يعطوني شيء. من يكسب ويدكس مجموعة لا تتعدى 100 باللاعبين. من يثبت لي عكس هذا أو أعطوه شيء ما ولو كاس ماء فهو محظوظ غير هذا فكل ما يدورفي فلك هذه اللعبة في المغرب ضياع وقت. حين توفر المستشفيات، التعليم والشغل يمكننا أن نفرج عن أنفسنا بالتفرج على مباريات كرة القدم. تخدير الشعوب المتخلفة يكون بالكثير من الوسائل وهذه واحدة منها حتى لا يطالبون بما هو أهم.
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