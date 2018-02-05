فرحة مغربية بالتتويج الإفريقي

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الاثنين 05 فبراير 2018 - 00:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - nassim الاثنين 05 فبراير 2018 - 01:45
Salam O Alikom
Congratulation to our local team to win the CAF. We back on track and soccer survive after long sleep. We being good even with bad weather and wet filed . Thanks to funs and their support.
Congratulation to our local team to win the CAF. We back on track and soccer survive after long sleep. We being good even with bad weather and wet filed . Thanks to funs and their support.
2 - Brahim الاثنين 05 فبراير 2018 - 03:56
مبروك لمنتخب المحليين ولكنها مجرد بطولة إفريقيا للمحليين وغير معترف بها من طرف الفيفا و لم تشارك فيها لا تونس و لا مصر و لا جزائر و لا سنغال. إن كان المنتخب المغربي قوي فليفز بالكان CAN أيضا. مصر فازت بالكان CAN سبعة مرات و المغرب مرة واحدة مند 1976.
تعليق غير لائق
-15
3 - محمد أيوب الاثنين 05 فبراير 2018 - 05:57
الكذب على النفس:
فزنا بكأس الشان،وهي أقل شانا من كأس الأمم التي يشارك فيها المحترفون والتي لم نفز بها الا مرة يتيمة وحيدة كانت سنة1976،أي منذ42سنة خلت بينما فازت بها دول أخرى لأكثر من مرة..بمعنى أننا كدولة كروية لم نستطع اضافة لقب آخر لخزينتنا رغم ما يتم رصده من امكانيا..بل اننا فشلنا في الفوز بها بديارنا سنة 1988 بعد اقصائنا برأسية الكاميروني أومام بيك في مرمى الزاكي..والآن يتم التطبيل من هذا الانجاز الذي يعكس كيف يتم الكذب على النفس بفرحة أقل ما يقال عنها أنها لا ترقى لتكون كذلك:اي فرحة بانجز كبير.. ما نجح فيه بلدن هو في رايي تجربة التنظيم وحسن سير البطولة+اشعاع المغرب كبلد مستقر ويتوفر على امكانيات لا بأس بها لكنها لا ترقى لتنظيم المونديال مقارنة بامريكا والمكسيك وكندا+استفادة اللاعبين من المنحة المالية التي ستخصص لهم ومعهم المدرب ومعاونوه+الهاء الناس لفترة عن مشاكلهم اليومية مع الغلاء والبرد والصحة والتعليم والسكن...كرويا كانت المقابة جميلة للغاية،أظهر فيها لاعبو المنتخب قدرة على السيطرة وتحكموا بالتالي في المقابلة...وقد استغربت كثيرا لمستوى فريق نيجيريا..أما التحكيم فجيد..
فزنا بكأس الشان،وهي أقل شانا من كأس الأمم التي يشارك فيها المحترفون والتي لم نفز بها الا مرة يتيمة وحيدة كانت سنة1976،أي منذ42سنة خلت بينما فازت بها دول أخرى لأكثر من مرة..بمعنى أننا كدولة كروية لم نستطع اضافة لقب آخر لخزينتنا رغم ما يتم رصده من امكانيا..بل اننا فشلنا في الفوز بها بديارنا سنة 1988 بعد اقصائنا برأسية الكاميروني أومام بيك في مرمى الزاكي..والآن يتم التطبيل من هذا الانجاز الذي يعكس كيف يتم الكذب على النفس بفرحة أقل ما يقال عنها أنها لا ترقى لتكون كذلك:اي فرحة بانجز كبير.. ما نجح فيه بلدن هو في رايي تجربة التنظيم وحسن سير البطولة+اشعاع المغرب كبلد مستقر ويتوفر على امكانيات لا بأس بها لكنها لا ترقى لتنظيم المونديال مقارنة بامريكا والمكسيك وكندا+استفادة اللاعبين من المنحة المالية التي ستخصص لهم ومعهم المدرب ومعاونوه+الهاء الناس لفترة عن مشاكلهم اليومية مع الغلاء والبرد والصحة والتعليم والسكن...كرويا كانت المقابة جميلة للغاية،أظهر فيها لاعبو المنتخب قدرة على السيطرة وتحكموا بالتالي في المقابلة...وقد استغربت كثيرا لمستوى فريق نيجيريا..أما التحكيم فجيد..
4 - غيفارا الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:27
الفرحة المغربية تتم بزوال الفساد إلى غير رجعة
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