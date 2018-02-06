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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فيلم جديد لنبيل عيوش

فيلم جديد لنبيل عيوش

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 08:33

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1 - portarieu الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 09:34
شكرا نبيل عيوش فكل من يفضح ويعري واقع المغرب يعتبره البعض اما انتهازي او ملحد او انفصالي وهي تهم جاهزة تلهب مشاعر الحقد المجاني وجهل بعض المواطنين بمعنى الاخلاق والدين وان هذا الاخير بعكس مايقال لايعتبر دينا ان لم نستطع من خلاله كشف المستور والبحث عن الخلل فمن ينكر ان المغرب فيه اغتصاب ومن ينكر وجود الدعارة والمخدرات والاتجار بالدين ومن ينكر وجود رجال امن فاسدين اغتنوا من بعض مهامهم من ينكر وجود ملاهي ليلية وفيلات فخمة يسكنها خليجيون لاغراض غير بريئة اذا من يقول بوجود هذا يجب ان يرى في رؤية فيلم الزين لي فيك ومنعه نفاقا كبيرا وتناقضا صارخا مع الواقع لان المغربي ولف اكول حشومة على اتفه الاسباب وحين يسرق او ينصب يعتبر ذلك ذكاء انشري هسبرس
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-15
2 - عين تبكي عليك يا وطني الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:30
الى الاخ صاحب التعليق رقم 1
لا احد ينكر الواقع وما يقع فيه ، هل تعرية الواقع يكون بالكشف عن العورات واستغلال القاصرات والفقيرات لتمثيل فيلم اباحي للكشف عن الواقع ، وماهي ثمرة هذا الفيلم في محاربة هذا الواقع و التدخل لردع هذا الانسياب والتفسخ الاخلاقي و الفساد الخليجي في المغرب ومن يعطي الرخص و التصاريح والمأذونية والحماية للخليجيين كأنهم فوق القانون بدراهمهم وريالاتهم . تلذذ الشباب بمشاهدة جسد الفنانات !!! و السب والشتم بعيد كل البعد عن مراميك المزعومة من مبررات لتمثيل مثل هذه الافلام الساقطة التي وضعت وزادت في قائمة صفائح الالكترونية الخاصة بالجنس . الى الله المشتكى يا الله
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3
3 - عبدالسلام الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:49
هاد.نبيل.عيوش.راه.مخرج.ومن.حقه.ان.يعري.كل.ماهو.مستور.
وحتى.محرم.لان.هاداهو.دور.السينما.في.العالم.
يبقى.الدور.على.المتفرج.ان.لم.يعجبك.مايخرجه.
فمحطات.التلفازات.والقنوات.وقاعت.السينما.واسعة.
مثلا.الزين.ليفيك.هدا.واقع.نعيشوه.صوت.لي.بلءجب.اوبرفض
مشاكل.نعيشها.في.مجتمعنا.من.فساد.في.كل.كل.المجلات.
لاتحتاج.الى.لمخرج.جريء.
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