24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/02/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:19
|12:46
|15:39
|18:05
|19:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- مجلس مدينة الدار البيضاء يشرك الساكنة في صفقة تدبير النفايات
- حقيقة جريمة تطوان
- الإعدام بتهمة الردة العقائدية
- شقير يخوض في تفكيك الاحتلال الروماني لوحدة الدولة بالمغرب
- الأثاث الذكي وسيلة لحل ضيق الشقق السكنية
شح الموارد البشرية والمالية يعمق آلام مرضى "الدياليز" في وزان (5.00)
- حقوقيون مغاربة يطلقون حملة وطنية لاسترجاع ثغري سبتة ومليلية - (104)
- هجوم بنكيران على أخنوش يهدد تماسك الحكومة وانسجام "الإخوان" - (94)
- وفد إعلامي مغربي يواكب تخليد "ذكرى الهولوكوست" في قلب إسرائيل - (67)
- الإساءة إلى زعماء الأغلبية تضع تحالف العُثماني على كف عفريت - (66)
- "سيدياو" تبحث التعمق في دراسة الآثار الاقتصادية لانضمام المغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عائلة لبيض في المطار
الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - moha o'trente الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:07
Une voix mélodieuse , un avenir radieux vous attend, un grand artiste , un avenir d'un chikhe exceptionnel comme les grands chiakhes Emjared, hajib, dokkali, stati , Elhamdaouia ....bravo aux parents de l'artiste
تعليق غير لائق
-40
3 - Tim الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:36
MOHA O'TRENTE excusez moi de vous dire que vous êtes un défaitiste.le petit hamza mérite qu'on l'encourage.il a fait un choix qui n'engage que lui et ses parents bien sur.vous devriez apprendre à réspecter le choix des autres.vous pouvez ne pas aimer,c'est votre choix et votre gout mais ça ne vous donne pas le droit d'insulter les gens.
4 - ام ايوب الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:39
كلشي كيهاجم لولد اوليديه لولد عزيز عليه يغني وعندو صوت زوين كفماقال كانت تجربة ولحمد لله وليداتنا وعاو بلي لقراية مهمة بزاف وهو قال هدي غير هواية عدي نكمل قرايتي هي الاهم
5 - ياسين الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:39
الى 1ـ موحا
تعليقك حقود ؛ هل تريده أن يذهب الى المسابقة لغناء أغاني الروايس أو أحواش حتى تكون على خاطرك
ذاك غناء عربي باللغة العربية المجيدة
تعليقك حقود ؛ هل تريده أن يذهب الى المسابقة لغناء أغاني الروايس أو أحواش حتى تكون على خاطرك
ذاك غناء عربي باللغة العربية المجيدة
6 - Not a genius الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:51
Did the guy just said that he can’t say more than the ( genius ) and he mention Nancy and some other artists ??
Since when singers become genius, I mean come on, we are talking about singing for god sake not an invention in science. Any how congratulations to this young kid but remember stay in school and get yourself an education that you can use later in your life , till the. Asalam 3alikom brothers and sisters
Since when singers become genius, I mean come on, we are talking about singing for god sake not an invention in science. Any how congratulations to this young kid but remember stay in school and get yourself an education that you can use later in your life , till the. Asalam 3alikom brothers and sisters
7 - الزمر الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:46
السلام، أولا تهانينا القلبية إلى حمزة البطل ، حسب معلومات MBC أن الجائزة المالية هي منح دراسية تقدر 200000 ريال سعودي، واكرر منح دراسية ولا غير ،
وهنا من المسؤول على كيف سيتم استعمال هده المنح هل العائلة الطفل أم mbc . أليس هناك اي شروط من طرف mbc أن هده الأموال تستخدم من أجل هدا الطفل و دراسته ؟ .
وهنا من المسؤول على كيف سيتم استعمال هده المنح هل العائلة الطفل أم mbc . أليس هناك اي شروط من طرف mbc أن هده الأموال تستخدم من أجل هدا الطفل و دراسته ؟ .
8 - sayf الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:54
ا قترع على حمزة ان يشارك في مسابقات تجويد المصحف الكريم
9 - مبروك. نقطة الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:03
وا عباد الله تعلموا تفرحوا... راه كثرتوا كتخلطوا شعبان مع رمضان. هذا نجاح نقطة إلى السطر. مادخل بغينا الباحثين، بغينا.... لاتبخسوا الناس أشياءهم. الآن المعيار لك في عصرك هو البحث العلمي لكن ما ذنب من يريد او يفلح في شيئ آخر... شي احد آخر ياخذ مكان الباحث و هكذا...
10 - Abdoul الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:50
Certains commentaires sont vraiment sont vraiment mal places. Bravo Hamza vit ton bonheur et profite à fond de tes récompenses toi et ta famille. Et ne tiens pas compte de ces quelques comment aires négatifs provenants de gens malades et déranges et sûrement jaloux. Bravo mon fils.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10