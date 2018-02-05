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كُتّاب وآراء
معرض فني لطفلة بطنجة
الاثنين 05 فبراير 2018 - 16:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
2 - خديجة الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:23
تبارك الله عليها، الله يحفظها لوالديها مزيدا من العطاء
3 - عبدالسلام الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:36
الام.مدرسة.شكرا.سيدتي.على.انتباهك.الى.هاده.الفنانة.الكبرة.
الله.اطيل.عمرك.لها.وامتالك.من.الامهات.الواتي.يسهرن.
على.تربية.ابناءهم.حسن.التربية
الله.اطيل.عمرك.لها.وامتالك.من.الامهات.الواتي.يسهرن.
على.تربية.ابناءهم.حسن.التربية
4 - مولاة لحريرة الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:55
واش شفتو تأتير لكلام زين ولحلو علا لبنت يالي كتقمعو دراري صغار وكتنساو بلي طفل حتاهو كيفهم وكيفكر فلي كيتقال؟ شفتو كيفاش لبنت فرحات وضحكات وباست مماها؟ فيديو كيفرح. الله يصلح.
5 - متتبع... الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:01
Les tangérois ont déjà "fabriqué" de toutes pièces un "écrivain autodidacte" du nom de Mohamed Choukri, et ça leur a réussi. Pourquoi pas une "peintre surréaliste" de trois ans.
6 - واحد من الناس الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:27
ماشاء الله حفظها الله لوالديها ولاشك انه بانتظارها مستقبل واعد ان شاء الله
7 - Hamid الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:46
Magnifique tableaux. Mashaa Allah. Se sont les signes d'une artiste de grands talents. Cette jeune doit être soutenu et aidé pour révéler tout son potentiel, car tout les grands artistes dans tout les domaines ont montré les signes de leurs talents dès leurs petits âges.
8 - faty الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:24
ماشاء الله وحفظها الله أتمنى من المسؤولين بتشجيع الأطفال اللي عندهم مواهب ان يعملو مسابقات مثل فويس كيدس .
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