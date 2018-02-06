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كُتّاب وآراء
مهمة خاصة: اندماج وعطاء
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 01:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - gdi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 08:18
Très bon interventions, moi aussi, depuis que je suis arrivé ici en France, plus les années passent moins j'ai en vie de rentrer au Maroc, ne serai ce que pour le tourisme, surtout quand le lis des infos sur ce dernier, j'ai l'impression que rien ne change pour l'éducation, la justice, la santé, la pauvereté et la mentalité. adawen i7lou
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