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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مهمة خاصة: اندماج وعطاء

مهمة خاصة: اندماج وعطاء

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 01:35

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1 - gdi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 08:18
Très bon interventions, moi aussi, depuis que je suis arrivé ici en France, plus les années passent moins j'ai en vie de rentrer au Maroc, ne serai ce que pour le tourisme, surtout quand le lis des infos sur ce dernier, j'ai l'impression que rien ne change pour l'éducation, la justice, la santé, la pauvereté et la mentalité. adawen i7lou
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