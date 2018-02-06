24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1812:4615:4018:0619:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. حقوقيون يرفضون تموقع البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (5.00)

  2. الصبار يعد بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة بالآلية الوطنية للوقاية (5.00)

  3. متحف اتصالات المغرب يحتفي بالرقاص والتلغرام وثورة التكنولوجيا (5.00)

  4. مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو (5.00)

  5. جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | متحف اتصالات المغرب

متحف اتصالات المغرب

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 19:01

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المجيب الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 20:54
الذي لا يعرفه الكثير هو ان اول تليغراف في المغرب كان سنة 1845 بمدينة فكيك. فهل متحف اتصالات المغرب يعرض نموذج من نوع جهاز التليغراف الذي كان في فكيك؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - المجعور الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:18
او هاتف وصل المعلومة الصحيحة المفصلة بالصوت والصورة هو طاىر الهدهد اتى بسرعة وبنبا اوخبر يقين لسليمان بلهدهد او متصل وناقل المهاتفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.