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كُتّاب وآراء
متحف اتصالات المغرب
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 19:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المجيب الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 20:54
الذي لا يعرفه الكثير هو ان اول تليغراف في المغرب كان سنة 1845 بمدينة فكيك. فهل متحف اتصالات المغرب يعرض نموذج من نوع جهاز التليغراف الذي كان في فكيك؟؟
2 - المجعور الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:18
او هاتف وصل المعلومة الصحيحة المفصلة بالصوت والصورة هو طاىر الهدهد اتى بسرعة وبنبا اوخبر يقين لسليمان بلهدهد او متصل وناقل المهاتفة
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