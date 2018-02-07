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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حمزة لبيض .. أحلى صوت

حمزة لبيض .. أحلى صوت

الأربعاء 07 فبراير 2018 - 01:07

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - صوت ماذا ؟ الأربعاء 07 فبراير 2018 - 01:37
إذا كانت أمنيتك أن تصبح.طبيبا بيطريا فإننا نسأل الله أن يوفقك في دراستك وتكون قرة عين لا تنقطع لوالديك. أما عن الصوت فستكون أحلى صوت عندما نسمعك تقوم بتجويد أو ترتيل القرآن الكريم وتصبح خلفا لمعجزة القرن المرحوم عبد الباسط عبد الصمد.
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2 - المجيب الأربعاء 07 فبراير 2018 - 02:08
البيطرة لمعالجة الحيوان والموسيقى لمعالجة الانسان. علمان لا يتناقضان وكل منافسة وانت ربحان يا فنان.
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3 - Sami الأربعاء 07 فبراير 2018 - 04:45
Et il sera une START chez dieu inchallah et il sera connu a l'eternel s il apprend le coran.....Que diue te beneisse inchallah et realisera ton reve de devenir u VET....
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4 - مغربية وصافي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 07:16
يغني قدود يغني مواويل يغني ام كلثوم يغني عبد الباسط حمودة مالكم انتم؟ لماذا تعطون الحق لانغسكم بتوزيع خياراتكم على الاخرين؟ الطفل لديه طموحاته واحلامه ولديه عائلة رائعة راقية لتوجهه من انتم حتى تختارون له ماذا سيفعل؟ من يعجبه سماع القران هناك من يجود القران لكن لا تفرضوا على احد ما تحبونه انتم,,غرد يا حمزة غرد ايها الطفل الجميل واكمل مسيرتك بعيدا عن التشوبش المزعج لبعض الفشلة..ولا تنسوا الديسلايك باش تبردوا على قلبكم ههههه
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5 - souad الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:27
Je te souhaite une bonne continuation et surtout une très longue vie
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6 - الزمر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:46
كل ما أتمناه من هدا الطفل، هو أن يحافظ على النعمة التي وهب الله إياها. أولهما نعمة الوالدين الصالحين والأخوات . والصحة والعافية ، لا تكترو على الولد من الكلام، الله هو من يعطي النعم لمن يشأ وفي ما يشاء. واخير وليس آخرا إلى حمزة البطل قلة انك تحب الحيوانات وتعتني بهم نفس الشيء يا حمزة يجب فعله مع نعمة الله التي هي صوتك.
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7 - abdo الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:12
اتركوا الولد وشانه يعيش طفولته لاتنغصوا عليه براءته وتفرضوا عليه اشياء لا تفرضوها على انفسكم..ماشاء الله طفل غاية في الرقة والذكاء والطموح ربي يحفظو من العين والحسد لاسرته ولكل من يحب الخير لهذا الفتى المؤدب.
تحياتي حمزة احبك.
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8 - ABDO الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:34
Fierté et honneur pour les marocains . Encore mieux; tu feras plus des fans que tu offres ta voix pour TAJWID le coran
Très bonne continuation
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9 - boujmia الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:43
الصوت عندك
تغني بطريقة تلقائية
ادا سمحت ياابني
انا اوجه نصيحة لوالديك
تعليم الموسيقى بالسولفيج
وعلى الة كالعود او من اختيارك
والابتعاد على الفضوليين
حتى تبقى عندك برائتك وحماية طفولتك
لان الطلوع اصعيب
لكن اصعب منه البقاء في مكانك
ولك التوفيق
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