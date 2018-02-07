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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن مع معتقلي الريف

تضامن مع معتقلي الريف

الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:00

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1 - ديما مغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:45
ماهي أهدافكم القريبة والبعيدة من وراء كل هذا?
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2 - moha raiss الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:34
ان الهدف من وراء هده الاحتجاجات هو فضح مزاعمكم وفسادكم المفضوح والنضال من اجل اطلاق سراح المسجونين ظلما وعدوانا اما ما يروجه العياشة من ان المعتقلين انفصاليين بل الانفصالي هو دلك الوزير الدي يحكمكم بجنسية فرنسية او ربما بلجيكية
- ايها العياشة ان هدا الاعتقال المجاني لابناء المغرب الحر قد شوه سمعة المغرب في العالم واصبحت الجمعيات الحقوقية تؤنب المغرب في كل المحطات السياسية مما يعطي لاعداء الامة الفرصة للظهور . اطلقوا سراح المعتقلين فان ابناءهم ينتظرونهم بلهف شديد
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