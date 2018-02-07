24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1612:4715:4218:0819:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. معارك إيديولوجية تحط بمعرض الكتاب .. "الإخوان" وإيران والإرهاب (5.00)

  2. فرقة أمنية تعمق البحث في صفقات بمدينة مراكش (5.00)

  3. نتنياهو يزور الجولان ويحذر أعداء إسرائيل (5.00)

  4. نشأة "الهيئة الريفية" .. صفحات وخفايا من تاريخ منسي ومجهول (5.00)

  5. عاصفة ثلجية تهدد بكارثة إنسانية في بوتنفيت وسط غياب الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إبعاد مهاجرين إلى بنسليمان

إبعاد مهاجرين إلى بنسليمان

الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:58

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Kamal الخميس 08 فبراير 2018 - 00:06
آسف جدا يا إخواني في الإنسانية لأنني أنتمي إلى بلد لا يعطي قيمة لأبنائه فكيف بالغرباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.