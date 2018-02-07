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كُتّاب وآراء
التعليم الأولي بعيون أفاية
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - hamada الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:19
أنا نطرح مسألة واقعية فقط الا هد التعليم العمومي سليم ويحتاج فقط اصلاح علاش هد المسرولين لكبار.مايقروش اولادهم فهد المؤسسات التعليمية العمومية؟
2 - danmark الأربعاء 07 فبراير 2018 - 18:20
شوفو المغرب كيضيع في الوقت وقت كثير والشباب ما كيتعلم والو غادي الهاوية.....الحل يجب ان ياخد الان وليس الغد.....التعليم البناء كالهواء لا غنى عنه.....فلا ضياع للوقت...الامم تقاس بالتعليم....واطفالنا مكيركبو حتى جملة مفيدة....عيب وعار.....لي ساهرين على التعليم
3 - لمشــرفي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 18:25
تـــركنــا البـحث في مــكامن الضعف والخــلل في التعليم العمــومي والعمــل
بجــدية لأجـــــل إيـجـــاد الحلــول النــاجعــة من حيث البرامــج والمـنــاهــج
والـتــكــوين المـستـمر...و...واتجـــهــنا للخـــوض فــي التـــعــليــم الأولـي
الـــذي نجـــد أغــلب المــؤسســات التي تــستقــبـل بــراعــمــه لا تـهـتم إلا
بالربــح السريــع في ظـل غــيـاب منهـجـية تربــوية مـدروسة ،وكــذا غـياب
المراقــبة الـتربويــة المـستمــرة ، بــل وهنـــاك بعــض مؤسسـات التعـليم
الأولــي المفتــوحة بــدون تــراخــيص كـما يحــدث فـي مــديـنة ســـلا إذ ان
السلطات المحلية بالجماعة قــامت مؤخرا بـإصــدار قــرار إغــلاق في حـق
إحــداهـا والتي لا تعتــرف بهـا أية منــدوبيـة أو أيــة وزارة لكنــها لاتــزال
تـسـتقــبل الأطــفال الصغــار أمــام صــمـت المســؤولــين بعـــمالة ســلا..
بجــدية لأجـــــل إيـجـــاد الحلــول النــاجعــة من حيث البرامــج والمـنــاهــج
والـتــكــوين المـستـمر...و...واتجـــهــنا للخـــوض فــي التـــعــليــم الأولـي
الـــذي نجـــد أغــلب المــؤسســات التي تــستقــبـل بــراعــمــه لا تـهـتم إلا
بالربــح السريــع في ظـل غــيـاب منهـجـية تربــوية مـدروسة ،وكــذا غـياب
المراقــبة الـتربويــة المـستمــرة ، بــل وهنـــاك بعــض مؤسسـات التعـليم
الأولــي المفتــوحة بــدون تــراخــيص كـما يحــدث فـي مــديـنة ســـلا إذ ان
السلطات المحلية بالجماعة قــامت مؤخرا بـإصــدار قــرار إغــلاق في حـق
إحــداهـا والتي لا تعتــرف بهـا أية منــدوبيـة أو أيــة وزارة لكنــها لاتــزال
تـسـتقــبل الأطــفال الصغــار أمــام صــمـت المســؤولــين بعـــمالة ســلا..
4 - قدور الاشهب الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:55
عبد الكبير الخطيبي الذي طالما عشق الفرنسية و ابتكر مفاهيم مثل bi-langue و كتب قصة سماها amoureux bilingue اي عاشق مزدوج اللغة كتب في كتابه النقد المزدوج حول تدريس اللغات بالمغرب ما يلي "يجب تدريس العربية اولا ثم الامازيغية ثم الانجليزية ثم الفرنسية او الاسبانية" ... هذا الكاتب المغربي عاد الى رشده بعد فوات الاوان اي بعد ان فطن الى خطورة ما يفعله على نفسه و وطنه و امته من دون مقابل و دون ان يكسب شيئا يذكر من المستعمر القديم اللهم طبع كتب في الميتربول و هي على اي حال لا تقرأ الا من طرف قلة من الاساتذة..كذلك فعل قبله كاتب ياسين و مالك حداد بل حتى ادريس الشرايبي امتنع عن الكتابة بلغة المستعمر في اواخر حياته..ثم رشيد بوجدرة..لكن بعد فوات الاوان..اذ يكون الامر في البداية طامع في نشر كتاب ما و هو ما دعا من بعد المستعمر الى انشاء دور نشر خاصة بالمغرب حتى يبقى الامر محصورا بين les bougnoules فليتحدثوا بفرنسية مغربية فيما بينهم..دون تلويث لغتنا الاصلية النقية...هل يمكننا بلغة اجنبية مراكمة المعرفة كشعب؟ معرفتنا بمحيطنا و تاريخنا و ذواتنا؟ ما الاضافة و كيف؟ انه الانتحار الجماعي للبغاوات.
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