24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/02/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:16
|12:47
|15:42
|18:08
|19:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- شركة "تويوتا" تتوقع ربحا قياسيا في العام الحالي
- أميرة يابانية تؤجل حفل زفافها سنتين كاملتين
- رواسب كولونيالية وثقافية وسؤال الكراهية بين شرائح اجتماعية
- مجلس الذهب: تدني الطلب لأقل مستوى سنة 2017
- دفاعا عن الثنائية البرلمانية
معارك إيديولوجية تحط بمعرض الكتاب .. "الإخوان" وإيران والإرهاب (5.00)
نشأة "الهيئة الريفية" .. صفحات وخفايا من تاريخ منسي ومجهول (5.00)
عاصفة ثلجية تهدد بكارثة إنسانية في بوتنفيت وسط غياب الحكومة (5.00)
- "مجلس عزيمان" يُكرّس الفرنسية ويبعد الأمازيغية عن التعليم الأولي - (115)
- العثماني يشرب من مياه سدّ جهتي الرباط والدار البيضاء لطمأنة المغاربة - (64)
- بوكوس: "البيجيدي" يعرقل النهوض بالأمازيغية .. والاحتكام للملك - (54)
- باريس تساند اللاجئين إلى المملكة المغربية .. تعلّم اللغة الفرنسية أولوية - (53)
- العثماني "يتبرأ" من تصريحات بنكيران ويتمسك بحلفائه في الأغلبية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج سائقي تاكسيات
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:28
كلشي هدشي سببه الدولة . اصلا جميع هذا النوع النقل (الطكسيات) لا ينبغي أن توجد في بلدنا باستثناء الأماكن الحضرية . الدولة الدولة هي التي لم تريد تحديث وسائل النقل العمومي في بلدنا . بالله عليكم نحن في القرن 21 ولازلنا تستخدم هذا النوع من النقل ! اين هما (القطارات الإقليمية) اي هو (le métro aériens) كمثل الامارات المتحدة وكثير من الدول المتقدمة .
Si non on aurait fini depuis longtemps avec cette méthode du transport draconien
Si non on aurait fini depuis longtemps avec cette méthode du transport draconien
2 - عباس الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:42
لو انصفت الدولة لحذفت الماذونيات وتركت القطاع يحرر و ينظم بالقانون الجاري به العمل و بدفتر التحملات. فتستفيد خزينة الدولة ماديا والمواطن بالجودة و الثمن المناسب. وما دامت الامور على ماهي عليه الان لا ولن ينظم و تبقى الفوضى هي سيدة الموقف ولا ولن تتحسن بالحلول التقيعية مهما حاولتم
3 - رباطي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:42
يقول صاحب الطاكسي، يا ريت لو كان الدركي ينزل الركاب فقط، بل ينزل الركاب و يرسل السيارة للحجز، صاحب الطاكسي لا يهمه الناس الركاب ما يهمه هو السيارة، منتهى الوقاحة
4 - قدور الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:49
كل ما بني على باطل فهو باطل. الماذونيات لا توجد في اية دولة في العالم الا في المغرب. فقطاع النقل العمومي لا و لن يتحسن ما دام ينخر جسده سرطانن الريع.
5 - خريبكي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:02
والله اصبت في قول ان هاته القوانين لم تاتي من السماء. حيت نرى الحكومة تفرض علينا قوانين كانها وحي من السماء وهي كلها ضرر للمواطن البسيط
6 - احمد الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:05
غريب هذا القرار حاولت جاهدا ان اجد له ايجابيات لكن لم انجح في ذلك ما السر في عودة سيارة الاجرة فارغة هذا يعني ان الطاكسي يستعمل فقط في الذهاب اما الاياب فلايحق له ان يقل اي شخص المشكلة هي الناس التي تكون بين المدينتين فطاكسي الذهاب لايغادر المحطة الا بعدد الركاب كاملا اي انه لن يقل ذلك الموجود في الطريق وعند الاياب القانون يمنعه وبقيتي تما ياولد بلادي الناس تعدل القانون ليتلائم مع مصالح المواطن ونحن نعدل المواطن ليلائم القانون
7 - angry man الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:43
Use Uber
I wouldn't use white or red Taxi even if they paid me
I wouldn't use white or red Taxi even if they paid me
8 - لحلو الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:49
من اكبر الكوارث التي تتجرعها الان الدولة هي الالاف من الماذونيات التي تمنحها يمينا ويسارا وهناك من يملك اكثر من 6 كريمات وهو ميسور الحال ينتظر كل يوم مبلغ 300 درهم لسيارة اجرة واحدة . بعدها اصبح البيع والشراء في الكريمات حيث ارتفع سعر كراء الكريمة الى 12 مليون .كل هذا خلق لوبيات ومافيات وجمعيات اصبحت تقوم بما يحلو لها ووفق مزاج اصحابها حتى ان الدولة لم تعد لها القوة الكاملة لوقف هذه الفوضى . وللقضاء على هذا "الفشوش" لمالكي الكريمات والسائقين وجب سحب الكريمات لكل من خالق القانون او القوانين وخلق بديل لوسيلة نقل تجوازها الزمن ونحن مقبلون على تحديات وعلى تحسين السياحة والترشيح للمونديال
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8