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كُتّاب وآراء
بوكوس .. البيجيدي وتيفناغ
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - حداري من التفرقة . الأربعاء 07 فبراير 2018 - 18:37
ما تفرناه لا بالفرنسية ولا بالعربية نزيدوها برموز خلقت في سنة !!!!!
تعليق غير لائق
-21
2 - ازناسني من فاس الأربعاء 07 فبراير 2018 - 18:51
لا ٲحد يمكن ٲن يشك في النوايا الحسنة للسيد بوكوس فيما يخص المحافظة على الهوية البربرية للمغرب. لكن هناك الكثير من الذين لا يتفقون معه فيما يخص المنهجية، اذ ٲن فرض لغة ليس لديها ٲي رصيد معرفي و علمي و ثقافي مكتوب، هو درب من الرهان الخاسر. اللغات يتم ترسيمها عندما تكون فارضة نفسها عن طريق المؤلفات المعرفية و الثقافية و العلمية المكتوبة، وبالتالي تكون الحاجة اليها ملحة للنهوض بالٲمة. البربرية لم يكن لها ٲي مما سبق ذكره، و بالتالي فان وجودها من عدمه لن يضر ٲو ينفع. فمثلا العربية لها رصيد مكتوب جد غني و لا يحصى، و لهذا السبب تجد المستشرقين عبر التاريخ و الى اليوم يتهافتون على تعلم العربية للاستفاذة من رصيدها المعرفي و العلمي و الثقافي الذي ٲنتجته عبر قرون. بالله عليكم، ماذا سيقرٲ مستشرق بالاركامية اذا ما ٲراد ٲن يطلع على تاريخ ٲجدادنا البربر و معارفهم؟ لا وجود لٲي مخطوطات قديمة باللغة البربرية تؤرخ لوجود ٲجدادنا البربر و ثقافتهم و علومهم (ان وجدت).
لو تم انفاق كل هاته الٲموال للنهوض بالعربية لجعلها لغة التعليم العالي، لكانت النتيجة مبهرة. "الحاصول"
المجد للعروبة.
لو تم انفاق كل هاته الٲموال للنهوض بالعربية لجعلها لغة التعليم العالي، لكانت النتيجة مبهرة. "الحاصول"
المجد للعروبة.
تعليق غير لائق
-23
3 - الوطنية الأربعاء 07 فبراير 2018 - 18:54
الباجدة ما دارو والو ديرو استفتاء حول تيفيناغ ستجدون ان معضم المغاربة لا يقبلونه لان كاين الشلحة وتمازيغت وتاريفيت كيفاش غادي توحدوها وهي لا تنفع في شيء إنا خلقناه لسانا عربيا بغيتوا او كرهتوا
تعليق غير لائق
-27
4 - بربري أصيل الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:10
ياسيدي الفاضل، بعد سبعة عشر من إهدار المال العام والجهد والوقت عليكم أن تعترفوا بأن اختيار حرف ما يسمى بالتيفناغ لتدريس اللغة أو اللهجة الأمازيغية كان اختيارا خاطئا. لو تم اعتماد الحرف العربي لكان أكثر من 80 بالمائة من المغاربة يثقنون التحدث بالسوسية والريفية والأطلسية وهذا هو السبب الأساسي في نفور المغاربة من عرب وبربر من تدريسها وتعلمها.
تعليق غير لائق
-15
5 - اعبيبس الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:33
الامازيغية مجموعة من اللهجات البربرية واعتقاد العكس اي انها لغة ،هو اقتناع بالفاض وهمية لا اساس لها من الصحة. ومن يطالب بتدريسها و التدريس بها فهو يحلم. و الاحلام بعيدة عن امر الواقع .و ان كانت الامازيغية لغة ايركامية معرفتها لا تنفع و جهلها لا يضر. وتركها احسن لانه مضيعة لوقت المتعلم يصرفه فيما يعود عليه بالنفع والمعرفة. واقول هذا و اعرف ان بعض المعلقين لا تعجبهم الحقيقة
تعليق غير لائق
-21
6 - hssad الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:06
سرقتم المسند العربي وسميتموه تيفيناغ وانتم عرق جد حديث جدكم الاكبر عاش قبل 2100 سنة بحسب علم الجينات فقط ما لكم تاريخ ولا كتابة
تعليق غير لائق
-19
7 - Hassan الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:39
التقدم لن يكون إلا باعتماد لغة الأصل،تركيا نمودجا، لا لغة قريش،أما من يقول أن أصله من شبه الجزيرة فليدهب إليها ليرى الحقوق.
8 - Ahartaf الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:11
اكبر العنصريين في العالم هم العرب . سياتي زمن يهرب العرب من عروبتهم لانهم مدلولون في العالم . يقولون * من غشنا فليس منا * وهم اكبر الشاشة و اكبر المنافقين .جزاؤهم ينالونه في كل مكان .
9 - غلغامش العروبي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:23
أنا أطالب وبشدة بترسيم حرف تافيناغ أو تافيناق (الفينيقي) لأنه جزء من الثقافة العربية البائدة ومن له شك فليلقي نضر بسيطة حول تشابه بل تطابق حرف تافيناق مع حرف المسند السبئي أو الحرف الثمودي أو الحرف الفنيقي الكنعاني,
10 - بنجلون الاندسي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:36
يجب إحترام حقوق الأقلية البربرية في المغرب,
لا يجب أن نهمش البرابرة.
لا يجب أن نهمش البرابرة.
تعليق غير لائق
-10
11 - LE MAROCAIN - الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:57
كمواطن مغربي أمازيغي لم اكن أتصوران من نتقاسم معهم هدا الوطن، من أمثال المعلقين الستة اعلاه، يحملون هدا الكم الهائل من الحقد والكراهية ضد الأمازيغ. لماذا هذ التكلاخ العويص؟ لانكم مع الاسف لستم لا عرب ولا امازيغ ولا تستحقون العيش في هذا البلد الامين للجميع. والغريب في الامران العرب الاقحاح في الخليج العربي يحبون الأمازيغ ويحترمونهم وانتم أبناء هذا البلد تكنون العداء والكراهية لا بناء موطنكم؟ هذا شيء غريب لا يفهمه العقل.
هل تنكرون انكم مغاربة امازيغ معربون ولا علاقة لكم بالمشرق العربي البعيد عليكم بألاف الكلومترات ؟ أنسيتم ان الأجداد الأمازيغ هم الذين استقبلوا القليل من أجداد عرب نجد والحجازواكرموهم واعطوهم الأمان كإدريس الأول الذي لجأ الى امازيغ أوربة بعد هروبه من المشرق العربي خوفا على حياته؟ وبعده جلب الموحدون عرب بنو هلال من تونس في بداية القرن الثاني عشر وتم توطينهم في المغرب الامازيغي لمصالحهم . فالأمازيغ هم من سمحوا لهم بالإقامة بالمغرب تماما كما تسمح الدولة المغربية اليوم للمهاجرين الافارقة بالاستقرار بالمغرب.
تزعجكم الامازيغية؟ فهي رغم انفكم لغتنا وهويتنا وعرقنا واصلنا.
هل تنكرون انكم مغاربة امازيغ معربون ولا علاقة لكم بالمشرق العربي البعيد عليكم بألاف الكلومترات ؟ أنسيتم ان الأجداد الأمازيغ هم الذين استقبلوا القليل من أجداد عرب نجد والحجازواكرموهم واعطوهم الأمان كإدريس الأول الذي لجأ الى امازيغ أوربة بعد هروبه من المشرق العربي خوفا على حياته؟ وبعده جلب الموحدون عرب بنو هلال من تونس في بداية القرن الثاني عشر وتم توطينهم في المغرب الامازيغي لمصالحهم . فالأمازيغ هم من سمحوا لهم بالإقامة بالمغرب تماما كما تسمح الدولة المغربية اليوم للمهاجرين الافارقة بالاستقرار بالمغرب.
تزعجكم الامازيغية؟ فهي رغم انفكم لغتنا وهويتنا وعرقنا واصلنا.
12 - امازيغي قح الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:58
بصفتي امازيغ مسلم اطلب بتعليم اجيال مستقبل لغة عربية لفهم كلام الله و العمل به اما اصلي امازيغي انا افتخر به
13 - Ancien الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:57
La faute mortelle commise par le conseil d'administration de l'IRCAM lors de ses délibérations sur le choix de la graphies adaptée à l'enseignement de Tamazight' est d'être revenu sur la graphie latine décidé dans sa première assemblée délibérative où la majorité, linguistes et spécialistes à l'appuie, a opté pour le caractère latin.
Le PJD ,pour ses agendas, à menacé de descendre dans la rue pour manifester son opposition. de retour , incompréhensible à une deuxième réunion un retour inexplicable de la situation et le Tifinagh est choisi. c'était la la momification de tamazight au lieu de sa modernisation via la graphie latine en concertation et collaboration avec l'INALCO à Paris et les Universitaires à Tizi ouzou. Il fallait se tenir aux résultats de la première délibération et si d'autres centres de décision choisissent autre chose la responsabilité aurait été la leur
Le malheur est que les Amazigh votent encore pour ce PJD qui est l'équivalent du front National en France.
Le PJD ,pour ses agendas, à menacé de descendre dans la rue pour manifester son opposition. de retour , incompréhensible à une deuxième réunion un retour inexplicable de la situation et le Tifinagh est choisi. c'était la la momification de tamazight au lieu de sa modernisation via la graphie latine en concertation et collaboration avec l'INALCO à Paris et les Universitaires à Tizi ouzou. Il fallait se tenir aux résultats de la première délibération et si d'autres centres de décision choisissent autre chose la responsabilité aurait été la leur
Le malheur est que les Amazigh votent encore pour ce PJD qui est l'équivalent du front National en France.
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