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كُتّاب وآراء
أخنوش ومعرض برلين
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - لحسن الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:36
الله يوفق الاخ الوزير الذي يبذل مجهودات كبيرة لخدمة الفلاحة والوطن
تعليق غير لائق
-46
2 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:36
عن أي سوق يتحدث؟ إنهم الألمان وإدا كانت فرنسا ترفض العديد من منتوجات المغرب فما بالك بألمانيا. في حال إخفاق هذه الوعود يجب محاسبته حتى لا يتحدث عن ما هو في مستوى أخر.
3 - غرلياي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:41
الناس خداما و بنكران خدام في الكلام كعادته. ان لم ينتبه بنكران فسيجعل منه اخنوش شباط ثاني. فالثاني يعمل بصمت ومنهجية خطيرة وبنكران يسبه كما كان شباط يسب بنكران الذي امتنع عن الرد عليه ومصير شباط يعرفه الجميع. لذلك يجب على بنكران الذهاب بشرف فالرجوع لسالف العهد اصبح مستحيلا
تعليق غير لائق
-41
4 - سناء المنصورية الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:42
أخنوش رجل المرحلة نتمنى له التوفيق ونتمنى من الله ان يقيه شر بعض المتربصين من أعداء النجاح الفاشلين والحاسدين وما أكثرهم
تعليق غير لائق
-34
5 - mouka الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:47
ا لمعرض يحتاج ان تتكلم الالمانية والتخلي عن الفرسية.
المستقبل هنا مع الالمان ايها المغاربة الاحرار
ich kann alles tun wenn ich nur wüsste was ich will.
المانيا هي من تقود اوروبا في جميع المجالات.
يجب ان تدرس الالمانية في جميع المستويات والتخلي عن لغة الرقص والمسرح
المستقبل هنا مع الالمان ايها المغاربة الاحرار
ich kann alles tun wenn ich nur wüsste was ich will.
المانيا هي من تقود اوروبا في جميع المجالات.
يجب ان تدرس الالمانية في جميع المستويات والتخلي عن لغة الرقص والمسرح
تعليق غير لائق
-14
6 - عاجل الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:47
ألمانيا تصنع 14 مليون سيارة سنويا وأخنوش يريد تسويق 14 مليون هكتار تع البصلة في المانيا.
بفضل الصناعة لا تخرج ساكنة المدن الألمانية للتظاهر ضد الفساد والظلم كما هو جاري في المغرب.
بفضل الصناعة لا تخرج ساكنة المدن الألمانية للتظاهر ضد الفساد والظلم كما هو جاري في المغرب.
7 - aguerd oudad الأربعاء 07 فبراير 2018 - 19:50
مجهودات متواصلة من وزير الفلاحة والصيد البحري لتطوير القطاع بشكل كبير
تعليق غير لائق
-25
8 - harrokki الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:02
Le Maroc importe du blés , du sucre , de l'huile .....les Marocains veulent une seule réponse À quand l'autosuffisance alimentaire??? Vous n'êtes pas un acteur de cinema vous être ministre de l'agriculture alors assez de photos lumières journalistes ....vous n'êtes pas au festival de Marrakech !!! Benkirane vous a dit que les affaires et le pouvoir ne font pas bon ménage !!! Seulement il s'adressait à quelqu'un d'autre pas à vous Akhenouch
9 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:07
cinquante Million d'exportation ce n'est pas assez l'espagne nous devance Mr le ministre(sab9ina)vous n'avez pas voulu écouter ce que disent les marocains.beaucoup de nos terres reste encore inexploitables si non on aurait battu l’Espagne dans ce domaine malheureusement vous ne voulez pas engagé une politique stratégique agricole pour atteindre cet objectif vous attendez seulement que le pauvre citoyen agricole face le nécessaire seul créer vous des coopératives agricoles a travers chaque région du pays on est juste dans la phase du commencement n’attendez rien de l'agriculteur et de l'arboriculteur aidé les déjà dans un premiers temps surtout avec rapidité et contrôle accrue mettons de l'argents indispensable en faveur c’est l'argent du contribuables qui est en jeu contrôlé également vos hauts fonctionnaires de votre administrations à travers les région du pays sont sont personnels est corrompus je ne vais citer leurs nom fait votre controle très discret vous allez vous étonnez
10 - خديجة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:08
بفضل المجهودات المكثفة للساهرين على القطاع الفلاحي ،عرف مشروع المخطط الأخضر إضافة نوعية جديدة للنهوض بالقطاع الفلاحي خارج الوطن،فتح تواصل وعلاقات مع الأسواق الألمانية وتعزيز الإستتمارات المتكاملة من شأنها إنعاش صادرات المنتوجات الفلاحية،فالمنتوج الفلاحي المغربي له بسمة عالمية ومطلوب في الأسواق الأوروبية
تعليق غير لائق
-23
11 - الحقيقة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:15
الدول تصدر عندما يكون لديها فائض والاثمان في متناول الشعب ,اما نحن فاغلى من اسبانيا في الخضر والفواكه رغم اختلاف الاجور
12 - رشيد الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:16
مخطط المغرب اخضر يبرهن كل يوم عن نجاحه و هدا بفضل جهود المبدولة من طرف وزارة الفلاحة و كدا المشاركة بالمعارض الدولية لجلب مستهلكين و مشترون جدد لمنتوجات الفلاحية المغربية
تعليق غير لائق
-22
13 - nabil الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:42
un ministre de génie Bravo Mr.Akhenouch
تعليق غير لائق
-15
14 - romario الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:54
السلام عليكم
عجبا كلما تحدتت هسبريس عن السيد الوزير المحترم اخنوش في كل المناسبات تقريبا نلاحض انه هناك كترت الغير راضين عنه لمادا الله اعلم مع العلم ان مجموع شركاته تشغل عدد كبير من المغاربة والاجانب وووو
comon gys chow litl respect.!!
عجبا كلما تحدتت هسبريس عن السيد الوزير المحترم اخنوش في كل المناسبات تقريبا نلاحض انه هناك كترت الغير راضين عنه لمادا الله اعلم مع العلم ان مجموع شركاته تشغل عدد كبير من المغاربة والاجانب وووو
comon gys chow litl respect.!!
تعليق غير لائق
-13
15 - mohamed rida الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:05
وزارة الفلاحة من أنجح الوزارات التي استطاعت ان تُحسّن تسيير أكثر من مشروع وخاصة تلك المتعلقة بالفلاحين و هذا راجع الى السياسة الحكيمة التي ينهجها السيد الوزير عزيز أخنوش على رأس هذا القطاع الهام.
تعليق غير لائق
-12
16 - رضى السوسي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:33
عمل جبار عرفه القطاع الفلاحي بالمغرب منذ تولي اخنوش مسؤولية هذه الوزارة وشاهدنا الانفتاح على اسواق جديدة لم يكن المغرب يحلم بها كالمانيا و ما ادراك ما المانيا
تعليق غير لائق
-13
17 - محمد اكلكال الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:42
الى صاحب التعليق رقم 2 الشمس واضحة للعيان ولا يمكن تغطيتها وهي في نفس مقام عمل وزارة الفلاحة واضح لكل متتبع وواضح و اقتحام السوق الالمانية ليس بالأمر السهل ومن حقنا ان نفتخر بذلك و من أوحى لك ان المنتوجات المغربية ترفض في فرنسا إنما غرر بك ..فمن لم يستطع أن يقول خيرا فليصمت
تعليق غير لائق
-10
18 - hanane hanane الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:45
وزارة الفلاحة من أنجح الوزارات التي استطاعت ان تُحسّن تسيير أكثر من مشروع وخاصة تلك المتعلقة بالفلاحين و هذا راجع الى السياسة الحكيمة التي ينهجها السيد الوزير عزيز أخنوش على رأس هذا القطاع الهام.
تعليق غير لائق
-14
19 - amouri ilyas الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:47
mr akhnouch propose des choses intéressantes . Pourvu que les autres arrêtent la politique et commencent le travail !
20 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:21
حذاري حذاري من اسبانيا تصدر اكثر من المغرب وباحترام قواعد الجودة . اكبر منافس للمغرب هي اسبانيا وايطاليا لكن كل هذا يرجع للمغرب هو الذي لم يريد ان يعمل هجود كبيرة والوصول إلى جميع أسواق العالم بالجودة العالية . حتى هولنا بدات تصدر متى كانت هولنا تصدر الطماطم ذي جودة عاليا الى اوروبا. وحتى اميريكا اللتينية نفس الشئ . كان على لمغرب ان ينافس جميع هذ الدول المذكورة . حاجة واحدة التي لا يزال المغرب يعمل فيه جهود هو السمك السردين المغرب يصدر اكثر من البرتغال واسبانيا . اما الطماطم والبرتقال ولبتيخ الاخضر والدلاح وانواع الخضروات الاخرى فاسبانيا وايطاليا التى تحل المرتبة الاولى في جميع الدول الاروبية
21 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:47
حذاري حذاري من اسبانيا انها تنتج وتصدر اكثر من المغرب وباحترام قواعد الجودة . اكبر منافسة للمغرب هي اسبانيا وايطاليا لكن كل هذا المشكل يرجع الى المغرب هو الذي لم يريد ان يعمل هجودا كبيرة للوصول إلى جميع أسواق العالم بالجودة العالية . وحتى هولندا بدات تصدر الخضر متى كانت هولندا تصدر الطماطم ذي جودة عاليا الى اوروبا. وحتى اميريكا اللتينية نفس الشئ بدات تصدر الى اوروبا . كان على المغرب ان ينافس جميع هذه الدول المذكورة . حاجة واحدة التي لا يزال المغرب يعمل فيه جهود هو السمك (السردين) المغرب لا يزال يصدر اكثر منتجاه اكثر من البرتغال واسبانيا . اما الطماطم والبرتقال والبتيخ الاخضر والدلاح وانواع الخضروات الاخرى فاسبانيا وايطاليا هما التى تحمل المرتبة الاولى في جميع انحاء الدول الاروبية
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