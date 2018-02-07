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كُتّاب وآراء
جنازة إبراهيم أخياط
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Hassan Benmohamed الأربعاء 07 فبراير 2018 - 20:52
C'était un vrai patriote et un milirant de la première heure.
ALLAH irhamou.
ALLAH irhamou.
2 - hammouda lfezzioui الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:03
رحمة الله عليه،التقيت به مرتين،مرة في محاضرة له بجامعة مكناس جمعته رفقة المقرئ الإدريسي، ومن بين ما قاله :''إن من يجمع بين العروبة والقرأن،كمن يجمع بين الخمر والقرأن.''ومرة أخرى في افتتاح فرع لأول جمعية أمازيغية في المغرب بمدينة بمكناس''الجمعيةالمغربية للبحث والتبادل الثقافي''.اغتنمت وقتها الفرصة وسألته سؤالا عن مصير الدكتور اللساني بوجمعةهباز مجهول المصير.غَمْغَمَ رحمة الله عليه،وكأنه يقول لي دعك من هذا يا ابني،وأظاف ترك لي رسالة...ولما لاحظت عدم رغبته في الحديث في الموضوع،غيرنا موضوع حديثنا إلى أمازيغ سيوة والجيش الجمهوري السري الإرلندي.ووو.
رحمةالله عليه من الأوائل الذين رفعوا مشعل الأمازيغية في المغرب،وأن كل النخبةالأمازيغيةالسوسيةالحالية،عصيد،بوكوس،وووووووووووووووووووووووووووووكانوا تلاميذته.
IFSSAN TAZZIT ASNAT KERN ASSA
البذور التي زرعت أمسا يا أخياط،أزهرت اليوم،فل تنام في قبرك مرتاح البال،قرير العينين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمةالله عليه من الأوائل الذين رفعوا مشعل الأمازيغية في المغرب،وأن كل النخبةالأمازيغيةالسوسيةالحالية،عصيد،بوكوس،وووووووووووووووووووووووووووووكانوا تلاميذته.
IFSSAN TAZZIT ASNAT KERN ASSA
البذور التي زرعت أمسا يا أخياط،أزهرت اليوم،فل تنام في قبرك مرتاح البال،قرير العينين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
3 - BILAL الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:20
ببالغ الاسي والحزن العميقين توصلت بنبأ وفاة المناضل الكبير واب الحركة الامازيغية في المغرب وفي شمال افريقيا، الأستاذ والمفكر والباحث، إبراهيم أخياط ، رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، عن سن يناهز 78 سنة، والذي تشرفت بمعرفته جيدا.
مع الأسف قد فقدت الحركة الثقافية الامازيغية احد اقطابها ومؤسسيها الكبار... انها خسارة كبيرة، واسمه لا يعوض...
ولكن بفضله، والحمد لله، قد ترك وراءه ارثا وجيشا من المناضلين والمناضلات لرفع علم الحضارة والثقافة واللغة الامازيغية الي الأفق والي الاحسن علي الدوام ...
لن ننساه ابدا... ابدا ...
وكل امازيغ شمال افريقيا مدينون له...
اعماله وابحاثه وكتبه الكثيرة حول الثقافة الامازيغية سيبقون شهداء عليه عبر التاريخ والاجيال
التعازي الحارة لعائلته ولأصدقائه وللحركة الأمازيغية...
نسال المولى العلي القدير متضرعا أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، ويسكن فقيدنا فسيح جنانه و لروحه الرحمة و المغفرة. ولا حول ولا قوة الا بالله العي العظيم.
مع الأسف قد فقدت الحركة الثقافية الامازيغية احد اقطابها ومؤسسيها الكبار... انها خسارة كبيرة، واسمه لا يعوض...
ولكن بفضله، والحمد لله، قد ترك وراءه ارثا وجيشا من المناضلين والمناضلات لرفع علم الحضارة والثقافة واللغة الامازيغية الي الأفق والي الاحسن علي الدوام ...
لن ننساه ابدا... ابدا ...
وكل امازيغ شمال افريقيا مدينون له...
اعماله وابحاثه وكتبه الكثيرة حول الثقافة الامازيغية سيبقون شهداء عليه عبر التاريخ والاجيال
التعازي الحارة لعائلته ولأصدقائه وللحركة الأمازيغية...
نسال المولى العلي القدير متضرعا أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، ويسكن فقيدنا فسيح جنانه و لروحه الرحمة و المغفرة. ولا حول ولا قوة الا بالله العي العظيم.
4 - امازيغي سوسي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:20
رحمه الله واسكنه جنة الفردوس.مناضل حقيقي من رواد الحركة الامازيغية في المغرب.
5 - حسام المكناسي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:38
رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء
6 - Oussadden الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:42
en cette pénible circonstance, j'adresse mes condoleonces à touts et tous IMAZIGHANS DU MONDE. Repose en paix dda Brahim.
7 - يوسف الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:49
رحم الله الفقيد اخواني اسعمحوا لي ان استفسر عن ضاهره رفع هذا العلم اول. شيئ هذه مراسيم جنازه علينا الدعاء له بالرحمة والمغفره لا غير نصيحه لاخواني الامازيغ اسمعوا قول الله تعالى ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العضيم عليكم الإجتهاد في هذا الباب انطلاقا من النص القراني اخواني الامازيغ اكن لكم كل احترام اما بخصوص العلم للمملكة علم واحد احمر وتتوسطه نجمه خماسيه خضراء
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