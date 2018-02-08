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كُتّاب وآراء
بوعبيد .. قصة الخيانة الزوجية
الخميس 08 فبراير 2018 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
1 - mouhandissa الخميس 08 فبراير 2018 - 14:25
حسبي الله و نعم الوكيل..حسبي الله و نعم الوكيل.. حسبي الله و نعم الوكيل..كاينة العدالة الإلهية أقوى و أعظم يا ختي غير وكلي أمرك لله..و متسكتييييش ليهم غترفعي دعوة على هادوك - لي تكرفصو عليك و تبعيهم حتى تاخدي حقك بإذن الله...علاه كاينة السيبة فالبلاد؟؟
تعليق غير لائق
156
2 - laaraj الخميس 08 فبراير 2018 - 14:28
Cette fille parle bien et aura un grand avenir en politique. Ils veulent l'abattre dans l'oeuf, Hchouma. quand au comportement de la police, si elle dit vrai si Hammouchi ne laissera pas ça passer.
تعليق غير لائق
115
3 - دولة الحق و القانون...... الخميس 08 فبراير 2018 - 14:28
تعنيف امراة من طرف ضابط أو رجل شرطة مع وجود أثار ... لا وجود لمساطر قانونية لمعاقبة هاذه الأفعال؟
خيانة زوجية هي جريمة و لكن من الممكن التعامل مع المتهم بطريق اخرى! و المتهم بريء حتي تتبث التهمة. و هذا عمل القضاء و ليس عمل رجال الشرطة.!
ضرب هو جريمة ليخس يتعاقب عليها الفاعل....
لك الله يا وطني! الله ينصر الحق! و ان كانت مضلومة فالله يمهل و لا يهمل....
خيانة زوجية هي جريمة و لكن من الممكن التعامل مع المتهم بطريق اخرى! و المتهم بريء حتي تتبث التهمة. و هذا عمل القضاء و ليس عمل رجال الشرطة.!
ضرب هو جريمة ليخس يتعاقب عليها الفاعل....
لك الله يا وطني! الله ينصر الحق! و ان كانت مضلومة فالله يمهل و لا يهمل....
تعليق غير لائق
249
4 - iliass الخميس 08 فبراير 2018 - 14:29
إن كيدكن عضييييم ... القصة بدأت قبل الحادث بزمن طوييل ..
تعليق غير لائق
-49
5 - الوجه الآخر الخميس 08 فبراير 2018 - 14:31
لا يبدو عليها أثر الضرب والجرح واتهامها لرجال الأمن بهذه الطريقة مبالغ فيه. وينبغي الاستماع للناس الذين تدعي أنهم هجموا عليها وخصوصا زوجة الشخص الذي كانت تتواجد معه بالمقهى. وبالتالي فهي تحاول لعب دور الضحية بسبب ما تسميه "العقلية الذكورية"التي تختبأ وراءها النساء المريضات بعقدة "الرجل".
تعليق غير لائق
-140
6 - SAID الخميس 08 فبراير 2018 - 14:34
Désole ma sœur mais tu étais très cool , le travail n'est pas dans un café plus avec un homme, le lieu de travail c'est le bureau, tu es fait l'erreur donc tu assume la responsabilité
7 - محمد الزموري الخميس 08 فبراير 2018 - 14:37
الجلوس مع رجل أجنبي في المقهى ولو كان زميل في العمل يثير الشكوك لدى العامة لأن الرسميات أو ما يخص العمل تناقش داخل الجماعة أي في المكتب وليس في المقهى والزوجة لها غيرة على زوجها وربما قامت بما كنت أنت ستقومين به لو حصل معك نفس السيناريو وما اختلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما والله أعلم.
تعليق غير لائق
233
8 - ابو انس ج- الخميس 08 فبراير 2018 - 14:37
الجبناء يتطاولون على الضعفاء و لانها امرأة فهي المتهمة و لهذا يرفسونها و يركلونها و يضربونها تماما كما تشرمل الفتيات من طرف البعض بما فيهم الاقرباء... هكذا عوض التوجه للرجل اي القريب منهم (زوج اب اخ) و اعتباره هو المشكل و هو المسؤول عن افعاله و اخلاقه و تصرفاته يذهبون مباشرة لتعنيف السيدة لانها فقط امرأة و لانهم في مخيالهم الشعبي المرأة هي السبب و الفتنة و الشهوة و الذنب و هي العقدة و هي الحيط القصير و هي التي تتحمل اوزار المجتمع... يا سادة ما لها السيدة؟ علاش لا تقنعوا الرجل او تعنفوه؟ و هي ما لها حتى و ان ربطت علاقة حب مع رجل ما؟ فليس العيب فيها بل فينا نحن اولا و في الرجل قبل الاخرين.. في مخيالنا و عرفنا المرأة ساحرة و هي التي تراود الرجل و تكيد له..و مهما فعلت تبقى متهمة حتى و لو لبست البرقع و اختفت من الارض.. و اما ان تكون سيدة حرة لها اعمال و وظيفة و عمل و هي حتما سوف تتكلم مع اي رجل و ليس معناه اناها تربط علاقة جنسية معه..العلاقة الجنسية تربط حين يكون الحب.. و لهذا الشكوك في المرأة على اتفه تصرف او نظرة او لباس تدمر العلاقات الاجتماعية و تجعلها جحيما و كأن لا شيئ سوى الجنس الخ
9 - لا حول ولا قوة الا بالله الخميس 08 فبراير 2018 - 14:40
يجب على السيد وزير العدل والسيد مدير الامن الوطني الدخول على خط هذه القضية وتنوير الرأي العام الوطني لأن ما سمعناه من هذه السيدة خطير وخطير جدا هل ضبطت في حالة خيانة زوجية ام ان زوجة الرئيس استغلت معارفها في الامن او في جهات اخرى للنيل من فتاة بريئة نحن كمواطنون يهمنا الوصول الى الحقيقة والضرب بيد من حديد على من ثبتت ادانته
تعليق غير لائق
188
10 - حسن ابوهان الخميس 08 فبراير 2018 - 14:43
عزيزتي اكرام ...لست اخا لك او من عاءلتك لكي ادافع عنك او تاخدني نفسي عليك امام هذه الموجة التي عصفت بك ولم تحدث فيك اي عطب لانك امراة حديدية ذات قيم ومبادىء وتربية تكسر الصلب ...ولانك نعم المسؤولة الطاهرة ذات الضمير الحي الغير المرتشية البعيدة عن ان تكوتي قاطعة طريق تسرقين وتاخدين اموال الشعب بغير حق كان منتظرا ان تتعرضي للمكاءد وان يتربص بك الاعداء ويلصقون لك التهم بالباطل ويتنكر لك الجميع رغم انك كنتي تحبين الجميع وهدفك ان تنالي رضى الجميع .....هذا الوطن ابتلي بمخلوقات تشبه الزومبي وجدوا فقط لكي يرهبوا ويخيفوا الشرفاء ولانهم فعلا رهيبون لايملكون غراما واحدا من الضمير يستطيعون ان يخونوا ويتهموا اي حد بابشع التهم حتى لو كان صديق رسول الله ......عزيزتي اكرام لاتهتمي لهؤلاء ولن يستطيعوا ان يطفءوا بريق انسانيتك وطموحاتك وعفويتك ونظافة تربيتك لا تهتمي فهناك مغاربة ومغربيات حماة للقيم الانسانية ونصرة المظلوم كيفما كان دينه او عرقه او لونه ....لك مني كل التضامن والحب والخزي والعار للغوغاء التي ترقص وتطبل وفي الاخير تقبض وتذهب لكي تبحث عن عرس او مناسبة اخرى
11 - Abdelaziz Ananou الخميس 08 فبراير 2018 - 14:43
من الناحية المبدئية لا بد من المطالبة برد الإعتبار وجبر الضرر ...مثلا أن ينشروا كلهم اعتذارا في جرائدهم وصحفهم...لكن الرأي يبقى رأيكِ، أنتِ تعرفين... ما شاء الله عليك، رزانة ونضج وجمال... بالتوفيق...
12 - Salah salah الخميس 08 فبراير 2018 - 14:43
سيدتي المحترمة احسن حل هو مطالبة حقوقك ورد الاعتبار عن طريق محام مقتدر وما اكثرهم ليتحمل كل مسؤوليته فنحن في عهد محمد السادس المدافع الاول عن العدالة والمساواة في هذا البلد لنعترف اننا لا نقوم بواجبنا لإرساء العدالة والديمقراطية نحن متضامنون معك و هذا عار على اناس مسؤوملين على امن وسلامة المواطنين
13 - fak الخميس 08 فبراير 2018 - 14:45
حسب تصريحات هذه النائبة لاحظت من خلال تصريحاتها أن كانت ضحية مكيدة مبيتة ربما للانتقام منها من طرف جهة ما
14 - احمد الجديدي الخميس 08 فبراير 2018 - 14:45
بعد متابعة الحوار الذي اجري مع المعنية بالامر فان ملاحظتي هي انها لم تذكر الاسباب و المسببات التي جعلت زوجة الرئيس و من معها يبادرون الى تعنيفها. فلابد ان هناك سببا ما.
15 - أم اميمة الخميس 08 فبراير 2018 - 14:46
Je vous dis tout simplement qu'il n'ya pas de fumée sans feu
16 - فهم وعيق الخميس 08 فبراير 2018 - 14:48
أنتم بالغين وكبار ولستم قاصرين ومسؤولين على افعالكم وتصرفاتكم. غير الناس الله يهدهم. كلها يدها في رسو.
17 - اعصيم سمير الخميس 08 فبراير 2018 - 14:49
تحية طيبة للاخت الكريمة الرئيسة.ماعليك سوى الصبر وتواصلي مجهوداتك للرقي بالجماعة التي تشرفين عليها.سامحي كل من ظلمك وربي يجازيك احسن الجزاء.
تعليق غير لائق
-31
18 - مواطنة الخميس 08 فبراير 2018 - 14:50
مزيدا من الصمود يااختي امام هذه العقول المتخلفة والمتعفنة التي مازالت تعتمد اساليب قذرة اكل عليها الدهر وشرب لزرع الشكوك وزعزعة الثقة في كيان اسمه المراة .
19 - hassan2 الخميس 08 فبراير 2018 - 14:55
Madame faite attention à l'avenir car ce que vous avez subie c'est juste une petite partie de l'Ace-berg mais fait une action au-près de la justice pour faire inculpé ses gens qui vous ont tabasser(famille et ...
Police )peu être vous aurez quelques choses
Police )peu être vous aurez quelques choses
20 - ازناسني من فاس الخميس 08 فبراير 2018 - 14:58
لا شك ٲن الكثير منكم اخوتي رٲى فيلم pirates of the caribbean. انه تمثيل لما يحصل في شبكة النت.
الكثيرون ٲصبحوا اليوم يهرولون وراء الشهرة و الجاه و المال للتباهي فيما بعد على اخوانهم الضعفاء. و يعد النت و القنوات التلفزية و خصوصا اليوتوب ووسائل التواصل الاجتماعي الٲرض الموعودة و الوسائل الفعالة لاستعراض ما حققوه من نجاح و الدعاية لما يقومون به من ٲجل الربح المادي.
عالم الشهرة مثله مثل عالم القراصنة في الفيلم السابق ذكره، اذ، ٲن ٲي واحد يدخل الى بحر الظلومات يجب ان يعرف ٲنه بصدد الدخول الى عالم له قواعد و قوانين خاصة به. اذا لم تكن قادرا على مجاراتها (ولن يستطيع ٲحد مجاراتها) فستكون خاسرا عاجلا ٲم اجلا. انظروا معي اخوتي، عدد ممن يظهر في الفيديوهات و القنوات و يقتاة من المشاهدات و الدعايات التي تتيحها له، يٲتي يوم و يدفع الثمن. انها قواعد اللعبة مع اليوتوب و بني عمومته. لقد كان ٲجدادنا يسترون ٲنفسهم ولا يتهافتون على الشهرة، و كانوا يسترون بعضهم البعض في حالة ٲخطٲ ٲحدهم.
كنت غنيا ٲو فقيرا، صالحا ٲو طالحا، كبيرا ٲو صغيرا، قبل ٲن تدخل بحر الشهرة فكر في كيفية الخروج منه.
المجد للعروبة.
الكثيرون ٲصبحوا اليوم يهرولون وراء الشهرة و الجاه و المال للتباهي فيما بعد على اخوانهم الضعفاء. و يعد النت و القنوات التلفزية و خصوصا اليوتوب ووسائل التواصل الاجتماعي الٲرض الموعودة و الوسائل الفعالة لاستعراض ما حققوه من نجاح و الدعاية لما يقومون به من ٲجل الربح المادي.
عالم الشهرة مثله مثل عالم القراصنة في الفيلم السابق ذكره، اذ، ٲن ٲي واحد يدخل الى بحر الظلومات يجب ان يعرف ٲنه بصدد الدخول الى عالم له قواعد و قوانين خاصة به. اذا لم تكن قادرا على مجاراتها (ولن يستطيع ٲحد مجاراتها) فستكون خاسرا عاجلا ٲم اجلا. انظروا معي اخوتي، عدد ممن يظهر في الفيديوهات و القنوات و يقتاة من المشاهدات و الدعايات التي تتيحها له، يٲتي يوم و يدفع الثمن. انها قواعد اللعبة مع اليوتوب و بني عمومته. لقد كان ٲجدادنا يسترون ٲنفسهم ولا يتهافتون على الشهرة، و كانوا يسترون بعضهم البعض في حالة ٲخطٲ ٲحدهم.
كنت غنيا ٲو فقيرا، صالحا ٲو طالحا، كبيرا ٲو صغيرا، قبل ٲن تدخل بحر الشهرة فكر في كيفية الخروج منه.
المجد للعروبة.
تعليق غير لائق
-12
21 - madlom الخميس 08 فبراير 2018 - 15:06
أختي حصل معي ما حصل معكي ولكن تهمة لا يوجد شئ في المغرب اسمه حقوق الانسان تعامل سيئ من الضباط و أما الحراسة النضرية ف والله عالم اخر تدخل متهم و يعملونك كالمجرم السب و الشتم أما بخصوص ما يسمع عن موت أحد في الحراسة فو الله شاهدت شخص كبير يصرخ بمرض و يطلب من الشرطي أن يتصل بأهلهي يحضرون دوائه حتى أغمي عليه و تركوه مرمية حتى الصباح و أحضرو سيارة الاسعاف و الحال أيضا في السجن والله ما نسمع عنه في الوسائل من المسؤولين كدب في كذب
22 - aziz الخميس 08 فبراير 2018 - 15:06
اصغر واجمل رءيسة جماعية تهان اللهم ان هذا منكر
تعليق غير لائق
-14
23 - amina الخميس 08 فبراير 2018 - 15:07
ادا يجب متابعة الجنات وأن تضهري للرأي العام ادانتهم عاى اعتداءاتها عليك ظلما و عدوانا و نصيحة: ابتعدي عن الشبهات .
24 - SAID الخميس 08 فبراير 2018 - 15:08
التعليقات في يوتيوب معظمها إتهامات و قذف و سب وووو.... و المحير أنك تجد بعض هؤلاء السابِّين هم نفسهم من يتضامن مع المجرد...
من وسائل الدولة المعروفة و الناجعة لضرب مصداقية الفرد السياسي هي اتهامه بالخيانة الزوجية اللتي تكون صحيحة في قليل من الأحيان ولكن في الأغلب ملفقة. أو تهمة الإنفصالية اللتي تلفق أيضا لبعض للشباب و المثقفين المطالبين بالقليل من الحريات أو بالأحرى، بعض المطالب المشروعة....
لربما أزعجت هذه الرئيسة شخصا نافذا...
من وسائل الدولة المعروفة و الناجعة لضرب مصداقية الفرد السياسي هي اتهامه بالخيانة الزوجية اللتي تكون صحيحة في قليل من الأحيان ولكن في الأغلب ملفقة. أو تهمة الإنفصالية اللتي تلفق أيضا لبعض للشباب و المثقفين المطالبين بالقليل من الحريات أو بالأحرى، بعض المطالب المشروعة....
لربما أزعجت هذه الرئيسة شخصا نافذا...
25 - سمير الخميس 08 فبراير 2018 - 15:11
أقسم بالله العظيم أن السيدة مظلومة. حسبي الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق
-10
26 - غريب الخميس 08 فبراير 2018 - 15:17
حسب الصحافة الورقية و الفديو المنشور علي اليوتوب. الإعتقال تم داخل منزل بعد أخبار وكيل الملك و هده مسطرة سليمة.لكن ان يتم الا عتقال في مكان عمومي بتهمة غير تابتة هدا بتطلب توضيح من الجهة المعنية.
27 - عبد السلام بنشيخي الخميس 08 فبراير 2018 - 15:20
رئيسة جماعة يا ناس، رئيس جماعة يا عالم !!!
فماذا لو كانت مواطنة عادية، و فقيرة؟؟
متى كان الإعتقال بتهمة الخيانة الزوجية يتم داخل المقاهي العمومية ؟؟
علاش هاذ البوليس وقفو كيتفرجو في السيدة تُضرب و كيصورو و يتفرجوا ؟؟
علاش ضابط شرطة يعتدي عليها بالضرب علاش ؟؟ في تهمة الخيانة الزوجية، كون كانت التهمة هي القتل أو الإرهاب آش غيديرو ؟؟
لماذا هاذ رجال الأمن مشاو شدو هاذ السيدة بكل هذا الحماس و الإخلاص، واش غير حب العمل هذا و لا شي حاجة أخرى ؟؟
ثم شوفو هاذ العبارة اللي قالت و تمعنوا فيها مزيان:
كون كان الإعتراف ينقذني من هذاك الشي، كنت غنعترف بحاجة ما درتهاش ....
و أخيرا ... هل سيتم فتح تحقيق في تصريحات هذه السيدة ؟؟!!
فماذا لو كانت مواطنة عادية، و فقيرة؟؟
متى كان الإعتقال بتهمة الخيانة الزوجية يتم داخل المقاهي العمومية ؟؟
علاش هاذ البوليس وقفو كيتفرجو في السيدة تُضرب و كيصورو و يتفرجوا ؟؟
علاش ضابط شرطة يعتدي عليها بالضرب علاش ؟؟ في تهمة الخيانة الزوجية، كون كانت التهمة هي القتل أو الإرهاب آش غيديرو ؟؟
لماذا هاذ رجال الأمن مشاو شدو هاذ السيدة بكل هذا الحماس و الإخلاص، واش غير حب العمل هذا و لا شي حاجة أخرى ؟؟
ثم شوفو هاذ العبارة اللي قالت و تمعنوا فيها مزيان:
كون كان الإعتراف ينقذني من هذاك الشي، كنت غنعترف بحاجة ما درتهاش ....
و أخيرا ... هل سيتم فتح تحقيق في تصريحات هذه السيدة ؟؟!!
28 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 08 فبراير 2018 - 15:23
غير حينت أنت بنت الفشوش هاداك الشي علاش جاك التحقيق شويا صعيب. أما هادوك الممارسات ديال الشرطة راها كاينة في جميع كوميساريات العالم، ملي تدخلي مثلا للكوميسارية ديال باريز 16 راه ما كا يستقبلوكش بالثمر والحليب، وأنما بالتهنصير والدفيع والسبان خاصة أنهم كا يعرف بالي حتى واحد ما كا يشوفهوم ولا كا يسمع
بل أكثر من هذا ملي كا يضربو البوليس ديال الدول المتقدمة كا يضربو غير في الرأس وما كا تخلي الضربة لا اثر ولا ودليل، حينت كا يضربو بكتاب دليل الهاتف الغليظ أو بشي ديكسيونار (معجم)، ضربة واحدة ما كا تفيق على ساعتين وملي كا تفيقي كا تلقاي راسك ممحي ليك الديسك وكا تولي مفورماتي، الي سولوك عليها كا تقوليلي هوم كاينة وكا توقع عليها، قبل ما يدخل المحامي ديالك.
من جهة ثانية علاش كا تتكلمي عن القبيلة ؟ واش حنا في اليمن ؟
القبيلة ديالكوم كان مسيطر عليها بوك من عهد الاستعمار وانت ورثت المنصب منه ولم تفوزي إلا بفضل نفوذ وسيطرة أبوك على القرويين الذين لا زالوا يخافون من "الرئيس" والمقدم والشيخ وينحنون لهم.
وشحال من سنة وأبوك رئيس لم يحقق للسكان اي شيئ
وكان كا ينجح غير بالخرفان المشويين للعمال والولاة
بل أكثر من هذا ملي كا يضربو البوليس ديال الدول المتقدمة كا يضربو غير في الرأس وما كا تخلي الضربة لا اثر ولا ودليل، حينت كا يضربو بكتاب دليل الهاتف الغليظ أو بشي ديكسيونار (معجم)، ضربة واحدة ما كا تفيق على ساعتين وملي كا تفيقي كا تلقاي راسك ممحي ليك الديسك وكا تولي مفورماتي، الي سولوك عليها كا تقوليلي هوم كاينة وكا توقع عليها، قبل ما يدخل المحامي ديالك.
من جهة ثانية علاش كا تتكلمي عن القبيلة ؟ واش حنا في اليمن ؟
القبيلة ديالكوم كان مسيطر عليها بوك من عهد الاستعمار وانت ورثت المنصب منه ولم تفوزي إلا بفضل نفوذ وسيطرة أبوك على القرويين الذين لا زالوا يخافون من "الرئيس" والمقدم والشيخ وينحنون لهم.
وشحال من سنة وأبوك رئيس لم يحقق للسكان اي شيئ
وكان كا ينجح غير بالخرفان المشويين للعمال والولاة
29 - رائ الخميس 08 فبراير 2018 - 15:26
انتي عندك رغبة تخدمي منطقة ديالك
بعدي من القهاوي
ديري اجتماعات في مكتب تابع للجماعة التي تترئسيها
وديري فيه كاميرا خاصة لاستقبال الاشخاص خارج اوقات العمل
استفيدي من هذا الدرس وسامحي من اساؤوا اليك
واعلمي ان وفاؤك واخلاصك لمهمتك هو من انقذك
بعدي من القهاوي
ديري اجتماعات في مكتب تابع للجماعة التي تترئسيها
وديري فيه كاميرا خاصة لاستقبال الاشخاص خارج اوقات العمل
استفيدي من هذا الدرس وسامحي من اساؤوا اليك
واعلمي ان وفاؤك واخلاصك لمهمتك هو من انقذك
30 - لاسماحة للسياسة الخميس 08 فبراير 2018 - 15:26
23 عام رئيسة جماعة قروية . الطوالع كلها غيس كيخص الرئيس ديالها يكون شي فلاح خشين ولابس بوط . كيفاش هذ الحسناء ذات 23 ربيعا تصبح رئيسة لجماعة قروية في منطقة فلاحية بامتياز ? هذا هو العبث ! واش مابقاو رجال ? وههديك المرة اللي شنقت عليها ماسولها حد منين امتا وهي تابعاها باش تشدها حية .الرجل فالميريكان والمرة فالطوالع ماشاء الله ! لعيالات اللي فوجهم الحيا مابقاوش فالمغرب
31 - saood الخميس 08 فبراير 2018 - 15:42
اولا الخيانة الزوجية لا تطبق عليك لانها تهمة توجه للمتزوجين بعد شكاية احد الزوجين اما انت فتطبق عليك تهمة الزنا وهذه التهمة لا يمكن تطبيقها الا اذا اشتكت الزوجة اولا واعترف الزوج بالخيانة او ضبط في حالة تلبس وحسب اقوالك لا وجود لاي اجراء من الاجراءات التي تستوجب الاعتقال اما الغرابة في اقوالك فهي انك قلت انك اعتقلت لودك ولم يشزل الاعتقال الزوجة المتهجمة عليك اذن لقد سبق لزوجة الرئيس ان تقدمت بشكاية ضدك وبناءا عليها صدر الامر باعتقالك والا فلا يحق للشرطة اعتقالك لوحدك دون من اعتدى عليك هذا من جهة وقلت كذلك انك اعتقلت لوحدك وبقيك زوجة الرئيس تصور ولم تصحبك الى المخفر اذن كيف عرف البوليس ان الخصام يتعلق بخيانة زوجية اصلا كما انك لم تتحدثي عن الرئيس زميلك في الحرفة هل اعتقل معك يا رئيسة الامر دبر بليل كما يقال ولو كان فعلا هناك تلبس لكنت الان في عوكاشة لان الشكاية والمشتكية والزوج والخليلة موجودين ان الله قد ستر هذه المرة فحداري الجرة لا تسلم مرتين
32 - مراقب الخميس 08 فبراير 2018 - 15:43
......وماهدف زوجة الرئيس ومعارفها منك لو لم يكن هناك دخان سيدتي المظلومة
33 - شكاية ضد الضابط الخميس 08 فبراير 2018 - 15:44
السلام عليكم ياختي كنت جريءة فيما تقولين ولاكن حزبك سيأخذ هذه الواقعة بعين الاعتبار وسترفعون الشكاية إلى السيد الحموموشي لان إن صح ماقلته فهدا أمر خطير فلازلنا في سنوات الرصاص وأن ترفعي شكاية الضرب والجرح والقذف بعائلة زوجة الرئيس لتردي الاعتبار لنفسك خاصة وللمغرب عامة وإن كان غير ذلك فلك ألله
34 - امينة الخميس 08 فبراير 2018 - 15:44
لا حول ولا قوة الا بالله حرام الظلم و الضرب باعراض الناس و ما يخوف هو ما قام به اصحاب الامن يجب معاقبتهم
المواطن ينتظر منهم الحماية لا الاغراق و التظليل اختي استمري في عملك و اضربي كل ذلك عرض الحاءط و الله وكيلك
المواطن ينتظر منهم الحماية لا الاغراق و التظليل اختي استمري في عملك و اضربي كل ذلك عرض الحاءط و الله وكيلك
35 - الفزواني الخميس 08 فبراير 2018 - 15:45
يجب معاقبة هؤلاء الضباط ان هم فعلا قاموا بتعنيفها . لوالله انا من جماعتها و بالضبط من الاتنين الطوالع اهنت بسببها .
36 - أبو جنات الخميس 08 فبراير 2018 - 15:47
حسب تصريحك الصحفي هذا.....تبدو الأمور خطيرة جدا هنا على النائب العام التدخل و فتح تحقيق فوري في النازلة و تنوير الرأي العام و إن كنت ضحية يا سيدتي فيجب معاقبة كل من اعتدى عليك و خصوصا رجال الأمن بأقصى العقوبات
37 - jamil الخميس 08 فبراير 2018 - 15:56
مغرب الظلم اين هم العياشة الذين يتوهمون ان المغرب بلد الحق و القانون
38 - Juriste الخميس 08 فبراير 2018 - 15:57
الخيانة الزوجية يمكن إثباتها اما عن طريق محضر الضابطة القضائية لرجال الشرطة أو الدرك في حالة التلبس .وإما باعتراف المتهم بالخيانة .مع العلم أن دعوى المتابعة لا يمكن تحريكها الا بشكاية مرفوعة من طرف المتضرر .
هناك غموض يلف القضية ...ما تعرضت له فهو أمر طبيعي جدا في هذه الحالة سواء من طرف زوجة الرئيس أو في مخفر الشرطة
من جهة أخرى القضية لا يمكن ان نعتبرها حديثة التكوين بفعل الطريقة التي تدخلت بها زوجة الرئيس من خلالها استوعبنا انها عانت الامرين
الرئيسة تكلمت فقط عن الضرب الذي تعرضت له لم توضح لنا علاقتها بالرئيس وزوجته .
هناك غموض يلف القضية ...ما تعرضت له فهو أمر طبيعي جدا في هذه الحالة سواء من طرف زوجة الرئيس أو في مخفر الشرطة
من جهة أخرى القضية لا يمكن ان نعتبرها حديثة التكوين بفعل الطريقة التي تدخلت بها زوجة الرئيس من خلالها استوعبنا انها عانت الامرين
الرئيسة تكلمت فقط عن الضرب الذي تعرضت له لم توضح لنا علاقتها بالرئيس وزوجته .
39 - م المصطفى الخميس 08 فبراير 2018 - 15:59
سيدتي الفاضلة من خلال سردك لمراحل الواقعة، يتضح لي أن سيناريو حادثتك كان مهيئا ، وتم تطبيقه على أرض الواقع. وعلى ضوء ما تعرضت له ، ولو أن القانون هو الذي له الحق في حسم مثل هذه الأمور أقول :
- كان عليك أختي الفاضلة أن تناقشي كل المواضيع مع كل اجنبي عن عائلتك داخل المقر الذي تشتغلين فيه، لكونك سيدة، والمرأة كما تعلمين هي معرضة لكل الشكوك، خصوصا في المجتمعات المتخلفة، ثم هناك تعاليم ديننا الحنيف.
- المرأة عند بعد العقليات المريضة مرادف للجنس فقط، خصوصا إن كانت جميلة، ولا يهتم لا بثقافتها ولا بأخلاقها عند هذا النوع من البشر.
- ثم هناك المثل الديني الذي يقول : ويل لمن اشارت إليه الاصابيع ولو بالخير.
- واخيرا أشير إلى أنني لا اتهم احدا لا هذه السيدة ولا الجانب الآخر لأن العدالة هي التي لها الحق للحسم في مثل هذه الأمور.
- كان عليك أختي الفاضلة أن تناقشي كل المواضيع مع كل اجنبي عن عائلتك داخل المقر الذي تشتغلين فيه، لكونك سيدة، والمرأة كما تعلمين هي معرضة لكل الشكوك، خصوصا في المجتمعات المتخلفة، ثم هناك تعاليم ديننا الحنيف.
- المرأة عند بعد العقليات المريضة مرادف للجنس فقط، خصوصا إن كانت جميلة، ولا يهتم لا بثقافتها ولا بأخلاقها عند هذا النوع من البشر.
- ثم هناك المثل الديني الذي يقول : ويل لمن اشارت إليه الاصابيع ولو بالخير.
- واخيرا أشير إلى أنني لا اتهم احدا لا هذه السيدة ولا الجانب الآخر لأن العدالة هي التي لها الحق للحسم في مثل هذه الأمور.
40 - تمغربيت الخميس 08 فبراير 2018 - 16:07
رأيتك في بعض المواقع الإخبارية ومنها جريدتنا المفظلة هسبريس تحكي لرأي العام الظلم الذي تعرضتي له حسب قولك.. إلا ترين أيتها الرئيسة انه عليك أن تقدمي شكاية في الذين قاموا بضربك في مخفر الشرطة وتقديم شكاية في كل من أراد تشويه سمعتك..من قلبي اتمنى ان تظهر الحقيقة لأن الأمر يتعلق بشرف ونحن لا نرضى بظلم... أما في ما عملك كرئيسة لتلك الجماعة اعتقد انه حان وقت التغير تلك الجماعة ليست ملك لعائلاتك وعلي سكان تلك المنطقة أن ينفضوا عليهم غبار الخوف وتكون لهم الكلمة في من سيدير أمور جماعتهم.. حان وقت التغير..
41 - العدل أساس الملك. الخميس 08 فبراير 2018 - 16:08
هده القضية يجب أن تمر أمام القضاء حتى يأخد كل واحد ما يستحقه من عقاب أو براءة .
42 - الضاوي الخميس 08 فبراير 2018 - 16:18
يجب عليك اختي الكريمة أن كنت على حق أن لا تجري نفسك إلى المحاكم وانت مازال أمامك مستقبل اتنبء به حاولي أن تنسي بسرعة كبيرة ماوقع لك وسايري عملك وفقك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوك في الله.
43 - الواقعي الخميس 08 فبراير 2018 - 16:20
يحب متابعة الضباط المعنيين.ننتظر رد الامن الوطني.التهمة خطيرة
44 - med.ham. الخميس 08 فبراير 2018 - 16:24
السياسة لا أخلاق لها. .والعلم الذي لا أخلاق له..لا ينفع الندم بعده. .
45 - حجي 07. الخميس 08 فبراير 2018 - 16:27
سلام عليكم.فناضري و الله اعلم هد السيدة كان عليها تدير معه اجتماع دخال الجماعة وليس المقهى وتخرج منباب وسع .
46 - سامي الخميس 08 فبراير 2018 - 16:29
صراحة انا لا اعرف المنطقة جيدا.ولكن ما شهدته في الفديو المصور في اليويتوب منطقة معزولة و لا يوجد بها مقاهي منطقة مظلمة و الله اعلم . من يسكن بهده المنطقة او يعفها جيدا اكيد سوف يجيب على السؤال المطروح .
47 - خاليد الخميس 08 فبراير 2018 - 16:29
أسلام عليكم!رأسي الشخصي دون أي نحياز لأي جهة معينة،لان هذه القضية فيها الكتير من الغموض!و بحكم إقامة بالخارج و تشبة الشديد ببلادي !يؤسفني أن نسمع أن رجال الشرطة نسو مبدأ أساسي لحقيق العدالة،و هو أن المتهو برئ حتى تتبت إذانته!و الحمد لله،هذ الشب لكا نعيشوه في الدول المتقدمة (دول الحق و القانون)أسم على مسمى!نصيحة لهذه المرأة وهي إذخال الصحافة الاجنبية على هذه القضية لضغط على المسؤولين لتحرك لرد الا عتبار للمضلوم و معاقبة الضالم!لان الضغوط الخارجية تتلقى صدى في مملكتنا الحبيبة خاصة عندما يتلعق الامر بحقوق المرأة...و الله،الوطن،الملك.
48 - khaald الخميس 08 فبراير 2018 - 16:38
وما قولك حول الفيديو والسيدة تتغوت ها بوعبيد ها بوعبيد ها بوعبيد؟؟ الفيديو أمام باب شقة او عمارة وليست مقهى. ما عدا إن كانت مقهى داخل العمارة
49 - temoin الخميس 08 فبراير 2018 - 16:47
d’après les dires de cette dame ,il s’avère que la machine policière est pointue du doigt.quelle crime a t'elle commis pour qu’elle soit maltraitée au commissariat.Mr hammouchi doit ouvrir une enquête pour rendre justice à cette pauvre dame .normalement il faut emmener tous les fauteurs de trouble au commissariat et dresser un pv pourque la justice dise son mot.ila kounna fi dawlat al ha9 oual al 9anoun
50 - مواطن الخميس 08 فبراير 2018 - 17:02
اعتقد انها محاولة من هده زوجة لتلميع صورتها لدي راي العام لا اكتر بعض الفضيحة التي عصفت بها اباسرتها وحاولة منها الصمود وعدم التنازل علي منصبها كرايسة جماعة بعض مطالبات بستقالتها سناريو واضح خصوصا ان تهمة خيانة زوجية هي تابتة ف حقها وبدلاءل
51 - الحاج بلجيكا الخميس 08 فبراير 2018 - 17:03
ماهو السبب في سكوتك كل هدا الوقت هل حققت شئ انت وجدك هده المدة من الناحية السياسية شئ لهده الجماعة وسكان هده البادية لا أظن ان يصفعك الظابط وانت بريئة وابنت عائلة معروفة قد يكون في الأمر شئ اما ان تجلسي ما احد خارج العمل وأنت مرأة مطلقة هدا يأتي بشكوك وليس هناك ذخان بدون نار
52 - خالد الخميس 08 فبراير 2018 - 17:10
ان الله يمهل و لا يهمل ... مدير ما تخاف ...
53 - ب عرعار الخميس 08 فبراير 2018 - 17:11
الموشكيل الاول والاخير هوا حنا العرب او امازيغ حثى لا يقلق الجميع معندناش العدل او نسمعو الظالم والمظلوم ونحكمو
54 - كمال كمال الخميس 08 فبراير 2018 - 17:12
الاعتقال في الشارع العام جريمة في حقك كمواطنة، وتعذيبك حسب زعمك بمخفر الشرطة أمر أكيد كلنا نعلم ما يفعلوه من تجاوزات.
عليك اختي بمتابعة من قذفك ومن شهر بك ومن قام بتعذيبك لا تسكتي عن حقك، خروجك للرأي العام أزال الغبار عن هذه القضية.
عليك اختي بمتابعة من قذفك ومن شهر بك ومن قام بتعذيبك لا تسكتي عن حقك، خروجك للرأي العام أزال الغبار عن هذه القضية.
55 - said الخميس 08 فبراير 2018 - 17:17
le maroc le meilleur pays de droit de l homme
56 - العبدي الخميس 08 فبراير 2018 - 17:19
قبل كل شيئ يجب على رئيس النيابة العامة ووزيرا الداخلية و العدل ان يقوما بعملهم بفتح تحقيق و تقديم الجناة الى العدالة في هده القضية التى لوثث المراة بصفة عامة .
57 - rachid الخميس 08 فبراير 2018 - 17:22
Ma soeur a mon avis si tu avais l'intention de commettre ce péché tu ne resterais pas dans l'agglomération de votre commune, puisque tu as les moyens. tu es honnête dans ton discours et bon courage.
58 - عبد العالي بن الفاطمي الخميس 08 فبراير 2018 - 17:32
على وزارة العدل والداخلية تحمل المسؤولية الكاملة في الموضوع! ليجرى بحث تفصيلي في القضية لان خلفياتها تضر بالسياسة المنتهجة في هذا البلد الغريب الاطوار !!!
تدعي الاخت بانها كانت في اتجاه السيارة !!!!___١____
تعرضت لشتى انواع التنكيل و الضرب!!!!____٢_____
في تصريح سابق لزوجة المتهم (صرحت باموال من اجل ايصال الزوج الى المنصب )!!!___٣____
لا يوجد كلام عن محضر الاعتداءات !!!!___٤____
هناك شهود عيان يجب تضمين اقوالهم !!!___٥____
اللهم ان هذا منكر !! حسبي الله و نعم الوكيل في بلدي!!!!¡
تدعي الاخت بانها كانت في اتجاه السيارة !!!!___١____
تعرضت لشتى انواع التنكيل و الضرب!!!!____٢_____
في تصريح سابق لزوجة المتهم (صرحت باموال من اجل ايصال الزوج الى المنصب )!!!___٣____
لا يوجد كلام عن محضر الاعتداءات !!!!___٤____
هناك شهود عيان يجب تضمين اقوالهم !!!___٥____
اللهم ان هذا منكر !! حسبي الله و نعم الوكيل في بلدي!!!!¡
59 - sulayma الخميس 08 فبراير 2018 - 17:58
صراحة لن أقول شيئا في حق صاحبة الفيديو لأن التعليقات تطرقت لجميع الجوانب ولم تترك شيئا.لكنني اريد ان أهمس في اذن زوجة الرئيس: ماذا ربحت من كل هذا ؟ ما هكذا تحل المشاكل! أتساءل ان كنت ستعودين للعيش مع زوجك وكأن شيئا لم يحدث بعد هذه الزوبعة من الفضائح. حتى وإن كان الأمر حقيقة وليس فيه لبس فالامور تحل بطريق أرقى.
60 - المواطن الطوالعي الخميس 08 فبراير 2018 - 18:14
أقسم بالله اني اعرف هاته السيدة حق المعرفة نزيهة وخلوقة تنتمي لعائلة جد محترمة تكالب عليها الأعداء ووجدوا ضالتهم في الإشاعة والمس بالشرف .إشاعة روجها الحقاد وصدقها الأغبياء.
الفئة الواعية والمتعلمة دافعت عنها والأشرار كما العادة عبروا عن مكبوتاتهم وحقدهم الدفين البعيد كل البعد عن الواقع
لقد شاهدت الفيديو الدي يوثق لعملية الإعتداء عليها بالشارع العام وتحولت من ضحية الى متهمة امام البوليس الدين ضغطوا بكل قوة لانتزاع الاعتراف.
امام الأشرار فتلك حياتهم وليست إكرام المسؤولة عن اوضاعكم الإجتماعية أو التربوية وعقدكم النفسية
الفئة الواعية والمتعلمة دافعت عنها والأشرار كما العادة عبروا عن مكبوتاتهم وحقدهم الدفين البعيد كل البعد عن الواقع
لقد شاهدت الفيديو الدي يوثق لعملية الإعتداء عليها بالشارع العام وتحولت من ضحية الى متهمة امام البوليس الدين ضغطوا بكل قوة لانتزاع الاعتراف.
امام الأشرار فتلك حياتهم وليست إكرام المسؤولة عن اوضاعكم الإجتماعية أو التربوية وعقدكم النفسية
61 - محمود الخميس 08 فبراير 2018 - 18:28
قيل الكثير عن هذه النازلة ما اريد ان أضيفه هو ان بعض المسؤولين في بلدنا يظنون ان صفة ممارستهم لمسؤولية معينة تلازمهم حتى خارج مهامهم و ينتظرون معاملة خاصة ،هذه السيدة كانت تنتظر ان تعامل في مخفر الشرطة على انها رءيسة لجماعة .في المقهى هي مواطنة كباقي المواطنين .ثم قالت ان المرأة المغربية و الوطن قد مست ربما هذه السيدة لا تعرف ان المرأة المغربية أصبحت وزيرة و برلمانية و طبيبة و بطل اولامبية و و و اكثر من هذا أصبحت رءيسة المقاولات في وطننا و لم يكنن ضحية العقلية الذكورية كما زعمت .يا سيدتي لا دخان بدون نار
63 - الودغيري الخميس 08 فبراير 2018 - 18:52
من أصعب الامور من حيث الاثبات هي جرائة الزنا ءو الخيانة الزوجية لكن مع الاسف بعض الجهات الرسمية كالبوليس مثلا دائما نجدهم ينحازون لطرف معين وينصبون أنفسهم كقضاة منحازين ، كان من المفروض أن تقوم الشرطة بعرض الوقائع وتستمع الى أقوال الاطراف المتنازعة في محضر رسمي يقدم الى العدالة وليس ارغام واهانة ءحد الاطراف لان المشكل هنا متعلق بسمعة وأعراض أشخاص وعائلات وقد تكون التهمة كيدية الغرض منها. تشويه سمعة أطراف معينية وحسب أقوال السيدة فان الشرطة لم تتصرف باحترافية وراحت تضغط على السيدة للاعتراف في حين ءن القانون ينص على تحرير الوقائع كما رأت الشرطة ان كانت هناك حالة تلبس أم لا ءما الباقي فهو من اختصاص قاضي التحقيق وعلى العموم فان هناك. دائما تجاوزات داخل مخافر الشرطة لكن ليس في مثل هذه القضايا
64 - انا لست موجود الخميس 08 فبراير 2018 - 19:12
والله العظيم مافهمت والو .السيدة سياسية وتعتقل امام انظار المارة وتتعرض للضرب والجرح والسب والشتم من طرف موظفين تابعين للامن الوطني وفي الاخير تخضع لتدبير الحراسة النظرية دون ان ترفع اية شكاية في الموضوع للجهات المعنية وسط صمت الشخص المشارك وكذا اسرة المعنية لامر رهيب.لماذا سكتي عن الاعتقال التعسفي لانه تم اعتقالك من اجل الضرب والجرح الذي انت ضحيته.كيف ذلك اظن ان المسالة ليست بهاته البساطة كما نطلب منك اعادة سرد القصة من البداية ان كنت فعلا على صواب في حين اقول لكي الى حدود كتابة هذه الكلمات ان القصة ليست كما جاء على لسانكم من جهة.
من جهة ثانية ان تتعرضي للضرب من طرف رجال الشرطة يمكن تقبلها رغم عدم حضورينا هل بالفعل تعرضت له ام لا.لكن ان يتم اعتقالك بشكل تعسفي فالامر اكثر من خطير ولا اظن ذلك كما انكي تتعرضين للضرب والنتف والركل امام اعيونهم فهذه جريمة مستقلة بذاته لانهم لم يقدم المساعدة لشخص في حالة خطر.شوفي ابنت الناس اذا كنت تبحثينا عن الشهرة فعليكي بعرض الازياء ولا تستحمريننا حتى نتعاطف معكي.انا لا ادفع عن احد غير ان عدم وجودي شبيه بتصديق ذلك والحقيقة غتبان وغنعتدر لك يلا كنت ضحية.
من جهة ثانية ان تتعرضي للضرب من طرف رجال الشرطة يمكن تقبلها رغم عدم حضورينا هل بالفعل تعرضت له ام لا.لكن ان يتم اعتقالك بشكل تعسفي فالامر اكثر من خطير ولا اظن ذلك كما انكي تتعرضين للضرب والنتف والركل امام اعيونهم فهذه جريمة مستقلة بذاته لانهم لم يقدم المساعدة لشخص في حالة خطر.شوفي ابنت الناس اذا كنت تبحثينا عن الشهرة فعليكي بعرض الازياء ولا تستحمريننا حتى نتعاطف معكي.انا لا ادفع عن احد غير ان عدم وجودي شبيه بتصديق ذلك والحقيقة غتبان وغنعتدر لك يلا كنت ضحية.
65 - Mon avis الخميس 08 فبراير 2018 - 19:14
ضحية العنف هي التي أعتقلت وبالتالي يغيب الإنصاف ناهيك عن عدم الثريت. لكن يبدوا أن الضحية لم تدرك ما كان ينتظرها جراء وجودها في المقهى رفقة زميلها الموضف الذي أثار الشبهات حيت يتساءل البعض "لماذا المقهى؟ إذا كان لمعالجة ملفات لها علاقة بالعمل فهذا مشروع لكن و لتفادي المشاكل كان من الأفضل أن يكون ذالك ذاخل المؤسسة.
66 - مهاجر الخميس 08 فبراير 2018 - 19:32
كن كانت نيتها ناقصة مغديش تجلس معاه فقهوة عطا الله الف وسيلة باش ميشوفهم تواحد لكن هي تلاقاتو فالشمس وقدام الناس فلنكن نحن القضاء مشي دغيا نحكمو والله يهدي هد الصحافة لي كتركب على الحدث باش ترضي مديرها لان الصحافة ضيعت شحال من عاءلة بسبب الكذب والتأويل المجاني الله يهدي مخلق
67 - حطني هنا الخميس 08 فبراير 2018 - 19:35
اذا كانت جريمة الخيانة الزوجية غير ثابتة. فليما السكوت عن الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له مدة72 ساعة اي ان مدة الحراسة النظرية تم تمديدها بعد الحصول على اذن من النيابة العامة. لما السكوت عن جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.لما السكوت عن جريمة الضرب والجرح والركل رالرفس من طرف عدة اشخاص في خين انت ضحية ولم يتم احضار المعتدي عليك.او الشرطة غلطت والنيابة العامة حتى هما غلطو و عطتت الحق للشرطة من اجل تمديد الحراسة النظرية. لا انتي اما عندك حساب معا هد الناس يكتقلبي على حاجة اخرى.لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عغاك حطني غا هنا.
68 - Nadori horrr الخميس 08 فبراير 2018 - 19:37
tout ça la faute à tes competences , si tu étais comme les incompetents , et les voleurs et les illettrés , personne ne viendra t’embêter , toute personne competence , son avenir sera l'humiliation
ça s'appelle la chasse à la competence
en principe ces policiers doivent être radier de leur fonction
ça s'appelle la chasse à la competence
en principe ces policiers doivent être radier de leur fonction
69 - عبده الخميس 08 فبراير 2018 - 19:44
هذه المرأة تكيل اتهامات خطيرة لجهاز حساس. طريقة القبض عليها والتحقيق معها هي أقرب إلى البلطجة و الشطط الكبير في استعمال السلطة. خصوصا وأن التهمة الموجهة إليها ليست بالخطورة الكبيرة ...لدى يجب فتح تحقيق في التهم الموجهة للشرطة . إذا كانت رئيسة جماعة تتعرض لهذه الإهانة وتلصق بها هذه التهمة وهي جالسة في مكان عام فكيف سيكون حال البسيطات من بنات الشعب. علينا الاختيار إما أن نعيش في دولة القانون أو دولة تسود فيها البلطجة والتسيب...
70 - هند الخميس 08 فبراير 2018 - 19:50
أخطر شيء هو التحدث في أعراض الناس,الله أعلم بصدقها أو كذبها. لكن برأيي لو التقت معه بمقر العمل و في ساعات العمل ما حدث كل هذا.
71 - مغربي الخميس 08 فبراير 2018 - 19:52
وهل تواجدك لوحدك مع رجل غريب بمقهى لا يعتبر خيانة ؟؟
وألا يوجد لكم مكاتب داخل عملكم كي تلتقو فيها بمن تشاءون وأمام أعين الموظفين معكم وليس بعيدا عن أنظارهم ؟؟
المرأة المتزوجة التي حلٌلت لنفسها أن تجلس مع رجل غريب لوحدها وفي غياب زوجها ممكن أن نتوقع منها كل شئ
وأنا بنظري أن هذه المرأة كاذبة وممثلة من الدرجة الاولى وكل كلامها لا أساس له من الصحة لأن من غير المعقول أن تكون عُنفت وضربت بالطريقة التي حكتهاا ولا يوجد ولا أثر واحد بوجهها يدل على ذلك
وثانيا لا يُعقل لأي واحدة أن تكون مظلومة وقُذفت في شرفها وتنتظر كل هذا الوقت وهي ساكتة ولم نسمع أي ردة فعل منها إلا بعدما مرٌ على الواقعة أسابيع فقامت بتأليف قصص محبوكة كي تُبرئ بها نفسها وبعدما كانت في موقع المذنبة والخائنة والفاسدة أصبحت في موقع البريئة والمظلومة وهذا كله من تخطيطها هي ومن رافقها في جريمة الخيانة والفساد كي لا يضيع منهم كرسي الجماعة الذي يربحون من ورائه أموال طائلة من الشعب . الله ياخذ الحق في كل من أفسدو البلاد والعباد ونهبو ثرواتهم وداسو على حقوقهم
وألا يوجد لكم مكاتب داخل عملكم كي تلتقو فيها بمن تشاءون وأمام أعين الموظفين معكم وليس بعيدا عن أنظارهم ؟؟
المرأة المتزوجة التي حلٌلت لنفسها أن تجلس مع رجل غريب لوحدها وفي غياب زوجها ممكن أن نتوقع منها كل شئ
وأنا بنظري أن هذه المرأة كاذبة وممثلة من الدرجة الاولى وكل كلامها لا أساس له من الصحة لأن من غير المعقول أن تكون عُنفت وضربت بالطريقة التي حكتهاا ولا يوجد ولا أثر واحد بوجهها يدل على ذلك
وثانيا لا يُعقل لأي واحدة أن تكون مظلومة وقُذفت في شرفها وتنتظر كل هذا الوقت وهي ساكتة ولم نسمع أي ردة فعل منها إلا بعدما مرٌ على الواقعة أسابيع فقامت بتأليف قصص محبوكة كي تُبرئ بها نفسها وبعدما كانت في موقع المذنبة والخائنة والفاسدة أصبحت في موقع البريئة والمظلومة وهذا كله من تخطيطها هي ومن رافقها في جريمة الخيانة والفساد كي لا يضيع منهم كرسي الجماعة الذي يربحون من ورائه أموال طائلة من الشعب . الله ياخذ الحق في كل من أفسدو البلاد والعباد ونهبو ثرواتهم وداسو على حقوقهم
72 - ايت السجعي الخميس 08 فبراير 2018 - 20:10
هذه القوانين التي تعاقب العلاقات الجنسية لم تعد تساير العصر زد على ذلك أن اثرها على المجتمع محدود إن لم يكن منعدم و ما علينا إلا النظر لألاف الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج زيادة على أن كل ممنوع فهو مرغوب فيه لذلك أظن أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في هكذا قوانين تستغل أكثر لخلق البوليميك والنفخ في المبيعات عوض إفادة الناس في معيشهم اليومي.
حفظ الله المغرب العظيم.
حفظ الله المغرب العظيم.
73 - مرحبا الخميس 08 فبراير 2018 - 20:31
امرأة حليمة نموذج كاملا متكامل بين الروح والكرامة والوعي والسياسة والصحافة متطفل كداب والشعب فاسد والنظام مستسلم للعجز
74 - abou souhail الخميس 08 فبراير 2018 - 20:31
ومادا عن التنازلات؟؟انت تنازل لك زوجك و هو تنازلت زوجته أيضا والله أعلم وبالمقابل!! أطلقوا سبيلكم بتنازلات ازواجكم فلمادا وانتم أبرياء على حد قولك. فإن كنتم مظلومين يجب أن ترفضوا التنازل وتقبلوا بالاعتذار هكدا تخرجوا مرفوعي الرأس
75 - ام هاجر الخميس 08 فبراير 2018 - 21:31
اختي في الله لاتولي اهتمام لما يقال فالكثير من النساء الشريفات يتعرضن لمثل تعرضت انت له فالحقد يعمي بصائر البعض عندمايرون امراة ما متفوقة قي عملها كيفما كان نوع العمل لانهم لا يردون للمراة ان تكون منافسة للرجل او ان تعمل بجانبه وان تبرهن على قدرتها وكفائتها فانا كموظفة حصل تعدي بنقلي من ادارة الى اخرى تعسفا وانا في فترة اجازة دون ان اعلم السبب الابعد مدة اكتشفت بان الشخص ا لذي كان معي المكتب هو الذي كان السبب لما تعرضت له من اضطهاد.
76 - بنت الري______________ش الخميس 08 فبراير 2018 - 22:53
هذه رئيسة جماعة,وظلمت واتهمت,واعتدوا عليها,وما زاد الطين بلة تعريضها للضرب والتعنيف داخل مركز للشرطة!!ما هو راي الحشومة!!?وما هو راي البر مائيين!!?وما هو راي النيابة العامة!!?وما هو راي السي الحموشي!!?والى كل ابواق الذل والعار التي شككت في تعرض معتقلي الريف للتعذيب والتعنيف والترهيب ها هي شاهدة رئيسة جماعة تفجرها قنبلة مدوية على سوء المعاملة داخل مخافر القمع ,وان كان هذا حالهم مع متهمة بالخيانة,فكيف كانت معاملتهم مع من انتفضوا ضد الحكرة والفساد واتهموا بخيانة الوطن والعمالة....!!!?حسبنا الله ونعم الوكيل.
77 - عابر سبيل الخميس 08 فبراير 2018 - 23:13
علاش متهمة بالخيانة الزوجية علاش هي متزوجة والسيد الي خصو يتشد هو الي متزوج هو الي خان مراتو و تمشي هادي تجي اخرى هكذا يبقاو يشدو فبنات الناس
78 - احميدو طنجة الخميس 08 فبراير 2018 - 23:17
تحية للصحافة النزيهة لانه لولاها لما تعرف الراي العام على حقيقة خيانة اصغر رئيسة جماعة بالمغرب .
استمعت للتصريح باهتمام ، وقرات من خلاله ان مكيدة حيكت بحنكة عالية للسيدة الرئيسة ، من طرف لوبي الفساد الذي يدمر كل ناشط نشيط ببلدنا الامين ، طبعا الرعاة المتطاولون في البنيان لا يروقهم ان تتربع سيدة في سن السيدة الرئيسة على كرسي رئاسة الجماعة ، لانها على الاقل ستفضح تطاولهم على حقوق العامة .لانها لن تتجرا على اخذ الرشوة ، وبيع الملك العمومي و ..و مثلهم . لانها ستظل قريبة من البسطاء في قضاء ماربهم ، اما ما تعرضت له السيدة الرئيسة من طرف رجال الامن ، فانه عاد تماما ، لانه واستثناء لبعض الشرفاء من رجال الامن ، فان البعض الاخرتعمي الرشوة اعينه ولا تهمه جنة ولا نار، انقلب السحر على الساحر، فلولا هذا اللوبي وافعاله الشيطانية لما عرف المغاربة ان لديهم رئيسة جماعة في سن وجمال واخلاق السيدة الرئيسة ، اياك ان تتوقفي بسبب هذا الحادث ، ولابد من البحث ومتابعة من دبره ، وتجنبي الاقتراب من تلك القنطرة ، لانها النقطة السوداء للسياسيين.
استمعت للتصريح باهتمام ، وقرات من خلاله ان مكيدة حيكت بحنكة عالية للسيدة الرئيسة ، من طرف لوبي الفساد الذي يدمر كل ناشط نشيط ببلدنا الامين ، طبعا الرعاة المتطاولون في البنيان لا يروقهم ان تتربع سيدة في سن السيدة الرئيسة على كرسي رئاسة الجماعة ، لانها على الاقل ستفضح تطاولهم على حقوق العامة .لانها لن تتجرا على اخذ الرشوة ، وبيع الملك العمومي و ..و مثلهم . لانها ستظل قريبة من البسطاء في قضاء ماربهم ، اما ما تعرضت له السيدة الرئيسة من طرف رجال الامن ، فانه عاد تماما ، لانه واستثناء لبعض الشرفاء من رجال الامن ، فان البعض الاخرتعمي الرشوة اعينه ولا تهمه جنة ولا نار، انقلب السحر على الساحر، فلولا هذا اللوبي وافعاله الشيطانية لما عرف المغاربة ان لديهم رئيسة جماعة في سن وجمال واخلاق السيدة الرئيسة ، اياك ان تتوقفي بسبب هذا الحادث ، ولابد من البحث ومتابعة من دبره ، وتجنبي الاقتراب من تلك القنطرة ، لانها النقطة السوداء للسياسيين.
79 - البيضاوي الخميس 08 فبراير 2018 - 23:25
كان على الشرطة اولا ان تتحقق جيدا في الامر وتتأكد قبل ان تسيء لهده المواطنة دون ان تمس كرامتها..
اظن ان الشرطة في هده الداءرة قد سقطت في هذا الخطا الكبير !
من خلال هذا الحوار يتضح جليا ان هده سيدة متخلقة ولها مبادىء وانسانة مثقفة ...
لا تسكتي اختي على هذا الاعتداء يجب اعادة الاعتبار إليك من طرف كل من ظلموك ؟
اظن ان الشرطة في هده الداءرة قد سقطت في هذا الخطا الكبير !
من خلال هذا الحوار يتضح جليا ان هده سيدة متخلقة ولها مبادىء وانسانة مثقفة ...
لا تسكتي اختي على هذا الاعتداء يجب اعادة الاعتبار إليك من طرف كل من ظلموك ؟
80 - من سيدي بنور الخميس 08 فبراير 2018 - 23:51
انا أظن انها مكيدة من كيد كائد والله اعلم احدري اختي الفاضلة من بعد الاشرار فأنهم يدبرون المكائد لمن رأوه على الطريق الصحيح
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