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كُتّاب وآراء
حقائق عن البرلمان المغربي
الخميس 08 فبراير 2018 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - م المصطفى الخميس 08 فبراير 2018 - 15:19
لو خصص هذا المقر لزيارة السياح مغاربة وأجانب بواجب نقدي للدخول، لعاد ذلك على المغرب بموارد مهمة ستغطي حاجيات المواطنين وستساهم بقدر كبير على حل مشكل صندوق التقاعد وستعمل على تخفيف ديون الدولة. وإذا ما الغي التقاعد للبرلمانيين وللوزراء، فسيكون ذلك متنفسا لخزينة الدولة. والأجمل فوق كل هذه الإجراءات الخيالية أن تعوض الحكومة الحالية بأخرى تيقنوقراطية بدون تقاعد ولا هم يحزنون...
2 - الرباطية الخميس 08 فبراير 2018 - 16:03
في رايي احسن لو اغلقوه فالسادة النواب ليست لهم أية سلطة، و لا يمثلون سوى أنفسهم، و أجورهم تزيد عبئا على دافعي الضرائب فحبذا لو تحول إلى متحف نجني به مبالغ مهمة نحولها إلى صندوق المقاصة و نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد
3 - محمد بلحسن الخميس 08 فبراير 2018 - 16:03
هنيئا لنواب الأمة بمقر مستوى رفيع محفز لصناعة ترسانة قانونية و تحيين بعض النصوص و الحث على تطبيق البعض الآخر استجابة للطموحات المشروعة و لممارسة الرقابة البرلمانية و الدبلوماسية.
تعليق غير لائق
-22
4 - fak الخميس 08 فبراير 2018 - 18:53
انا أوافق الرأي مع تعليق الرباطية والمقالات الذي سبقه
هذا المجلس لا يمثل رأي الامة خصوصا النواب 2016 فمنذ أن دخلوا مجلس النواب عفوا مجلس النوام حيث منذ أن دخلوا وهم لا يناقشون سوى الزيادات في كل المواد الأساسية ويخطط لتقاعدهم بعد خمس سنوات من السبات العميق و يحدون من قدرة الشرائية فعلينا بحكومة تقنوقرطية تدارس شؤون قانونية و توفير أموال النوام واستثمارها في التعليم والشغل والصحة وفك العزلة عن القرى النائية
هذا المجلس لا يمثل رأي الامة خصوصا النواب 2016 فمنذ أن دخلوا مجلس النواب عفوا مجلس النوام حيث منذ أن دخلوا وهم لا يناقشون سوى الزيادات في كل المواد الأساسية ويخطط لتقاعدهم بعد خمس سنوات من السبات العميق و يحدون من قدرة الشرائية فعلينا بحكومة تقنوقرطية تدارس شؤون قانونية و توفير أموال النوام واستثمارها في التعليم والشغل والصحة وفك العزلة عن القرى النائية
5 - محمود الخميس 08 فبراير 2018 - 20:59
عندما ينقلون جلسات مجلس العموم البريطاني اعرق برلمانات العالم اراهم يجلسون "مزاحمين"على كراسي ملتصقة اما نحن مذا عساي ان أقول بالصحة و الراحة يستاهلو كل خير سيارات المرسيدس لم يوفرها حتى البوندستاج في ألمانيا التي صنعت فيها و حتى المراحيض جهزوها ب800 مليون اما السفريات و المزايا و التقاعد فهذا حديث اخر ،برلمان فخم لدولة تعاني من للقروض الخارجية و الفقر و و و..!
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