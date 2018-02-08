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كُتّاب وآراء
المنتجات المغربية والتركية
الخميس 08 فبراير 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - تركيا الخميس 08 فبراير 2018 - 21:35
المنتجات التركية جيدة جدا على جميع الاصعدة، اما المنتجات المغربية فهي اقل جودة من نظيرتها التركية و الدليل هو اقتصاد الجمهورية التركية بقيادة السيد اردوغان.
تعليق غير لائق
-23
2 - youssef الخميس 08 فبراير 2018 - 21:37
we need to work a lot if you want to see our products in European countries .
God bless Morocco
God bless Morocco
3 - حسن لبوديا الخميس 08 فبراير 2018 - 21:45
منتجات ليست لها قيمة مضافة معتبرة خلاف للمنتجات الصناعية و انتاج القمح او الذرة الواسع مثلا...مئات الآلاف من اطنان الماطيشة و الليمون و ماندارينا و الخيزو الخ تساوي آلة صغيرة او قطعة غيار بسيطة...و اما الصناعات ذات القيمة العالية فهي الطائرات تساوي ملايير الدولار و خطوط السكة الحديدية و صناعاتها تي جي في و ترام تساوي الملايير اضافة الى قطع الغيار التي نشتريها مدة طويلة من نفس المصانع و الاسلحة خصوصا من ذبابات و قادفات وووووو تساوي لكل قطعة بسيطة مليارات الخ و صناعة البواخر و الادوية و آلات المستشفيات و الاتصالات من هواتف و حواسيب و مكالمات تستحود عليها كبريات الشركات العالمية تؤذى بالملايير و الانترنيت و الاشهار و الاعلام الصناعي و الصناعة التصويرية و الالياف البصرية و الادوات و الآلات الانتاجية الخ..و التحكم في الابناك و التأمينات و المناجم و الطاقة الكهرائية و الذرية الخ هذه هو الاقتصاد المفيد و اما ان تبيع صناديق مطيشة فهي تتطلب عمال كثر بلا تكوين و اجر قليل و قابلة للاتلاف و الامراض فهي قليلة المنفعة الاقتصادية و لا بد من التصنيع ...
4 - من المغرب الخميس 08 فبراير 2018 - 22:01
والسي تركيا فيق المسلسل التركي سالا.قالك المنتوجات التركية افضل من المغربية.وعن اي اردكان تتكلم اضن انك اصبت بمرض الاردكانية الذين يتاجرون بالاسلام وحماماتهم مختلطة.اما عن نجاح تركيا لان شعبها مثقف لا يخرج الى الشارع كالغنم .وحنا من بداية الحكومة. هحراك البوطة.حراك طحن مو.واحد مات جرادة مضاهرة.واحد زلق في الحمام اضراب.صبت الشتا قلنا اوف عطانا ربي الشمس قلنا اوف
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