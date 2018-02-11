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كُتّاب وآراء
الحرّ .. مسلم وبنت الستاتي
الأحد 11 فبراير 2018 - 00:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سيدكم العروبي السبت 10 فبراير 2018 - 23:54
شوية ديال التواضع آلأخ الحر, وباركة علينا من الطهرانية الرخيصة,
عجبني بزاف الديسك ديالك, ولاكن فاش شتك تاتنتاقد بنت الستاتي بشكل مجاني, طحتي في عينية.
تحية لبنت الستاتي وتحية لكل للبنات المغربيات الثائرات ضد الذكورية المتخلفة
عجبني بزاف الديسك ديالك, ولاكن فاش شتك تاتنتاقد بنت الستاتي بشكل مجاني, طحتي في عينية.
تحية لبنت الستاتي وتحية لكل للبنات المغربيات الثائرات ضد الذكورية المتخلفة
تعليق غير لائق
-21
2 - marokkii الأحد 11 فبراير 2018 - 00:53
إلى السيد العروبي الحر ماقال.عيب على بنت الستاتي.لقد قال انه في عالم وهو في عالم كل واحد وجمهورو الخاص يعني بان لي انه متواضع
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