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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أجمل مقبرة في المغرب

أجمل مقبرة في المغرب

الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ابو صلاح الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:43
فعلا جميلة ولكن لا يجوز التجصيص والبناء على المقابر بهذا بالشكل حسب ديننا الاسلامي يجب مخالفة النصارى والقبور فوقها التراب بدون رخام
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-30
2 - لطيفة من أسول الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:48
لا توجد مقبرة جميلة وأخرى غير جميلة الموت هي الموت والمصير واحد وجمال القبر في حسن الخاتمة وحسن الدار الآخرة.
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42
3 - مغربي الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:52
بارك الله في من ساهم في هذه المبادرة الحسنة
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73
4 - سعيد الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:02
جزى الله القائمين على هذا العمل الخيري أحسن جزاء.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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55
5 - Abdessamad الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:03
نظافة و جمالية الشوارع و الأماكن العامة هي مرآة المجتمع ،ﻧﻔﻴﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ المجتمع أن يرى كيف يكون ...إذ كان المجتمع نظيفا و متحضرا فإنك ستجد تلك الأماكن نظيفة و طاهرة أما إذا كان المجتمع متخلفا ،كسولا ،متسخا فإنك ستجد تلك الأماكن متسخة و مليئة بالأزبال و القادورات
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51
6 - Sacha الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:20
site une idée des Espagnols si tu vois bien regarde les villes Tanger Tétouan Martil tu penses que tu en en en Espagne sinon en France
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1
7 - ح. العربي الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:36
نعم المبادرة . نظافة ومساواة وسهولة الولوج وترشيد في استغلال المساحات المخصصة للقبور.
نتمنى الاقتداء بهذا العمل الرائع.
وجازى الله خيرا القائمين عليها.
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18
8 - blackbird الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:37
النظافة من الإيمان ....أستغرب لبعض المسلمين الذين لا يهتمون بالنظافة و يحبون العيش وسط الأزبال و القادورات و يرمون الأزبال في كل مكان حتى في الحج....أن أحب النظافة و الطبيعة و الهواء النقي... أنظف أمام بيتي كل يوم رغم أنه عمل و مسؤولية الدولة و يوم السبت و الأحد أعتني بالنباتات و أسقيها في حديقاتي المتواضعه .
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20
9 - عبد اﻻيمان الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:40
اللهم اهدي المسؤولين في جميع ربوع المغرب الى اتباع هذا النمودج واحترام موتى المسلمين
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14
10 - RALEUR الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:48
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه
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-1
11 - kenz الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:48
فعلا جميلة ونظيفة وفيها فرقان ااذا اراد الواحد ويزور قبر الله بارك فيكم ويجزيكم خيرا وريث اخد كنموذج لباقي مدن المغرب اتمني ذلك
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5
12 - ilyas الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:50
التعليق 2 جوابك في محله،أضيف أن بعد المغاربة الله يهديهم لا يحترمون حرمة المقابر،فتجدهم يقومون بأعمال شنيعة،مثل شرب الخمر،إلى طقوس شعوذة.المشكلة ليست فالأرض،المشكل فالكائن المغربي.منهن من يوصف بالإنسان،والأغلبية،كائنات أخرى،،،لا داعي لدكر اسمها.
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8
13 - kenz الجمعة 09 فبراير 2018 - 14:03
فعلا رءعة وجميلة ونظيفة ومنظمة الجازكم خيرا الناس إقامة بعدا العمل انه جميل جدا وراءع والنظافة من الأمان وارجو واتمني ان تعم الفكرة الجميلة كل المدن وكنمودج الي ني عند تعليم شخصي بسيط ياريت فوق القبر مكان نترك دوي الواحد يريد أن يغرس غير فوق القبر وهدي أمنيتي كمان وشكرا
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