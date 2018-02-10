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كُتّاب وآراء
مع أصغر يوتوبر مغربي
السبت 10 فبراير 2018 - 00:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - saccco السبت 10 فبراير 2018 - 01:11
اكبر بلية للأطفال هي الانترنيت بدون مراقبة الآباء وتحديد الوقت لإستعمال التلفونات الذكية والحاسوب والاّ سيقضي الطفل كل وقته امام الحاسوب والتلفون الى ساعات متأخرة من الليل ليستيقظ صباحا وهو منهك ومْصَمّك
فكيف يمكنه في هذه الحالة إستيعاب ومتابعة دروسه بجدية
فكيف يمكنه في هذه الحالة إستيعاب ومتابعة دروسه بجدية
2 - YASSIR السبت 10 فبراير 2018 - 01:13
بعض النظر عن المحتوى ، فهاد الولد موهوب ما شاء الله
في سن صغيره ، ولج ميدان التعديل على الفيديوهات
و انفتح على برامج تدرس للطلبه في مدارس التكنولوجيا
ك After effect و Sony Vegas...
في سن صغيره ، ولج ميدان التعديل على الفيديوهات
و انفتح على برامج تدرس للطلبه في مدارس التكنولوجيا
ك After effect و Sony Vegas...
3 - ليلة مشمسة السبت 10 فبراير 2018 - 01:20
قلات ما يدار ولينا تانشوفو غير التخربيق فهاد البلاد السعيدة كل ساعة خارج لينل واحد من جيه كون كا غير بعدا تايدير شي حاجة لي نستافدو بيها غير كور وعطي اللعور شخلاها هوا "سوو" تهلاو
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