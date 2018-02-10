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كُتّاب وآراء
شهادة مؤلمة من حاحا
السبت 10 فبراير 2018 - 00:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abou sra السبت 10 فبراير 2018 - 01:06
كلام صحيح ومعقول هدا هو حال الجنوب هناك مناطق نواحي تارودانت لايعرفها عامل الاقليم وجماعة النحيت نمودج
2 - احمد السبت 10 فبراير 2018 - 01:25
بالرغم من اثار السنوات الجفاف وكدلك حالة الطرقات المهترئة وكدلك عدم توفرهم على الفرشة المائية حيث يكتفون بحفر مطفيات كخزان لمياه تساقطات المطرية وكدلك الفقر المدقع فان فبائل حاحا وخصوصا سكان جماعة اسايس لم يلاحظ عليهم اي احتجاج او مسيرات المشي على الاقدام كما جرى في المناطق الاخرى وبدلك فان هؤلاء السكان يستخقون كل خير وكل احترام وكل تقدير لانهم لا يحبون المشاكل راضين على حياتهم كما هي غبر انه من باب الانسانية والمواطنة ارجو توفير لهده الفئة الخاصة من الشعب المغربي مزيدا من الاهتمام فيما يخص البنية التحتية كالطرقات والبحث عن المياه وكدلك الصحة والتعليم ومحاربة الامية والاعتناء بالفلاحة المعيشية وتربية الماعز والنحل.
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