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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شغب الديربي

شغب الديربي

السبت 10 فبراير 2018 - 21:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - ديما مغربي السبت 10 فبراير 2018 - 21:32
جمهور الرجاء البيضاوي هو السبب في كل هذه الفوضى.
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40
2 - عبد الحميد السبت 10 فبراير 2018 - 21:37
لدينا حضوض كبيرة جدا لتنظيم كأس العالم. لا حول ولا قوة الا بالله جمهور الكلخ.!!!!!!!!!
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98
3 - حاميدو السبت 10 فبراير 2018 - 21:38
جمهور همجي عديم الذوق.الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة...جل هذا الجمهور يأتي من أحياء الصفيح حيث التخلف والفقر والاجرام.
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127
4 - دكالي السبت 10 فبراير 2018 - 21:42
شعب متخلف بكل ما تحمل الكلمة من معنى
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90
5 - عمر الزنايدي السبت 10 فبراير 2018 - 21:44
دبا اش دارو هاد السيارات؟؟ قمة التخلف والطيش!
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89
6 - The Phenomenal السبت 10 فبراير 2018 - 21:44
و تريدون تنظيم المونديال.. تصبحون على واقع أجمل..
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80
7 - ريفي أصيل السبت 10 فبراير 2018 - 21:49
وغدا قد يخرجون في مظاهرات واحتجاجات يتباكون و يطالبون باصلاح الأوضاع المعيشية والبنيات التحتية .قلة التربية والوعي أوصلانا إلى هذا الانحطاط و...الله المستعان.
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59
8 - Hassan السبت 10 فبراير 2018 - 21:58
يجب إرجاع التعادل المصطنع في هذا الديربي كما كان قبل سنوات
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29
9 - خليلوفيتش السبت 10 فبراير 2018 - 22:02
ههههه قاليك بغاو أينظمو كأس العالم نظمو غي الشعب بعدا عاد دوزو لحاجا أخرى
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47
10 - مغربي كاعي السبت 10 فبراير 2018 - 22:03
نحن مازلنا لا نعرف تنظيم أنفسنا وكل هده الشغب والهماجية كلها تتعلق بالفقر كاد الفقر يكون كفرا والأسوء أننا نطمحو في تنظيم المونديال بصراحة نحن لا تليق بنا كرة القدم أفضل رياضة تليق بنا هيا المصارعة الحرة
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31
11 - amine27 السبت 10 فبراير 2018 - 22:04
هادشي و عاد فريقهم رابح هادو لا تهمهم لا نتيجة المباراة ولا الفريق لا كرة القدم اصلا .... اقصى العقوبات للخارجين عن الاقانون
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34
12 - widadi/rajaoui السبت 10 فبراير 2018 - 22:13
من الاحسن هذا الديربي يبقا يتلعب بدون جمهور لمدة ثلات سنوات وان عاودوا الفوضى يترفع لاربع سنوات وانتهى الكلام...
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38
13 - خالد.ف السبت 10 فبراير 2018 - 22:13
شباب يدمي القلب و المستقبل لا يبشر بالخير ! لقد أرسلوا الدعامة أيام سنوات الرصاص وراء الشمس أيام أرسلت أمريكا أفرادا الى القمر و لم يترك سوى هذا النموذج , شباب تافه تاءه بدون ركاءز !
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26
14 - عبدالسلام السبت 10 فبراير 2018 - 22:16
الرياضة.اخلق.اما.منراه.لاعلقة.له.برياضة.ولا.بالوداد.ولا.برجاء.
هتان.الفرقتين.بريؤن.من.هاد.نوع.من.الجمهور.الدي.ياءتي.لاحدات.
الشغب.فقط.مادنب.اصحاب.هده.السياراة.
هدوا.مجرمون.يتمنون.الفوضة.فقط.انه.نوع.من.الشماكرية.لاينتسبون.
للي.جمهور.
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16
15 - عبد الله م. م السبت 10 فبراير 2018 - 22:19
رسالة الشغب هذه إلى كل من يدعي أن الجمهور البيضاوي جمهور رياضي دون باقي الجماهير المغربية.
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27
16 - maghribi السبت 10 فبراير 2018 - 22:44
مجموعات من الهمج تتربص بمقابلات كرة القدم لتخريب ممتلكات الغير .... ما إن شاهدت هذا الفيديو لللسيارات حتى تذكرت حادثة الكلاب التي نهشت جسم اللطفلة المسكينة, حقا لم أسطتع مشاهدة فيديو الطفلة لأن قلبي لا يحتمل لكن القاسم المشترك هو إستغلال الفرصة, الكلاب إستغلت الفرصة لنهش الجسم الصغير للطفل لأنها لن تستطيع حماية نفسها, وهؤلاء الهمج إستغلوا مقابلة في كرة القدم ليجتمعوا ويخربوا ما استطاعوا لأن أصحاب الممتلكات لن يستطيعوا الدفاع عن ممتلكاتهم.
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14
17 - محمد السبت 10 فبراير 2018 - 22:47
قمة الكلخ واللاوعي عوض التظاهر ضد غلاء المعيشة والفساد والفقر يخرجون كبتهم واحتقانهم ضد المواطنين,اذن نستاهلوا الذي تفعله الدولة فينا لأنها خططت منذ زمان لتكليخ الشعب وفعلا تحقق لها ذلك .لكن رب ضارة نافعة
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13
18 - nassim السبت 10 فبراير 2018 - 22:48
Salam O Alikoum
We all condemn this act of misbehave. The game was great. Both teams showed skills and performance after the CHAN. This vandalism by the funs that intentionally damaging properties of others people doesn't support both teams. Those are criminals and shouldn't be on stadium in first place and OUKASHA is right place. But like parents like their kids. Garbage in garbage out .Shame on you as funs Now our advice to all citizens to park their cars far from stadiums anytime there is A derby. The victims may sue whoever caused this vandalism. It started in the stadium when the funs threw the fire woks in the field instead the keep them in their hands but. Take care. Wasalam
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4
19 - Ahmed السبت 10 فبراير 2018 - 22:54
اللهم ان هدا منكر لما تعرضت سيارات ابرياء من خسارة من طرف مجهولين بعيدين كل البعد عن الروح الرياضية هدفهم الوحيد هو الفوضى وتخريب ممتلكات الغير بدون موجب حق.
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9
20 - الهاشمي السبت 10 فبراير 2018 - 22:57
يقع ضرر كبير على نسمة لا بأس بها من ساكنة الدار البيضاء جراء تنظيم مباريات في مركب محمد الخامس وخصوصا ديربي ضرر مادي ومعنوي بالإضافة إلى إعاقة حركة السير والجولان بشكل لا يوصف ولا يطاق ناهيكم عن التلوث الأخلاقي الذي إنتشر بشكل كبير الكلام النابي أصبح رجولة لدى بعض الحثالة، ليكن هذا الملعب للتداريب فقط أما الديربي يجب أن يكون في منطقة خارج المدار الحضاري.
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5
21 - حاميدو السبت 10 فبراير 2018 - 23:09
لو تدخلت القوات العمومية وألقت القبض على بعض المشاغبين لقامت الدنيا ولم تقعد ولدخلت الجمعيات الحقوقية وتباكت الأسر مطالبة باطلاق سراح أبنائها وكأن ما قاموا به من تخريب وتكسير و عربدة حق يضمنه لهم الدستور...لسنا بحاجة الى الديمقراطية بقدر ما نحن في حاجة الى الديكتاتورية لأن الديكتاتورية تربي الشعوب..فكل البلدان التي عاشت الديكتاتورية في مرحلة من تاريخها هي الان شعوب متحضرة.
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8
22 - ماشي مشكل السبت 10 فبراير 2018 - 23:15
سي بأس مكاين وخا يكون بعض الخسائر البسيطة , المهم هو يلقا البشر فين يتلها.
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-18
23 - zoubair السبت 10 فبراير 2018 - 23:24
ياجمهور ياإنسان إنها رياضة فحسب تتميز بالأخلاق والذوق الأخلاقي ..لما هذا الجهل والتخلف العقلي والفكري ،،لما هذه الضحكة علينى لاحول ولاقوة الا بالله الله يهذيه هاذ الشعب البريئ
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3
24 - NAHI CANADA السبت 10 فبراير 2018 - 23:53
je me demande est ce que ces gens vont vivre toute leur vie avec ce problème des voyous qui casse les voitures et les biens des gens,ou est les autorités ...ou est la police .... ça fait mal au cœur
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1
25 - الرياضي الأحد 11 فبراير 2018 - 00:34
الامر سهل للقضاء على هده المعضلة . نصب كاميرات مراقبة على طول الطريق التي تؤدي من وإلى الملعب . وتلك الكاميرات ستثبت على اولائك المجرمين المنعدمي الضمير جرائمهم ومن ثم إلى سجن فلاحي يزكي النفس ويطهر العقول الخامجة
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3
26 - anonym الأحد 11 فبراير 2018 - 00:40
مجرد سؤال بغايت شي مسؤول ايجاوبني عليه نهاية كاس افريقيا اللي تلعبات في نفس الملعب اعلاش ماكانش الشغب??????????????!!!!!!!!!!!
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2
27 - abdu الأحد 11 فبراير 2018 - 00:56
ليس هناك فرق بين جمهور رجاوي رلاودادي كلهم ابناء البيضاء
الهمجيية قلة تربية
تحياتيي للجمهور التتطواني المحترم
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0
28 - لعفووووو الأحد 11 فبراير 2018 - 00:58
إلى صاحب التعليق 13 خالد أمريكا امتى طلعات لقمر أمريكا ظاحكا على كلشي مكين لقمر لمريخ غير كدبوها اتحسبات ليهم طلعو ليه في 1968 فاش مكانت لا تكنولوجيا لوالو امقضروش ارجعو ليه دابا هههههه إلا بغيتي ضرب لمثالث اخويا شوف شي دولا لي عندها قيمة ما أمريكا غير كتابا
.
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