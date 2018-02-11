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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختتام منتدى طرب الآلة

اختتام منتدى طرب الآلة

الأحد 11 فبراير 2018 - 12:00

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - آسفي الأحد 11 فبراير 2018 - 12:32
أوا بصحتكم طربو معا لالة وناس ملقيا حتا متوكل ولادها فوصط تلوج خصنا غير نشاط معرفتش علاش ديما القنوات التلفزيونية عدنا ناشطة ...
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8
2 - اسامة براطو الأحد 11 فبراير 2018 - 12:45
الناس فرحانة.....و ناس مغلوب عن أمرها مرمية في الجبال تقاسي البرد و الجوع....الكرش الشبعانة ما تفكر في الكرش الجيعانة
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3 - لطفي الأحد 11 فبراير 2018 - 13:23
وجب التفكير في الحلول للدفع بعجلة التنمية في البلاد ورفع الألم والأسى عن الناس .وكفى من الاستهتار والتهتك والرقص ...
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