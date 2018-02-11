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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعتيق والجالية في دبي‎

بنعتيق والجالية في دبي‎

الأحد 11 فبراير 2018 - 12:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المانيا الأحد 11 فبراير 2018 - 12:32
الجالية تعاني كثيرا في القنصلية مع بعض موظفيها .
كما أن القنصلية لا تعمل بتسهيل المساطر وتقريب الإدارة إلى الجالية .خاصة ألمانيا وبالأخص فرنكفورته.
رغم كل الوصايا التي يوصي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
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3
2 - الفايكنغ الأسمر الأحد 11 فبراير 2018 - 12:36
ألاحظ ان الحكومات المغربية دائما تهتم بالجالية المغربية المتواجدة بكثافة في بعض الدول. فرنسا، ايطاليا، هولندا، دبي، اسبانيا...ولا تهتم بالجالية اذا كان عددها قليل. مثلا في الدول الإسكندنافية ، او دول فقيرة. لا أحد يجهل فضيحة القاصرين المغاربة في هذه الدول. هذا يزكري الفكرة الشائعة بأن الحكومات المغربية لا يهمها المهاجر الإنسان وإنما عملته الصعبة. هل أنا مخطئ إخوتي المغاربة؟
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9
3 - م المصطفى الأحد 11 فبراير 2018 - 12:43
ما هو جميل في السيد بنعتيق هو أنه يركز اهتماماته على الجالية المغربية عبر العالم. بغض النظر عما إذا استطاع التجاوب مع متطلعاتها أم لا ، بعد نقل مطالبها للجهات المختصة في المملكة. المهم هو لقاءاته المكثفة مع مغاربة العالم والإنصات لها. فانا اعي ما اقول لأن المهاجر المغربي قبل باقي المهاجرين، ليس تعصبا ولكنها الحقيقة التي أومن بها والتي هي المواطن المغربي أينما حل وارتحل فوق أي اعتبار.
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-7
4 - مغربي في دبي الأحد 11 فبراير 2018 - 13:21
صراحة الوزير بنعتيق شخصية مرموقة رجل دولة بمعنى الكلمة ، يفي بالوعود ويهتم لشؤون الجالية . عن تجربة اتحدث
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-4
5 - محمد كريم الأحد 11 فبراير 2018 - 13:53
اطلب من الوزير المحترم إيجاد حل للمغربيات المتزوجات من سوريين اللواتي يزرن بلدهم المغرب رفقة أبنائهن الذين يحملون طبعا الجنسية المغربية دون أزواجهن بحيث ترفض لهم السلطات القنصلية المغربية بأبوظبي رخصة الدخول إلى المغرب (فيزا-).
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-1
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