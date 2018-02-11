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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحي الصيني في درب عمر

الحي الصيني في درب عمر

الأحد 11 فبراير 2018 - 22:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Omar de Canada الأحد 11 فبراير 2018 - 23:00
Derb Omar est parti et aussi le commerce du Maroc puisque 60% du commerce du Maroc passe par Derb Omar. En plus le maire Sajid est content
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-2
2 - mohamed الأحد 11 فبراير 2018 - 23:14
Les grandes âmes ont de la volonté, les faibles n'ont que des souhaits
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5
3 - المجيب الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:24
في رايي من اجمل الانشطة في عيد الربيع هذا تحدث في اليوم الاخير حيت يكون الختام بمهرجان الفوانيس. وهذه الفوانيس باشكالها المختلفة والوانها المتعددة تعطي رونقا وجمالا للمدينة وتضيف البهجة والحبور على الاجواء العامة. فحبذا لو ان السيد ساجد وزير السياحة والصناعة التقليدية تبنى مهرجان الفوانيس هذا على شرط ان يطلب من فنانينا وصناعنا ابداع فوانيس وقناديل بنكهة وطراز مغربيين لاستعمالها في هذه المناسبة الاحتفالية. وللاشارة فان الهنود هم ايضا يحتفلون بمهرجان الديوالي الذي تكثر فيه الفوانيس والقناديل. فلو ان المغرب نظم مهرجانا للفوانيس والقناديل ببعد دولي وحضره الهنود والصينيون وغيرهم، فاعتقد ان سياحتنا ستزدهر في اجواء منفتحة على ثقافات العالم حتى ولو كان شهر فبراير باردا.
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