24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/02/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:13
|12:47
|15:45
|18:12
|19:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- إبراهيم أخياط شهيد أزمة البرد والإهمال
- 36 مليار دولار تنتظر الإنفاق على الترفيه بالسعودية
- الكوكب يطعن في المطالب المادية للمدرب الصحابي
- مدرب الأهلي يتمنى مشاركة أزارو في مونديال 2018
- أمريكا تدعم الرد الإسرائيلي أمام تهديدات إيران
مواد سامة سوداء تلوث شاطئ المحمدية .. والوافي تعد بفتح تحقيق (5.00)
- حكومة العثماني تخصص 100 مليار لإحصاء الفقراء المحتاجين - (146)
- أخنوش: العناية بالأساتذة تصلح التعليم .. وسياسة "الأحرار" نبيلة - (106)
- خبير نفسي: الأنانية والغرور يدفعان المغاربة إلى استغلال التَّدين - (63)
- موظفو "التربية الوطنية" يستقبلون الوزير أمزازي بمسيرات واعتصامات - (54)
- إسبانيا تعتزم إنشاء معبر حدودي ثالث لولوج مدينة سبتة المحتلة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤتمر الأحرار ببني ملال
الأحد 11 فبراير 2018 - 23:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
1 - Abderrahman eljakani الأحد 11 فبراير 2018 - 23:45
الصحة التعليم و الشغل قطاعات ذات حساسية لانها في حاجة ماسة الى سياسات عمومية شاملة و لا ترقيعية كما شهدناه خلال السنوات الماضية كون الحزب المعلوم الحاكم انذاك يستغل سياسات عمومية مستهدفة و ترقيعية للفوز فقط بكتلة انتخابية معينة...
انا حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم بقيادة السيد الرئيس تحسب له شجاعته هذه لاعلان حلول شاملة جدرية و مندمجة لهذه القطاعات
انا حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم بقيادة السيد الرئيس تحسب له شجاعته هذه لاعلان حلول شاملة جدرية و مندمجة لهذه القطاعات
2 - خاجول الأحد 11 فبراير 2018 - 23:45
أول مرة أرى أشياء ومقترحات في المستوى. هذا الحزب أصبحت له أفكار . أتمنى أن يبدأ الآخرون بالسير في نفس الطريق...
3 - صحراوي الأحد 11 فبراير 2018 - 23:45
ولى زمن العمل والإشتغال أثناء فترة الإنتخابات فقط فحزب التجمع دائم التواصل مع المواطن والعمل الميداني الذي بصمت عليه قياداته منقطع النظير
4 - nasser karim الأحد 11 فبراير 2018 - 23:46
مؤتمرات ناجحة، ورسائل السيد عزيز أخنوش غاية في الأهمية، وسيكون لها تأثير كبير على الساحة السياسية وعلى المواطنين المغاربة ، فجميع جهات المملكة بدون استثناء تشهد دينامية حزبية قل نظيرها. الاحرار اليوم في المرتبة الاولى.
5 - lmir amal الأحد 11 فبراير 2018 - 23:47
الحزب الذي شرع في مناقشة اشكالية النمودج التنموي هو التجمع الوطني للأحرار، و هو ما يعتبر تعاطيا ايجابيا للتعليمات الملكية و لخطبه التوجيهية. تحياتي السيد الوزير وفقك الله الى كل خير لهذا الوطن.
6 - كريستيانو الريالي الأحد 11 فبراير 2018 - 23:47
بفضل القيادة الرشيدة حزب التجمع أصبح حزبا يعول عليه في النهوض بالتنمية
7 - مليكة الملالية المتتبعة الحرة الأحد 11 فبراير 2018 - 23:47
المؤتمرات الجهوية فرصة لجمبع مناضلي الحزب للمساهمة و المشاركة باقتراحاتهم في بناء نموذج تنموي يقترحه حزب التجمع الوطني للاحرار
8 - بوجادي سابق الأحد 11 فبراير 2018 - 23:47
دائما ما يضع حزب التجمع الوطني للاحرار الأصبع على مكمن الخلل بغية ايجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة
9 - مرسي الأحد 11 فبراير 2018 - 23:48
مشروع الأحرار هو ان ينهض التعليم من سباته. الحمد لله أن هناك أناس يفكرون في التغيير بينما هناك من : مارحم ماخلى اللى يرحم
10 - تيتريت الأحد 11 فبراير 2018 - 23:48
التعليم مفتاح النجاح في الحياة. في المغرب لم تفعل أية حكومة على النهوض به. هذا الحزب على الأقل يعمل في الخفاء لتغيير الوضع المزري لهذا القطاع
11 - المتفائل خيرا للمستقبل الأحد 11 فبراير 2018 - 23:48
المغاربة اليوم في حاجة الى سياسيين يتفاعلون مع همومهم اليومية في مجال الصحة و للتعلبم و الشغل كقطاعات شاملة و مندمجة و في هذا النجال تحسب لحزب التجمع الوطني للاحرار مبادرته في فتح نقاش و حوار واسع على مستوى الجهات لايجاد حلول معقولة و واقعية يمكن ان تكون قاعدة لصياغة نموذج تنموي لبلادنا
12 - خالي ادريس الأحد 11 فبراير 2018 - 23:49
ان من الاولويات التي يجب على اي حزب أن يعمل عليها هو إنزال برنامج عملي لاصلاح التعليم و الصحة ، و حزب الحمامة بهذه المنهجية التي يتبناها لا يدل الا أنه على الطريق الصحيح
13 - el khattabi الأحد 11 فبراير 2018 - 23:49
أخنوش يقود سفينة الأحرار نحو الرسو في شاطئ النجاح. وقد قال ذات مرة بأن الحزب سيبلغ المكانة التي يستحق وبالفعل فما يستحقه الحزب هو النصر والريادة
14 - حكيم من بني ملال الأحد 11 فبراير 2018 - 23:49
حزب التجمع الوطني للاحرار يستمد مشروعيته من هموم و نبض الشارع و يعمل بكل قوته و جهده لايجاد حلول واقعية تستجيب مع متطلبات المواطنين و واقعهم المعاش سواء في قطاع الصحة و التعليم و الشغل
15 - Fadma ssousiya الأحد 11 فبراير 2018 - 23:54
المغاربة كلهم لاحظوا هذا النجاح الذي يراكمه حزب التجمع الوطني للاحرار خلال محطاته الهيكلية و التنظيمية، منذ تولي السيد عزيز اخنوش رئاسة الحزب لانه يتميز باسلوبه التدبيري و ايمانه بضرور تنزيل مبادئ التشاور و التشارك و التواصل عن قرب في كل ما يخص تاطير و تنمية الظروف المعيشية للمواطنين
16 - oum imran الأحد 11 فبراير 2018 - 23:58
رجال الدولة الذين يعالجون قضايا التعليم ويهتمون بها بحرقة يتمتعون بحس وطني عال وببعد نظر قل نظيره، لأن التعليم هو قلب جميع المجالات وهو المحرك الفعلي والمباشر للتنمية المستدامة.
17 - mohamed rida الأحد 11 فبراير 2018 - 23:58
حزب التجمع الوطني للأحرار القوة الصاعدة في الاحزاب السياسية . وسيحدث تغيير في الخريطة السياسية .
18 - amori ilyas الأحد 11 فبراير 2018 - 23:58
السيد عزيز اخنوش ليس فقط وزير في حكومة بال رجل دولة ومسؤول كبير في المغرب انضرو فقط كيف يتعامل مع معضلات البلد وكيف يبحت عن الحلول المناسبة لها ولو بعيدا غن وزارته الموكلة اليه لان هدفه خدمة الوطن والمواطنين بجيمع اشكال وانواع الخدمة
19 - سياسي متتبع الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:00
حزب التجمع الوطني للاحرار تحسب لهم هذه البادرة في صياغة نموذج تنموي يستجيب لهموم و حاجيات المواطنين
20 - أمين خالدي الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:01
التجمع الوطني للاحرار يستحق ان يتولى تدبير الشان العام في المستقبل لانه دوما يقترح حلولا صائبة و معقولة لتنمية البلاد
21 - الحسني الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:02
حزب التجمع له قوة اقتراحية وله شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية ، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن ويعمل على تفعيلها على أرض الواقع
22 - الناصري الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:03
أخنوش مسؤول محنك يعمل جاهدا من أجل النهوض بمستقبل المغاربة،
23 - صمتي الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:05
نقاش ايجابي ومسؤول بصم عليه مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة ليؤكد مسلسل نجاح مساره
24 - farid baraka الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:07
فعلا نحن جد متفائلين في المستقبل بفضل المجهودات الجبارة المبذولة من طرف حزب التجمع في خدمة الوطن والمواطنين . بالتوفيق
25 - مغربية حرة الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:07
خطابات السيد عزيز اخنوش خلال المؤتمرات الجهوية ليس بتوزيع الوعود او ضرب من الخيال انما هي حلول معقولة اتت بعد تواصل مستدام و تفاعل عن قرب مع نبض الشارع و حاجيات المواطنين (الفلاحة، المهنيين، الشباب ... ) لتكون ارضية واضحة و منطقية لنموذج تنموي شامل و منذمج
26 - مواطن الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:08
رجل يريد ان يساهم في تنمية بلادنا لا يسعنا الا ان ندعمه و نقف بجانبه تحية عالية
27 - ما نعرف الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:09
الصحة التعليم و الشغل قطاعات ذات حساسية لانها في حاجة ماسة الى سياسات عمومية شاملة و لا ترقيعية كما شهدناه خلال السنوات الماضية كون الحزب المعلوم الحاكم انذاك يستغل سياسات عمومية مستهدفة و ترقيعية للفوز فقط بكتلة انتخابية معينة...
اما حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم بقيادة السيد الرئيس تحسب له شجاعته هذه لاعلان حلول شاملة جدرية و مندمجة لهذه القطاعات
اما حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم بقيادة السيد الرئيس تحسب له شجاعته هذه لاعلان حلول شاملة جدرية و مندمجة لهذه القطاعات
28 - إلى الامام الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:13
من جديد حزب التجمع الوطني للأحرار يقهر الخصوم ويؤكد على أنه الحزب الموعود، هذا مثال الأحزاب التي ترقى لطموح المواطن حزب يضع المواطن وسط اهتماماته ويجيب عن اشكالاته.
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28