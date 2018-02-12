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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انقلاب شاحنة بمدينة سلا

انقلاب شاحنة بمدينة سلا

الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Abdou الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:08
هاد القنطرة كيوقعو فيها مشاكل بزاف ماشي اول مرة
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2 - محمد الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:30
يظهر ان السائق مبتدئ لم يكن في علمه علو القنطرة و الحمد لله انها انقلبت جهة الرصيف و من سوء حظ المارة ان البضاعة داخل الحاوية و لم تتحول إلى غنيمة تستباح
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3 - بوطوز الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:33
يبدو أن الحاوية قد اصطمدت بالقنطرة و السؤال هو هلا يتم إبلاغ الساءق بعلو القنطرة بإشرات قبلية ام ان السبب هو عدم اكترات الساءق. الحمد لله لم تكن بجانبه اي سيارة. الخلاصة أن طرقنا لا زالت بعيدة عن توفير طرق آمنة.
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4 - Kim الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:36
تنضن الكميوا العلوا او الارتفاع ديالوا مع الحمولة هي السبب. والقنطرة غير ديال الهونضات
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5 - عبدالحق الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:50
إدا كانت هناك علامة توضح العلو المسموح به
فإن السائق يتحمل المسؤولية
أما ادا لم تكن علامة فلابد من السيد وزير النقل بأن تكون مصاريف الخسائرة كلها على وزارته
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