24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/02/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:13
|12:47
|15:45
|18:12
|19:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- إبراهيم أخياط شهيد أزمة البرد والإهمال
- الجزية بين الإسلام والمسيحية
- تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين
- فِي ضِيَافَةِ خَيْرِ جَلِيسٍ في الزَّمَان!
- فاعلون يقاربون العرائض والملتمسات من خريبكة
تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)
مواد سامة سوداء تلوث شاطئ المحمدية .. والوافي تعد بفتح تحقيق (5.00)
الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)
- أخنوش: العناية بالأساتذة تصلح التعليم .. وسياسة "الأحرار" نبيلة - (114)
- أوجار: العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين لا تعني المجتمع - (86)
- هذه رسائل وتداعيات كلمة بنكيران أمام شبيبة "العدالة والتنمية" - (67)
- موظفو "التربية الوطنية" يستقبلون الوزير أمزازي بمسيرات واعتصامات - (60)
- تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انقلاب شاحنة بمدينة سلا
الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Abdou الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:08
هاد القنطرة كيوقعو فيها مشاكل بزاف ماشي اول مرة
2 - محمد الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:30
يظهر ان السائق مبتدئ لم يكن في علمه علو القنطرة و الحمد لله انها انقلبت جهة الرصيف و من سوء حظ المارة ان البضاعة داخل الحاوية و لم تتحول إلى غنيمة تستباح
3 - بوطوز الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:33
يبدو أن الحاوية قد اصطمدت بالقنطرة و السؤال هو هلا يتم إبلاغ الساءق بعلو القنطرة بإشرات قبلية ام ان السبب هو عدم اكترات الساءق. الحمد لله لم تكن بجانبه اي سيارة. الخلاصة أن طرقنا لا زالت بعيدة عن توفير طرق آمنة.
4 - Kim الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:36
تنضن الكميوا العلوا او الارتفاع ديالوا مع الحمولة هي السبب. والقنطرة غير ديال الهونضات
5 - عبدالحق الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:50
إدا كانت هناك علامة توضح العلو المسموح به
فإن السائق يتحمل المسؤولية
أما ادا لم تكن علامة فلابد من السيد وزير النقل بأن تكون مصاريف الخسائرة كلها على وزارته
فإن السائق يتحمل المسؤولية
أما ادا لم تكن علامة فلابد من السيد وزير النقل بأن تكون مصاريف الخسائرة كلها على وزارته
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5