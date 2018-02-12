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كُتّاب وآراء
احترام أسبقية الراجلين
الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - abdul cologne الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:40
رغم كل هذا مازلنا بعاد على آحترام قانون السير مادت التاكسي يجري ب 80كلم فالساعة قرب ممر الراجلين
2 - momo الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:50
يتضح بجلاء عندما نشاهد المقطع ان جل السيارات لم تستوعب بعدكيفية الوقوف عند ممر الراجلين بحيت جلها ان لم اقل كلها في وضعية مخالفة قانونية.انشري هسبريس
3 - simo الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:00
صراحة لم ارئ اَي احترام الراجلين من طرف السائقين في هدا الفيديو. الاحترام هو عندما يرئ السائق الراجلين في الرصيف استعدادا للمرور ان يقف قبل الممر و يعطي له الأسبقية. ما رأيته أراه في جميع المدن لأنه من الطبيعي ان يقف السائق الراجلين و هم في الطريق.
4 - رامي الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:09
كل مدن الشمال الجبلي : تطوان الضيق الفنيدق... يتم فيها إحترام الراجلين. و نقص الأمر بكثير في مدينة طنجة في العقد الأخير نظراً للهجرة الداخلية المكثفة التي ادخلت معها عقلية الداخل في السياقة.
تعليق غير لائق
-22
5 - Abouzaki الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:16
La plupart des chauffeurs et notamment des taxis toutes catégories né respectent pas le passage piéton et ce. devant le regard indifférent des agents d'e la circulation.Certains d'entre eux si ce n'est la majorité empiètent le passage en question sans être inquiétés.C'est une question de mentalité et de culture et le réflexe du respect n'est pas encore acquis
6 - Abdi الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:24
طريقة المرور غير صحيحة بتاتا
يجب ان تكون إشارة ضوءية خاصة عند ممر الراجلين تعطي الاولوية للراجلين وفي زمن محددللمرور من تم يكون تبادل ادوار المرور متبادل والشارة الضوئية يتحكم فيها الاشخاص الدين يسعون الى المرور في تلك اللحضة وعند عدم اَي راجل تكون الطريق مفتوحة للسائقين مع احترام القانون وأضواء الإشارة
يجب ان تكون إشارة ضوءية خاصة عند ممر الراجلين تعطي الاولوية للراجلين وفي زمن محددللمرور من تم يكون تبادل ادوار المرور متبادل والشارة الضوئية يتحكم فيها الاشخاص الدين يسعون الى المرور في تلك اللحضة وعند عدم اَي راجل تكون الطريق مفتوحة للسائقين مع احترام القانون وأضواء الإشارة
7 - مجد الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:25
بمدن شمال و المناطق السياحية 80% يحترمون ممرات الراجلين. الكارثة بشارع محمد السادس بالدار البيضاء ( كراج علال). لا أحد يحترم الاخر الفوضى عارمة. لكن السيارات شيىءا ما يحترمون الضوء الأحمر أما الراجلين فلا يحترمون الضوء الأخضر . خلاصة أن عقلية المغربي زربانة على الفراغ لا راجلين ولا سائقين.
8 - عبدالله فاس الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:35
علاش يالاه تطوان الفنيدق كل مندن طوق مليلية يحترمون ممر الراجلين لأنهم كيدخلو للمليلية داك السويعة ديال محاربة الأمية من الشعب أستاذ وثلميد بدون عنف غرامات وقيامة لأنهم يصلحون الشعوب وليس من قيامهم نهب الجيوب وعلاش وصلوا ادن استهلاك بدون مستهلك
9 - سعدون الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:47
وا عباد الله. تتحدثون عن احترام الراجين و صنفتم طنجة احسن المدن م . فين هما اشارات المرور و كيف حال الطرقات.؟؟؟
10 - عادل بوموجة الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:17
لم أرى أصحاب السيارات احترموا الراجلين فقط رأيت أن المواطن خائف لما يريد قطع الطريق تربى الرعب والخوف في المواطن منذ زمن المواطن المغربي بصفة عامة لا يعرف ما له وما عليه كلشي في يد الله في أوروبا وفي الدول التي تحترم مواطنيها لا تجد مثل هاته المصائب ونحن في دولة المغرب بوابة أوروبا وبوابة أفريقيا وحتى سنة 2018 لا زلنا نتعامل مثل بقر علال
11 - هاشمي الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:51
الطاكسيات وما ادراك ما الطاكسيات لا احترام لا نظافة لا جودة في الخدمات لا نقل للزبنا الى الوجهات التي يقصدون .
اصحاب الطاكسيات يجب مراقبتها بصرامة امام محطات النقل ستيام و اولاد زيان و امام الفنادق.
انهم قطاع الطرق والمواصلات في الحقيقة.
اصحاب الطاكسيات يجب مراقبتها بصرامة امام محطات النقل ستيام و اولاد زيان و امام الفنادق.
انهم قطاع الطرق والمواصلات في الحقيقة.
12 - Adil الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:57
I believe the DOT rules needs to be applied on all drivers and pedestrians, and to do that , I believe the government needs to install traffic light for both drivers & pedestrians & then they start giving fines for anyone doesn’t obey the traffic law
Grow up dear government people need to learn from what u offer them
Grow up dear government people need to learn from what u offer them
13 - نور الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:14
اولا يجب على الرجلين احترام السيارات لأنني ألاحظ أغلبية المواطنين لا يستوعبون بأن استعمال ممر الرجلين في وقت الضوءالاخضر ممنوع عليهم فهو حق للسيارات.أما الضوء الأحمر للسيارات فإن جل السيارات واقفة لمرور الرجلين
14 - YLU الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:19
لم ارى اي احترام لحق الاسبقية في هذا الشريط. بل العكس سائقون متهورون وراجلين مغلوبين على امرهم يعبرون من الممر المخول لهم وهم خائفين ان تصدمهم السيارة وهذا يبين جليا اننا بعيدون كل البعد عن الوعي بالحقوق والواجبات. زيادة على ذلك اضن ان عامل الكثافة السكانية لا يسهل علينا احترام الاسبقية والا سنصبح مجتمع زومبي يستهلك كل جهده ووقته في الممرات الحمارية الوحشية lol. هذا ما يستوجب اجتهاد العلماء في ايجاد حل لهذه المعضلة.
15 - الحاج الكبير الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:50
لا زال هنا المشكل كبير في مدينة مراكش لا اتحدث عن كيليز حيث بدانا نرى بعض السائقين يحترمون حق الراجلين في قطع الطريق بضغط من السياح الأجانب اما في غير كيليز لا بد لك ان تودي الشهادتان قبل التفكير في قطع الطريق خصوصا بجانب المدارس والمساجد ومع ذلك تراهم لا ينقصون السرعة بالرغم من صلاة الجمعة او خروج الأطفال من المدارس ما عساك فاعل مع هؤلاء السائقين الذين لا يعقلون
يجب على هسبريس ان تحدت كل السنة على هذا المشكل العويص في المغرب
يجب على هسبريس ان تحدت كل السنة على هذا المشكل العويص في المغرب
16 - mahmoud الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:57
in this video 90 /100 don't respect the pedestrian i see no respect here the same everywhere in morocco we need 200 years to become same europeans countries
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