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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البنج والراب النسائي

البنج والراب النسائي

الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Monir الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:19
كنت استمع لأغاني البنج و لم اكن اعرف شكله كان لدي تصور انه متمرد في لباسه و ستايله لكن طلع بوكوس و مفركس ... تحياتي لجمالك و جمال صوتك
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-6
2 - berchidi الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:42
C'est un art différent le rap, la société de 70% d'analphabètes et 90% de ceux qui ignorent leur propre culture ne cesse de produire chiakhes hachakom après chikhe dokali, Naima Samir, settati, hajib , Elhamdaouia , Elmjared, Aamor, samira Said ......voila la nouvelle génération de chiakhes
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2
3 - abdo الخميس 15 فبراير 2018 - 00:39
البنج عندو موسيقى زوينة وشخصية نقية الله يسهل عليك بالتوفيق ان شاء الله
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