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كُتّاب وآراء
احتجاج مكفوفين أمام الخلفي
الاثنين 12 فبراير 2018 - 21:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ابن حلالة الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:01
لو كنت برلمانيا لخصصت تقاعدي لهذه الشريحة
2 - yassine benslima الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 00:00
اينك يا وزيرة 20 درهم كل الشكر للجمعيات التي قامت بهاته المبادرة اما انت وحكومتك وحزبك فالى مزبلة التاريخ لا تشغيل لا كرامة عيوننا الكفيفة جفت من كثرة البكاء ولا راع يرعانا في هدا البلد الجريح حسبنا الله فيكم وهو نعم الوكيل
(معكم معطل كفيف بشوارع الرباط مند سنة 2011 ولكم التعليق)
(معكم معطل كفيف بشوارع الرباط مند سنة 2011 ولكم التعليق)
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