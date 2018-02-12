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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عيوش .. الريف والحريات

عيوش .. الريف والحريات

الاثنين 12 فبراير 2018 - 21:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كاتب التعليق الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:28
عيوش الذي قال إبنه سنة 2010 أنه يريد أن يصبح أول رئيس لجمهورية مغربية يتحدث عن الحريات..هههه.
نعرفكم تمام المعرفة....و النظام المغربي شبعان قوالب كثر منكم....هههههه!
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17
2 - marrakechia الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:34
1:32 > قالوا له الريافة الذين في السجن: هم لم يفهموا . ولو علموا ان القضية مشكلها الراية , لما رفعناها .

اذن مشكل الريف تحل وفهموا الان ?

شكون لي فهم يشرح لي اكثر .
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4
3 - Mustapha Azayi الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:45
The Moroccan Charter of rights and freedom should expand its protection equally and indiscriminately to other elements within the community and which includes respectful species such as the active dung-beetle, opportunistic eaters such as the Baboons and also stray dogs and cats of all colors and stripes without forgetting of course the notorious player The Donkey and its offspring the Mule.
Respectfully and rightfully yours,
M.A
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1
4 - el menani الاثنين 12 فبراير 2018 - 23:02
لي بغا الخبز أو سبيتار خص إهز رايا .أو عيوش ما هزش الرايا أو عندو الخبز بلشكلاط.أو صحراوا هزو رايا د بوليزاريو أو كلاو الخبز كولو.الخبز ف الرايا
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3
5 - عيوش و صب الماء في الرمل الاثنين 12 فبراير 2018 - 23:41
و دابا عيوش بغيتي تتدخل في ملف الريف كوسيط جراو عليك صحاب العقل فدار المخزن التقليدي التاريخي، حيت عايقين و فايقين و قاريين حتى التلمود ! دابا خرجتي كتقول الراية المنسوبة زورا لمحمد ( و ليس محند) بن عبد الكريم الخطابي، فهل هذا الشهم كان ليقبل النجمة السداسية ههه، إذن نتا ماشي محايد باش تدخل وسيط عندما تصرح بهذا الكلام ! ابنك و بإيحاء من من علمه التريكيل الخاوي صرح أنه يريد أن يصبح أول رئيس جمهورية مغربية، خرجتي قاموس الدارجة و ماداها فيه حتى شي واحد، ابنك الآخر بغا يرجع قبل أيام و لكن والو، دابا عاود خرجت علينا، و خصك غير نصفقولك، يا الله صفقو ل نور الدين عيوش، آلي عيوش آلي، ها حنا صفقنالك هههه
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6
6 - Kenitra kenitra الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:05
انا معاك السي عيوش فيما يخص فصل الدين عن الدولة وحرية المعتقد لأن الدين قناعة وإيمان وليس إجبار.
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-5
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