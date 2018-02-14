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كُتّاب وآراء
أطرف هدايا عيد الحب
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - حب في الله تعالى الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:42
لن يصلح الله سبحانه ما بقوم حتى يصلحوا ما بانفسهم
الحب والنفاق وطمس الاحزان اي حب والاطفال والنساء يفتك بهم البرد والتلج والموت.الريح هبت من الشرق او الغرب تجدهم في الصفوف الاولى والنفاق ويكدبون على انفسهم الا من رحم ربك بحب الله تعالى.جرادة ورجالها ونسائها لا تحبونهم كالعيش الكريم بينما منظمات المتليين والملحدين وحقوقهم تحبونهم فهو حب مزيف ومريض. الحب في الله تعالى دونه رماد يدهب مهب الريح ولكم المتال في العلاقات من يحب في الله تعالى ومن يحب في المتعة والهوى الزائف الزائل بعد شهر العسل ولا يوجد عسل احلى من حب الله تعالى.
نحبكم في الله تعالى اخوتي الحب الصافي لاغبار عليه عاش به اجدادنا بالبركات والامطار والخير والقناعة واحلى الايام ولم يكن الحب في المسخ والخبت والسنوات العجاف والزلازل والفياضانات والقادم اهول
الحب والنفاق وطمس الاحزان اي حب والاطفال والنساء يفتك بهم البرد والتلج والموت.الريح هبت من الشرق او الغرب تجدهم في الصفوف الاولى والنفاق ويكدبون على انفسهم الا من رحم ربك بحب الله تعالى.جرادة ورجالها ونسائها لا تحبونهم كالعيش الكريم بينما منظمات المتليين والملحدين وحقوقهم تحبونهم فهو حب مزيف ومريض. الحب في الله تعالى دونه رماد يدهب مهب الريح ولكم المتال في العلاقات من يحب في الله تعالى ومن يحب في المتعة والهوى الزائف الزائل بعد شهر العسل ولا يوجد عسل احلى من حب الله تعالى.
نحبكم في الله تعالى اخوتي الحب الصافي لاغبار عليه عاش به اجدادنا بالبركات والامطار والخير والقناعة واحلى الايام ولم يكن الحب في المسخ والخبت والسنوات العجاف والزلازل والفياضانات والقادم اهول
2 - متأمل الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:55
الحب الحقيقي يكون بالسلوك الحسن بين الزوجين ويوميا وطول العمر وليس في يوم واحد كما يريد
البعض و أفضل هدية يهديها الزوجين لبعضهما هو الصدق والإخلاص والمحبة وعدم الخيانة لبعضهما والتعاون على رضى الله وطاعته حتى يسعدا في الدنيا
والآخرة.
البعض و أفضل هدية يهديها الزوجين لبعضهما هو الصدق والإخلاص والمحبة وعدم الخيانة لبعضهما والتعاون على رضى الله وطاعته حتى يسعدا في الدنيا
والآخرة.
3 - الرباطية الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:01
كنت فقيرة جدا في التسعينات و استدعيت لحفل عيد الميلاد ولم يكن معي المال لشراء الهدية و كانت عندي بطاقة ملونة كتبت فيها عيد ميلاد سعيد و ربطتها مثل الهدية و طلع منظرها جميل و خلال الحفلة بدأ الأصدقاء يسلموا الهدايا و الصديقة تفتح العلب و انا ليس معي سوى البطاقة و خجلت خجلا شديدا و لم اقدر ان اعطيها اياها لانها ليست في المستوى و بقيت اتالم و لما عدت للمنزل اخرجت البطاقة و بكيت. هناك بعض الأصدقاء لا يعذرون أصدقائهم الذين ليس معهم المال لشراء الهدايا في أعياد الميلاد
4 - عادل الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:13
إلى الرباطية كن اعتذرتي ليها و مامشيتيش و هنيتي راسك غادي تقوليلي غادي تقلق عليك، بغات تقلق شغلها هداك و أنا متأكد أن العلاقة أن العلاقة بيناتكم مابقاتش اليوم لأن العلاقات لا تدوم( علاش نمرض راسي على علاقة أن متأكد أنها إلى زوال في يوم من الأيام).
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