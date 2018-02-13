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كُتّاب وآراء
مراكشيون وعيد الحب
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 12:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - رضوان الفتحي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:24
يقول المثل: ( أش خاصك العريان قاليه خاصني خاتم يا مولاي ) على أي عيد حب أنتم تتحدثون والمغرب غارق في مشاكله الانسانية الداخلية، فنحن لم نستطع حتى أن نوفر الحب الحقيقي بين اخواننا المغاربة الامازيغ والعرب والصحراويين بحيث لايحبون حتى بعضهم البعض.
كما قرأة في بعض التعاليق السالفة الذكر بأن الامازيغي يسب العربي والعربي يسب الامازيغي، لم اعرف هل انتم فعلا مغاربة احرار، في الوقت الذي كان من المفروض علينا ان نحب بعضنا البعض ونعمل على خدمة البلد الام وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ونتقدم بهذا البلد الى الامام ونجعل من المغرب بلد يتبوء الدرجات العليا، حينها إذا ساقول لكم هذا هو الحب الحقيقي يا اخواني الامازيغ والعرب والصحراويين هذا وطنكم بين ايديكم ولكم واسع النظر.
كما قرأة في بعض التعاليق السالفة الذكر بأن الامازيغي يسب العربي والعربي يسب الامازيغي، لم اعرف هل انتم فعلا مغاربة احرار، في الوقت الذي كان من المفروض علينا ان نحب بعضنا البعض ونعمل على خدمة البلد الام وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ونتقدم بهذا البلد الى الامام ونجعل من المغرب بلد يتبوء الدرجات العليا، حينها إذا ساقول لكم هذا هو الحب الحقيقي يا اخواني الامازيغ والعرب والصحراويين هذا وطنكم بين ايديكم ولكم واسع النظر.
2 - marrakech الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:26
هادو ماشي مراكشين ، هادو عروبية عمرو مراكش .
3 - ضب الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:38
لم أرى في اوروبا أو أمريكا يحتفلون بأي عيد إسلامي رغما أنهم يعترفون في المسيحية و اليهودية بذبح إبراهيم ل إبنه إسماعيل أما أنحن نحتفل بكل مايقوم بيه الغرب صدق رسول لله " لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم " قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال "فمن"
4 - اماني الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:49
أعيادنا عيدان:الفطر و الأضحى..فعن أي عيد تتحدثون؟؟؟!!!كفانا تقليدا أعمى. ما بقيناش عارفين راسنا لأي دين ننتمي
5 - بلعيد الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:57
هاك اودي على عيد الحب علاش مانديروش عيد الزلط أو نقادو فيه شي طاجين ديال الغنمي بالجلبانة أولا طنجرة ديال الكرععين بالحمص فهاد البرد قاليك الماكياج فعيد الحب والله إلى كانتعلقو فين نتفلقو عيد الحب طرررررر
6 - المجيب الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:01
يقول المثل الشعبي الدارجي: "العقبة اللي كتوصل للحبيب، حدورة". لذلك فان " الشطايري هو مزلوط" عندما يتعلق الامر بالحب. ( بمعنى ليس لديه حبيب، الله يحسن لعوان).
7 - مجتمع منحل الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:17
يا لطيف كأنك غي بلد ليس بمسلم إتقو الله بركاكم ما تبعو نصارى و ليهود كي لغنم
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