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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عودة المعطلين لشوارع الرباط

عودة المعطلين لشوارع الرباط

الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - علاء الدين الأربعاء 14 فبراير 2018 - 19:19
البطالة قتلتنا الشكوا لله
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11
2 - حكيمة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:13
الصبر مفتاح الفرج وكل تأخيرة فيها خيرة انشاء الله توظفوا وتنساوا هذا الهم...يارب.... .صليوا و وطلبو الله يسهل اموركم....
.
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11
3 - طالب حقه الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:15
أنا مجاز معطل مند 2012 لدي كفاءة كبيرة في المساهمة في تنمية الشأن المحلي لمنطقتي ووطني ازداد ضغطي النفسي بشكل كبير مؤخرا، أحمل مسؤولية عدم اشراكي كمواطن في الإشتغال الى جانب باقي مكونات الشعب، اولا الى حزب العدالة والتنمية الذي أضاع فرصة اقتلاع الفساد وذلك بقبوله المشاركة في اللعبة السياسية البئيسة وسناريوهاتها الدستور والانتخابات السابقة لأوانها والفوز المزعوم له والتعثرات والادعاءات باستهدافه ، تانيا الى الفاعل السياسي المنتخب كل من تحمل مسؤولية تمثيل المواطنين داخل البرلمان مند تاسيسه، تقاعس علماء الامة وقبولهم بالسعي وراء عتباث الامراء والسلطة والمال، وأشد بحرار على أيدي جماعة العدل والاحسان لمواقفها التابثة والراسخة مع انني لا انتمي لاي فصيل ولم يسبق لي الاشادة باي جهة, امام هده الاعتبارات وغيرها اجمد مشاركتي ومؤهلاتي العلمية والعملية في انتضار اي موجة اجد ضمنها رؤيتي الواضحة وطموحاتي وما يجعل احقق كرامتي . وقد بلغت
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3
4 - Ahmed الخميس 15 فبراير 2018 - 00:35
اولا شى جميل ان البوليس لم يستفز الاخوان و الاخوات المتظاهرين و هو شى ايجابي جدا .ثانيا : من اراد الوظيفة من اجل خدمة الوطن و الشعب فعليه ان يجتاز مبارات التوظيف و ان يتفوق في ذلك . كمواطن لا يمكنني ان اثق في كفاءة موظف لم ينجح في مبارة و لم يتلقى تكوينا مهنيا في تخصص عمله المفترض . زمن التوظيف المباشر و "باك صاحبي" قد ولى الى غير رجعة .
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-1
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