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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمير وخولة في عيد الحب

أمير وخولة في عيد الحب

الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - tangerois الأربعاء 14 فبراير 2018 - 19:04
Un grand artiste , une voix mélodieuse, les 2 sont des grands artistes bravo bravo ....testez si vous avez une dignité, si vous voyez une marocaine dans les Bras de n'importe qui et que ça ne vous fait pas mal sachez que vous n'avez aucune dignité et que vous êtes prêt à devenir proxénète de la femme marocaine et bravo bravo vous devenez comme 80% de Marocains " proxénète"
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-35
2 - otman الأربعاء 14 فبراير 2018 - 21:27
الأمة العربية وصلت ما شاء الله لهذا التقدم و التطور والرفاهية بالفن والفنانين العظام لقد جعلوا الناس بأغانيهم يعيشون كما لو أنهم في الجنة الشجر والحجر والنجوم يغنون معهم بفضلهم عم السلام العالم ولولاهم لما كانت هناك حياة.....مقتطف من كتاب آخر الزمان
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23
3 - الحب شيئ شخصي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:28
لاكن إن أستمر الوضع كما هو في الأعوام القادمة فبالتأكيد أننا سنزيد في كلاخنا وتخلفنا بتقليد الغرب في أشياء تافهة عوض الإحتكاك معهم لكي نوصلو بجانبهم للكوكب الأخر قبل أن يفرقوه بينهم دون أرض للعرب الدي هو الأن مشغول بحب النساء والمال والمضاهر
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9
4 - مغربي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:51
الفرق بيننا وبين هؤلاء،هو أن هؤلاء الناس نرجسيون يعيشون في عالم يسمونه الفن،يرون الدنيا من باب الخيال والوهم.أما عامة الناس فواقعيون،يعيشون معاناتهم اليومية ،سواء في العمل،أو الشارع أوما شابه ذلك.لذا ففي عالمنا المتخلف يحتاج الناس إلى "عيد للخبز"و"عيد للبرد"و"عيدللصحة" و"عيدللأمية"وقس على هذا
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